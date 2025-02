RFK Jr. s’attaque au CDC dans une refonte historique du service d’intelligence épidémique inspiré par Bill Gates

Dans un bouleversement sans précédent du secteur de la santé publique, Robert F. Kennedy Jr., nouveau secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS), a initié une purge massive au sein des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Dès son premier jour en fonction, il a ordonné le licenciement de près de la moitié des « détectives des maladies » du CDC, y compris l’intégralité de la nouvelle promotion du programme d’intelligence épidémique (EIS).

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de réduire la bureaucratie, d’éliminer les conflits d’intérêts et de restaurer la confiance du public. Soutenu par le président Donald Trump et bénéficiant des conseils stratégiques d’Elon Musk en matière d’efficacité administrative, Kennedy amorce un changement radical, marqué par un engagement accru en faveur de la transparence et d’une indépendance renforcée vis-à-vis des industries pharmaceutiques et agrochimiques.

Une purge historique au sein du CDC

Le message envoyé par Kennedy dès son arrivée est sans équivoque : l’ère des liens étroits entre les agences de santé publique et les grandes industries touche à sa fin. En licenciant 1300 employés du CDC, dont toute la promotion entrante du prestigieux programme EIS, il frappe au cœur d’une institution qui joue un rôle central dans la gestion des épidémies. Ce programme forme des experts en épidémiologie et en santé publique chargés d’enquêter sur les flambées de maladies à travers le pays et à l’international.

La majorité des employés touchés par ces licenciements étaient encore en période probatoire, facilitant leur renvoi. Sur les 2800 travailleurs en probation au CDC, 1270 ont été remerciés, soit 45 % de ce groupe et 10 % de l’ensemble des effectifs de l’agence. Une vague de licenciements similaire a frappé d’autres institutions comme la Food and Drug Administration (FDA) et les National Institutes of Health (NIH), avec un total de 5200 employés en probation concernés à l’échelle fédérale.

Cette initiative a immédiatement suscité des critiques. Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a qualifié cette décision de « dévastatrice » et alerté sur l’impact potentiel de ces suppressions de postes : « Cela va détruire l’EIS, qui est l’un des joyaux de la santé publique mondiale. » Cependant, Kennedy et ses partisans dénoncent l’inefficacité chronique de cette branche, accusée de se concentrer sur des diagnostics sans solutions concrètes, de privilégier la traçabilité et les quarantaines plutôt que des traitements précoces et de perpétuer des politiques vaccinales discutables.

Un mandat pour une réforme en profondeur

Kennedy arrive au HHS avec un mandat clair : « Rendre l’Amérique en bonne santé à nouveau. » Ancien avocat spécialisé dans l’environnement et critique de longue date des industries pharmaceutiques et agrochimiques, il fustige depuis des années les conflits d’intérêts qui gangrènent les agences sanitaires. Son engagement pour la transparence et la responsabilité séduit une population de plus en plus méfiante vis-à-vis des décisions en matière de santé publique.

Dans un discours adressé aux employés restants du CDC, Kennedy a voulu rassurer ceux qui se consacrent réellement à la santé publique :

« Si vous vous souciez de la santé publique, vous n’avez rien à craindre. Mais si vous êtes là pour servir l’industrie pharmaceutique, alors vous devriez envisager de travailler directement pour elle. »

Ses réformes ne s’arrêtent pas au CDC. Il vise également une transformation en profondeur de la FDA, accusée de retarder l’approbation de traitements alternatifs comme les psychédéliques, les thérapies par cellules souches ou la chélation. Kennedy dénonce également l’incapacité de la FDA à fournir des recommandations nutritionnelles adaptées, particulièrement pour les jeunes générations.

Transparence et liberté de choix : les nouvelles priorités

Malgré son approche tranchée, Kennedy insiste sur le fait que son objectif n’est pas de restreindre les libertés individuelles, mais de fournir aux citoyens des informations plus fiables et des alternatives plus sûres. Concernant la vaccination, il s’engage à préserver l’accès aux vaccins tout en menant des études rigoureuses sur leur innocuité et leur efficacité :

« Si les gens sont satisfaits de leurs vaccins, ils doivent pouvoir continuer à les recevoir. »

De même, Kennedy défend la liberté alimentaire des Américains, même pour les choix jugés moins sains. « Si vous voulez manger un Big Mac, vous devez pouvoir le faire », a-t-il affirmé. Toutefois, il propose des mesures pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments industriels, notamment en supprimant certains additifs controversés et en encourageant les fast-foods à remplacer les huiles de graines par du suif de bœuf.

« Nous voulons proposer des alternatives plus saines, mais sans imposer de restrictions aux consommateurs. »

Une refonte radicale des politiques sanitaires

L’arrivée de Kennedy et ses décisions immédiates marquent un tournant majeur pour la politique de santé aux États-Unis. Depuis des décennies, les défenseurs de la liberté sanitaire dénoncent l’emprise des grandes entreprises pharmaceutiques et agrochimiques sur les agences gouvernementales, pointant du doigt l’approbation de pesticides dangereux, de vaccins insuffisamment testés et d’additifs alimentaires douteux.

Les réformes engagées visent à rompre avec cet héritage en mettant l’accent sur la transparence et la responsabilité. Kennedy veut libérer les agences de santé publique des influences industrielles qui, selon lui, ont détourné leurs missions essentielles.

Alors que les conséquences de cette purge massive commencent à se faire sentir, une certitude émerge : l’époque de l’influence incontrôlée des grandes industries sur la politique sanitaire américaine touche à sa fin. Reste à savoir si ces changements aboutiront à une amélioration réelle de la santé publique et à une population mieux informée.

