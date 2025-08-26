Il a déjà fait plier Coca Cola ! Comment Kennedy gagne sa guerre contre la malbouffe

Aux États-Unis, une véritable révolution alimentaire s’amorce sous l’impulsion de Robert F. Kennedy Jr. et de son mouvement MAHA (Make America Healthy Again). Cette bataille contre l’industrie agroalimentaire a déjà remporté sa première victoire emblématique : contraindre Coca-Cola à abandonner le sirop de maïs à forte teneur en fructose (HFCS) au profit du sucre de canne traditionnel.

Une épidémie silencieuse ravage l’Amérique

Les chiffres sont alarmants : 41 % des adultes américains souffrent d’obésité, soit plus de 100 millions de personnes. Cette épidémie a engendré une nouvelle maladie du foie, la NASH (stéatohépatite non alcoolique), qui affecte désormais 15 à 20 millions d’Américains. Cette pathologie, récemment rebaptisée MASH (stéatohépatite métabolique), est devenue la première cause de greffe hépatique aux États-Unis.

L’ampleur du problème dépasse la simple question de santé individuelle. Selon les données disponibles, 76 % des Américains présentent au moins une maladie chronique liée à l’alimentation, générant plus de 600 000 décès annuels et engloutissant 90 % des dépenses de santé nationales, soit 5,6 milliards de dollars.

La découverte scientifique qui change tout

Les recherches récentes du professeur Didier Raoult ont apporté un éclairage crucial sur cette crise sanitaire. Ses travaux, publiés en juin 2025 dans The Microbe, démontrent que le HFCS d’origine transgénique produit quatre à cinq fois plus d’alcool in vitro que le sucre de canne traditionnel lorsqu’il est mis en contact avec des levures.

Cette découverte révolutionnaire explique pourquoi les États-Unis connaissent une épidémie de NASH sans précédent. Le mécanisme est simple : les levures présentes naturellement dans le tube digestif transforment le fructose en alcool endogène, créant une intoxication alcoolique chronique sans consommation d’alcool exogène. Les chercheurs chinois ont d’ailleurs confirmé la présence d’alcool dans le sang de patients atteints de NASH, à des taux pouvant atteindre 0,5 gramme par litre.

Une stratégie politique intelligente

Face à ces preuves scientifiques, Donald Trump et Kennedy ont opté pour une approche diplomatique plutôt que conflictuelle. Au lieu d’attaquer frontalement Coca-Cola, Trump a suggéré publiquement que « le Coca aura meilleur goût avec du vrai sucre de canne », faisant référence à la version mexicaine de la boisson. Cette stratégie subtile a permis à l’entreprise de modifier sa formulation sans perdre la face, tout en évitant un procès collectif potentiellement ruineux.

En juillet 2025, Trump annonçait officiellement sur Truth Social avoir obtenu l’accord de Coca-Cola pour revenir au sucre de canne aux États-Unis. Cette victoire, obtenue sans confrontation directe, illustre parfaitement la méthode Kennedy-Trump : s’appuyer sur des données scientifiques solides pour négocier des changements industriels majeurs.

Les implications pour l’Europe

Bien que l’Europe ne soit pas confrontée au même degré au problème du HFCS, la malbouffe s’y infiltre progressivement. Les produits transformés contiennent désormais du sucre ajouté dans des aliments où on ne s’y attend pas : jambon, saucisson, petits pois en conserve, et même l’eau aromatisée de certaines marques. Cette pratique, dissimulée par des systèmes comme le Nutriscore français, représente un danger croissant pour la santé publique européenne.

Les recherches montrent également que la consommation d’antibiotiques peut favoriser l’apparition de levures dans le tube digestif, créant les conditions propices à la production d’alcool endogène. Cette découverte suggère que la surprescription d’antibiotiques pourrait contribuer à l’épidémie d’obésité et de maladies hépatiques.

Un modèle pour l’avenir

L’approche de Kennedy illustre comment la science rigoureuse peut servir de levier pour des changements de politique de santé publique. En s’appuyant sur des études évaluées par les pairs et des données factuelles, il a réussi à modifier les pratiques d’une multinationale sans recours juridique.

Cette méthode pourrait inspirer d’autres réformes, notamment concernant les antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance dans l’élevage ou la transparence sur la composition réelle des aliments transformés. Le succès de MAHA démontre qu’il est possible de faire plier l’industrie agroalimentaire lorsque la science, la politique et l’opinion publique s’alignent.

L’enjeu dépasse largement les frontières américaines : il s’agit de savoir si les sociétés occidentales sauront reprendre le contrôle de leur alimentation face aux intérêts financiers qui ont transformé la nourriture en source de profits au détriment de la santé publique.

Source : Idriss J. Aberkane