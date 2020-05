Pékin resserre son emprise sur la recherche sur le coronavirus, alors que les États-Unis et la Chine se disputent l’origine du virus

La Chine a imposé des restrictions à la publication de recherches universitaires sur les origines du nouveau coronavirus, selon une directive du gouvernement central et des notifications en ligne publiées par deux universités chinoises, qui ont depuis été retirés du web.

Selon la nouvelle politique, tous les articles universitaires sur le Covid-19 feront l’objet d’un contrôle supplémentaire avant d’être soumis à la publication. Les études sur l’origine du virus feront l’objet d’un contrôle supplémentaire et devront être approuvées par des fonctionnaires du gouvernement central, selon les publications désormais supprimées.

Un expert médical de Hong Kong qui a collaboré avec des chercheurs du continent pour publier une analyse clinique des cas de Covid-19 dans une revue médicale internationale a déclaré que son travail n’avait pas été soumis à un tel contrôle en février.

Cette surveillance accrue semble être le dernier effort du gouvernement chinois pour contrôler le récit sur les origines de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 100 000 morts et rendu malade 1,7 million de personnes dans le monde depuis qu’elle a éclaté pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre.

Depuis la fin janvier, les chercheurs chinois ont publié une série d’études sur le Covid-19 dans d’influentes revues médicales internationales. Certaines découvertes sur les premiers cas de coronavirus – comme la première apparition de la transition d’homme à homme – ont soulevé des questions sur le compte rendu officiel du gouvernement concernant l’épidémie et ont suscité une controverse sur les médias sociaux chinois.

Et maintenant, les autorités chinoises semblent resserrer leur emprise sur la publication des recherches sur le Covid-19.

Un chercheur chinois qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles a déclaré que cette décision était une évolution inquiétante qui risquait d’entraver d’importantes recherches scientifiques.

« Je pense qu’il s’agit d’un effort coordonné du gouvernement chinois pour contrôler le récit et le dépeindre comme si l’épidémie n’était pas originaire de Chine », a déclaré le chercheur à CNN. « Et je ne pense pas qu’ils toléreront vraiment une étude objective pour enquêter sur l’origine de cette maladie. »

CNN a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

Le président chinois Xi Jinping inspecte la recherche scientifique sur le coronavirus lors de sa visite à l’Académie des sciences médicales militaires à Pékin le 2 mars.

Une surveillance accrue

Selon la directive émise par le département des sciences et des technologies du ministère de l’éducation, « les documents académiques concernant la recherche de l’origine du virus doivent être gérés de manière stricte et serrée ».

La directive prévoit plusieurs niveaux d’approbation de ces documents, à commencer par les comités académiques des universités. Ils doivent ensuite être envoyés au département des sciences et de la technologie du ministère de l’éducation, qui les transmet ensuite à un groupe de travail du Conseil d’État pour examen. Ce n’est qu’une fois que les universités ont reçu une réponse du groupe de travail que les articles peuvent être soumis aux revues.

D’autres documents sur le Covid-19 seront examinés par les comités académiques des universités, en fonction de conditions telles que la « valeur académique » de l’étude et le « moment opportun pour la publication ».

La directive est basée sur les instructions émises lors d’une réunion du 25 mars dernier par le groupe de travail du Conseil d’Etat sur la prévention et le contrôle du Covid-19, a-t-il déclaré.

Le document a été publié pour la première fois vendredi matin sur le site web de l’Université Fudan de Shanghai, l’une des principales universités chinoises.

Lorsque CNN a appelé un numéro de contact laissé à la fin de l’avis, un membre du personnel du département des sciences et de la technologie du ministère de l’éducation a confirmé qu’ils avaient publié la directive.

« Ce n’est pas censé être rendu public – c’est un document interne », a déclaré la personne, qui a refusé de révéler son nom.

Quelques heures plus tard, la page de l’université de Fudan a été retirée.

L’Université chinoise des géosciences de Wuhan a également publié un avis similaire sur son site web concernant le contrôle supplémentaire des documents sur le Covid-19. La page a depuis été supprimée, mais une version en cache de celle-ci reste accessible.

