Stoppez rapidement le diabète grâce à ces méthodes éprouvées – Dr Jason Fung

Le Dr Jason Fung, néphrologue et auteur reconnu, bouleverse notre compréhension du diabète de type 2. Contrairement à ce que la plupart des associations médicales affirment depuis des décennies, cette maladie n’est pas une condamnation à vie qui ne ferait qu’empirer avec le temps. Elle peut être entièrement réversible grâce à des modifications de l’alimentation et du mode de vie.

Le diabète de type 2 : une maladie réversible

Pendant des années, les professionnels de santé ont menti non pas par malveillance, mais par refus d’admettre leurs erreurs thérapeutiques. Lorsque les traitements médicamenteux échouaient et que l’état de santé des patients se dégradait, ils préféraient affirmer que le diabète était « chronique et progressif » plutôt que de remettre en question leurs pratiques.

Pourtant, les preuves étaient évidentes : lorsque les patients perdaient du poids, leur diabète de type 2 s’améliorait considérablement, voire disparaissait complètement. Des études récentes confirment que les régimes intermittents peuvent induire une rémission du diabète de type 2, validant ainsi cette approche révolutionnaire.

Comprendre l’hyperinsulinémie : la racine du problème

L’obésité, le prédiabète et le diabète de type 2 sont des maladies liées à une hyperinsulinémie. L’insuline est une hormone naturelle qui agit comme un capteur de nutriments : lorsque vous mangez, elle augmente et ordonne à l’organisme de stocker une partie de ces nutriments.

Le problème survient lorsque nous consommons des aliments qui stimulent excessivement la production d’insuline. Cette situation est largement due aux aliments ultra-transformés que nous consommons désormais, ainsi qu’à notre tendance à manger en continu, un comportement encouragé par les recommandations nutritionnelles erronées des dernières décennies.

Les mécanismes de la satiation perturbés

Pour comprendre pourquoi nous mangeons trop, il faut saisir les mécanismes naturels de la satiété. Lorsque vous consommez des protéines, votre corps libère du peptide YY qui vous indique qu’il est temps d’arrêter de manger. Les graisses, quant à elles, déclenchent la cholécystokinine. Les glucides non transformés, riches en fibres naturelles, provoquent quant à eux un étirement de l’estomac qui envoie également un signal de satiété.

Mais lorsque nous transformons ces aliments, notamment en créant de la farine blanche à partir de blé complet, nous supprimons les protéines, les graisses et les fibres. Il ne reste alors que des glucides purs, dépourvus de tout mécanisme de satiété. Résultat : nous ne savons plus quand nous arrêter de manger.

C’est pourquoi, après un repas copieux, vous ne pourriez pas avaler une autre côte de porc, mais vous pourriez facilement prendre un biscuit ou boire une boisson gazeuse. Ces aliments transformés contournent complètement nos signaux naturels de satiété.

La physiologie des glucides dans l’organisme

Lorsque vous consommez des glucides, votre corps les décompose en glucose. Le glucose ainsi libéré fait monter la glycémie, ce qui déclenche une libération d’insuline. Cette hormone permet aux cellules d’utiliser le glucose comme source d’énergie et de stocker l’excédent sous forme de glycogène dans le foie, ce qui suffit à fournir de l’énergie pendant environ 24 heures.

Une fois ces réserves pleines, le corps active un processus appelé lipogenèse de novo : il transforme le glucose en graisse. C’est ainsi que se développe le foie gras, qui marque le début d’une cascade métabolique destructrice.

Les glucides, une fois transformés et réduits en poudre très fine, comme la farine blanche, sont absorbés extrêmement rapidement. Cela provoque des pics massifs de glucose et d’insuline, ce qui force le stockage immédiat de toute l’énergie consommée. Vous vous retrouvez affamé quelques heures après avoir mangé, alors qu’un repas riche en protéines et en graisses vous sustente toute la journée.

