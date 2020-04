Roger Stone : Bill Gates a peut-être créé le coronavirus pour micropucer les gens

Roger Stone a suggéré lundi que Bill Gates pourrait avoir participé à la création du coronavirus afin qu’il puisse implanter des micropuces dans la tête des gens pour savoir qui a et n’a pas été testé pour le COVID-19.

« La question de savoir si Bill Gates a joué un rôle dans la création et la propagation de ce virus est ouverte à un débat vigoureux. J’ai des amis conservateurs qui disent que c’est ridicule et d’autres disent absolument », a déclaré Stone à Joe Piscopo, animateur de l’émission de radio « The Answer » qui avait posé des questions sur les théories de la conspiration concernant la pandémie.

« Lui et d’autres mondialistes l’utilisent pour les vaccinations obligatoires et pour mettre des micropuces sur les gens afin de savoir si ils ont été testés. Plutôt mourir. Des vaccinations obligatoires ? Pas question, Jose ! » a dit Stone à un Piscopo flatteur, qui a qualifié de « légende » le conseiller de longue date du président Trump.

M. Gates a longtemps été un fervent défenseur de la préparation à une crise sanitaire mondiale comme celle du coronavirus.

Source: nypost.com