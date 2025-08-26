Un chirurgien cardiaque met en garde : cette pilule courante affaiblit le cœur des seniors

Avec des décennies d’expérience en chirurgie cardiaque, les professionnels de santé voient régulièrement des patients âgés souffrant de gêne thoracique, d’essoufflement ou de fatigue soudaine. Souvent, la cause n’est pas uniquement liée à l’alimentation ou au stress, mais à un médicament pris depuis des années, parfois même prescrit pour soulager une autre pathologie.Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c’est que certaines pilules courantes prises quotidiennement par des millions de personnes de plus de 60 ans peuvent endommager silencieusement le muscle cardiaque, augmenter la tension artérielle ou déclencher des rythmes irréguliers. Ces médicaments ne provoquent pas toujours d’effets secondaires immédiats, mais avec le temps, ils peuvent affaiblir le cœur et raccourcir la vie.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : un risque sous-estimé

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, incluant l’ibuprofène et le naproxène, sont largement utilisés pour l’arthrite, les douleurs articulaires ou les maux de dos chez les seniors. Ces médicaments peuvent augmenter la tension artérielle et provoquer une rétention d’eau, exerçant une pression supplémentaire sur le cœur.

Pour une personne dont le cœur est affaibli ou vieillissant, cette pression supplémentaire peut déclencher une insuffisance cardiaque ou un rythme cardiaque irrégulier. Au fil du temps, lesAINS peuvent endommager les vaisseaux sanguins et réduire la fonction rénale, pesant davantage sur le système cardiovasculaire.

Médicaments contre le diabète : attention aux thiazolidinediones

Pour les personnes souffrant de diabète de type 2, une classe de médicaments appelés thiazolidinediones, comprenant la pioglitazone, peut nuire discrètement au cœur. Ces pilules peuvent provoquer une accumulation de liquide, un gonflement des jambes et même entraîner une insuffisance cardiaque congestive, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

Plus inquiétant encore, ces pilules peuvent masquer les premiers symptômes de l’insuffisance cardiaque, comme la fatigue ou l’essoufflement. Les seniors diabétiques présentent déjà un risque élevé de maladie cardiaque, et l’ajout d’un médicament qui exerce une pression accrue sur le cœur devient un mélange dangereux.

Somnifères et sédatifs : des risques nocturnes

De nombreuses personnes âgées dépendent de médicaments hypnotiques sédatifs comme le zolpidem ou de médicaments plus anciens comme le diazépam. Ces pilules ralentissent l’ensemble du système nerveux, y compris le rythme cardiaque et la tension artérielle, réduisant la capacité du corps à répondre au stress ou aux besoins en oxygène pendant le sommeil.

Ces médicaments peuvent provoquer une apnée du sommeil ou aggraver une apnée existante, exerçant une pression extrême sur le cœur et pouvant entraîner des troubles dangereux du rythme cardiaque. Ils peuvent également interférer avec les médicaments essentiels pour le cœur tels que les bêtabloquants.

Antidépresseurs tricycliques : une classe à surveiller

Les antidépresseurs tricycliques, comme l’amitriptyline ou la nortriptyline, étaient autrefois couramment prescrits pour la dépression, l’anxiété ou la douleur chronique. Ces médicaments comportent des risques cardiaques significatifs, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans.

Ils peuvent provoquer un rythme cardiaque irrégulier, des variations de la tension artérielle et même une affection dangereuse appelée bloc cardiaque. Au fil du temps, ils interfèrent avec les signaux électriques qui contrôlent le rythme cardiaque, les rendant particulièrement dangereux pour les personnes âgées souffrant déjà d’arythmie.

Décongestionnants : des risques cardiovasculaires cachés

Les décongestionnants comme la pseudoéphédrine et la phényléphrine, présents dans de nombreux médicaments contre le rhume et les allergies, agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins. Cependant, ils rétrécissent également les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris ceux qui alimentent le cœur.

Cette action augmente la tension artérielle et oblige le cœur à travailler plus dur. Pour les seniors, cette tension supplémentaire peut être dangereuse, surtout en cas d’hypertension artérielle ou de maladie cardiaque préexistante. Ces pilules peuvent également déclencher des battements cardiaques irréguliers ou des palpitations.

Inhibiteurs de la pompe à protons : des effets à long terme préoccupants

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), comme l’oméprazole ou le pantoprazole, sont largement utilisés pour traiter le reflux acide. Des études récentes ont montré qu’une utilisation à long terme peut augmenter le risque de problèmes cardiaques.

Les IPP réduisent l’acidité gastrique, mais cet acide est essentiel pour absorber des nutriments comme le magnésium. De faibles niveaux de magnésium peuvent entraîner des battements cardiaques irréguliers, de la fatigue et une faiblesse musculaire. Au fil du temps, les IPP peuvent également perturber les bactéries intestinales et contribuer à l’inflammation, directement liée aux maladies cardiaques.

Le médicament numéro un : les inhibiteurs calciques

Les inhibiteurs calciques sont souvent prescrits pour l’hypertension artérielle, les douleurs thoraciques ou les arythmies. Certains types, particulièrement les plus anciens comme le vérapamil et le diltiazem, peuvent être dangereux pour les personnes âgées.

Bien que ces pilules soient efficaces pour détendre les vaisseaux sanguins, elles peuvent également ralentir excessivement le cœur. Chez les personnes âgées dont la fonction cardiaque est peut-être déjà réduite, cela peut entraîner une fréquence cardiaque dangereusement basse, des étourdissements et même des évanouissements.

Au fil du temps, ils peuvent provoquer un gonflement des jambes, un essoufflement et des changements du rythme cardiaque. Le problème principal est que de nombreuses personnes âgées se voient prescrire ces médicaments sans suivi régulier, et les effets secondaires peuvent être attribués à l’âge plutôt qu’au médicament lui-même.

Recommandations pour une approche sécurisée

Il est crucial de ne jamais arrêter un traitement sans supervision médicale. Cependant, il est important de discuter avec son médecin des alternatives plus sûres disponibles. Ces médicaments ont été conçus pour aider, mais lorsqu’ils sont pris à long terme ou sans surveillance appropriée, ils peuvent lentement endommager le cœur.

La prévention passe par la sensibilisation et le dialogue avec les professionnels de santé. Les outils de suivi des symptômes et des médicaments peuvent aider à protéger la santé cardiaque au quotidien. L’objectif n’est pas de créer de la peur, mais de permettre une prise de décision éclairée concernant sa santé cardiovasculaire.

Source : Healthy Habitat