Le chercheur chinois qui s’est adressé à CNN a déclaré que l’avis avait été publié il y a quelques jours, ajoutant que seules les recherches sur le Covid-19 étaient soumises aux vérifications supplémentaires.

David Hui Shu-cheong, un expert en médecine respiratoire de l’Université chinoise de Hong Kong, a déclaré qu’il n’avait pas rencontré de contrôle supplémentaire lorsque lui et une équipe de chercheurs de Chine continentale ont publié une analyse clinique des cas de Covid-19 dans le New England Journal of Medicine en février.

« Le processus était vraiment simple à l’époque », a-t-il déclaré à CNN au téléphone.

Hui a déclaré qu’il révisait encore le projet de document jusqu’à 3 heures du matin le jour où il devait être soumis, et le document a été envoyé au NEJM à midi.

« Il n’y avait aucune restriction », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas si c’est parce que certains chercheurs ont publié quelque chose qui est considéré comme sensible au niveau national en Chine. (Je ne suis) pas sûr que ce soit à cause de la controverse sur l’origine du virus par la suite, et les choses non sensibles deviennent sensibles aussi ».

Des techniciens de laboratoire testent des échantillons du coronavirus dans un laboratoire à Hengyang, dans la province centrale du Henan, en Chine.

Origine du virus

Fin décembre, Wuhan a signalé les premiers cas de ce coronavirus, liés par les autorités à un marché de fruits de mer de la ville. Les scientifiques chinois et occidentaux ont déclaré que le virus était probablement originaire de chauves-souris et qu’il avait été transmis à l’homme par un hôte intermédiaire, tout comme son cousin qui a causé l’épidémie de SRAS en 2002 et 2003.

Cependant, certains médias sociaux chinois et même le gouvernement du pays semblent avoir lancé une campagne concertée pour remettre en question l’origine du virus.

Les responsables chinois et les médias d’État ont souligné à plusieurs reprises qu’il n’y a pas eu de conclusion sur l’origine exacte du virus. Le mois dernier, Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, a promu une conspiration sur Twitter selon laquelle le virus était originaire des États-Unis et avait été introduit en Chine par l’armée américaine.

Yanzhong Huang, chargé de mission pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations, basé à Washington, a déclaré que l’origine du coronavirus est devenue un sujet politiquement sensible en Chine.

« Il n’est pas surprenant que le gouvernement cherche à contrôler la recherche scientifique connexe afin que les résultats ne remettent pas en cause son propre récit sur l’origine du virus et la réponse du gouvernement à la crise », a déclaré le professeur Huang à CNN.

« Le danger est que lorsque la recherche scientifique est soumise aux besoins du pouvoir, elle sape encore plus la crédibilité du discours du gouvernement, rendant plus convaincantes les accusations de sous-déclaration et de désinformation ».

En Chine, les documents de recherche sur le coronavirus sont déjà soumis à plusieurs niveaux de contrôle après avoir été soumis à des revues universitaires chinoises, selon un rédacteur d’une revue médicale chinoise.

Wang Lan, directrice de la rédaction du Journal chinois d’épidémiologie, a déclaré que tous les articles sur le Covid-19 doivent passer par un processus d’approbation pour les « sujets majeurs » après avoir été soumis à son journal.

« Cela a toujours été le cas », a-t-elle déclaré à CNN. « Ils doivent être approuvés par trois niveaux d’organisations. C’est un long processus ».

Le chercheur chinois qui a demandé l’anonymat a déclaré qu’en vertu des nouvelles restrictions, les recherches sur le coronavirus qui contredisent le récit officiel pourraient être supprimées par Pékin.

« Je pense que l’importance est que la communauté scientifique internationale doit réaliser que tout journal ou manuscrit provenant d’une institution de recherche chinoise a en quelque sorte été vérifié deux fois par le gouvernement », a déclaré le chercheur. « Il est important qu’ils sachent qu’il y a des étapes supplémentaires entre la recherche scientifique indépendante et la publication finale ».

Source: cnn.com