Le piège du fructose

Le fructose mérite une attention particulière. Contrairement au glucose, qui peut être métabolisé par toutes les cellules du corps, le fructose ne peut l’être que par le foie. Lorsque vous consommez du sucre de table (un mélange de glucose et de fructose) ou du sirop de maïs riche en fructose, tout le fructose se dirige vers cet organe d’environ 2,5 kilos.

Cette concentration massive de fructose dans le foie accélère considérablement la formation de graisse hépatique. Les recherches démontrent que les boissons sucrées au fructose favorisent spécifiquement la lipogenèse hépatique, contrairement au glucose seul.

Le pancréas gras : quand l’organe s’encrasse

À mesure que le foie stocke les graisses, il tente de s’en débarrasser en les exportant vers d’autres parties du corps. C’est pourquoi les personnes diabétiques développent cette obésité abdominale caractéristique, même si elles restent relativement minces ailleurs.

Le pancréas finit également par accumuler ces graisses. Contrairement à ce qu’on pensait, cet organe ne « s’épuise » pas à produire de l’insuline ; il se bouche simplement avec de la graisse. La bonne nouvelle, c’est que ce processus est réversible. Des études montrent en effet que la perte de poids permet de restaurer la fonction pancréatique en éliminant cette graisse.

Les outils pour inverser le diabète

Le jeûne intermittent : l’arme la plus puissante

Le jeûne intermittent reste la méthode la plus efficace pour inverser le diabète. Lorsque vous ne mangez pas, votre corps puise d’abord dans ses réserves de glucose stocké, puis dans ses graisses corporelles. Des cas cliniques ont montré que des patients avaient pu arrêter complètement leur traitement à l’insuline en un mois, après 20 ans de traitement, grâce à des jeûnes de 24 heures trois fois par semaine.

Les protocoles les plus populaires incluent le 16:8 (16 heures de jeûne, 8 heures d’alimentation) et l’OMAD (un seul repas par jour). Cependant, si vous prenez des médicaments, consultez impérativement votre médecin, car vos besoins changeront rapidement.

Privilégier les aliments entiers

Il est plus important de se concentrer sur les aliments non transformés que de compter les glucides. Des haricots et du pain blanc contiennent le même nombre de glucides, mais leur impact métabolique est radicalement différent. Les aliments entiers conservent leurs fibres, leurs protéines et leurs graisses naturelles, qui régulent l’absorption et la satiété.

La marche après les repas

Une marche de 20 minutes après les repas peut ainsi considérablement réduire les pics de glycémie. Les recherches confirment que cette pratique simple et efficace permet d’utiliser le glucose des aliments avant qu’il ne soit stocké.

Mesurer ses progrès

Le tour de taille est l’indicateur le plus fiable de votre santé métabolique, bien plus que le poids ou l’IMC. Visez un tour de taille inférieur à la moitié de votre taille. Une personne mesurant 1,80 m devrait ainsi avoir un tour de taille inférieur à 90 cm.

Les moniteurs de glycémie en continu fournissent désormais un retour en temps réel sur vos choix alimentaires, ce qui vous permet d’ajuster votre approche de manière personnalisée.

L’erreur médicale conventionnelle

La médecine traditionnelle commet une erreur fondamentale en se concentrant uniquement sur la glycémie (le glucose sanguin), tout en ignorant le glucose corporel stocké. Prescrire de l’insuline à un diabétique revient à forcer davantage d’eau dans un réservoir déjà plein. Cette approche aggrave le problème sous-jacent, à savoir l’excès de stockage d’énergie.

Au lieu de continuer à remplir des réserves déjà pleines, il faut permettre au corps de les vider grâce au jeûne et à une alimentation adaptée.

Le diabète de type 2 n’est pas une fatalité. Grâce aux bons outils — jeûne intermittent, aliments entiers, activité physique modérée —, cette maladie peut être inversée de façon spectaculaire et durable. La clé réside dans la compréhension que nous devons traiter la cause, l’hyperinsulinémie, plutôt que le symptôme, la glycémie élevée.

Source : Jesse Chappus