Un médecin : Pour la première fois de ma carrière, j’ai vu des enfants de 8, 9 et 10 ans atteints d’un cancer du côlon…

Une tendance alarmante émerge dans le domaine de la santé : des cancers extrêmement agressifs touchent désormais des enfants très jeunes, en particulier des cas de cancer du côlon diagnostiqués chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. Cette évolution, jugée sans précédent par plusieurs experts, suscite de nombreuses interrogations et une inquiétude croissante au sein de la communauté médicale, tandis que de nombreux spécialistes restent silencieux face à cette situation préoccupante.

Explosion des cancers chez les enfants : un constat sans précédent

Le nombre de diagnostics de cancers rapides et agressifs chez les jeunes enfants ne cesse d’augmenter. Cette situation, longtemps considérée comme rarissime, attire désormais l’attention de certains médecins de renom. Alors que la communauté scientifique semble peu encline à s’exprimer sur ce sujet, certains professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme et réclament davantage de transparence et d’investigations.

La prise de parole du Dr Patrick Soon-Shiong

Le Dr Patrick Soon-Shiong, médecin respecté et inventeur du médicament contre le cancer Abraxane, s’est récemment exprimé lors d’un entretien avec Tucker Carlson. Il a évoqué l’hypothèse selon laquelle la pandémie de COVID et la vaccination pourraient contribuer à cette recrudescence mondiale de cancers, en particulier chez les plus jeunes.

« Ce que nous observons pourrait bien être le début d’une épidémie mondiale de turbo-cancers, et l’industrie pharmaceutique fait tout pour étouffer cette prise de conscience. »

— Dr Patrick Soon-Shiong

Le Dr Soon-Shiong n’est pas un inconnu dans le domaine médical : il a participé au lancement d’un programme national contre le cancer, collaboré avec la NASA sur des projets de recherche en cellules souches et nanotechnologies, et son expertise est reconnue à l’international.

Les enfants, nouveaux visages d’une crise sanitaire

Selon le Dr Soon-Shiong, il n’avait jamais, au cours de sa longue carrière, vu des enfants de 8, 9 ou 10 ans souffrir de cancers aussi agressifs et mortels. Il insiste sur la nécessité d’« affronter la réalité » et de s’interroger sur l’origine de cette flambée de nouveaux cas.

L’alerte du professeur Angus Dalgleish : le rôle des vaccins à ARN messager

Le professeur Angus Dalgleish, oncologue de renommée mondiale à l’Université de Londres (St. George’s) et pionnier dans la recherche sur le VIH/SIDA, a également pris position. Lors d’un entretien avec la Vaccine Safety Research Foundation, il a exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation des vaccins à ARN messager, affirmant que ces technologies ne devraient jamais être utilisées en dehors de cancers terminaux.

« Le fait que l’ARNm puisse s’intégrer, même si ce n’est pas systématique, rend son usage injustifiable chez les jeunes, en particulier les enfants. »

— Professeur Angus Dalgleish Il indique que des traces d’ARNm ont été retrouvées dans des tumeurs cancéreuses et estime que cet ARNm favorise la croissance rapide de ces cancers, surnommés “turbo-cancers”. « Nous savons que [le cancer] est causé par [les vaccins à ARNm], » affirme-t-il, poursuivant que ces vaccins ne peuvent pas prévenir le cancer, mais sont au contraire connus pour en causer.

Les réactions face à la crise

La communauté médicale reste divisée sur le sujet, et nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les motivations ayant conduit à promouvoir massivement la vaccination, parfois au détriment du débat scientifique. Pour certains, il s’agit d’un manque de recul, pour d’autres, de pressions politiques ou économiques. Cependant, face à la gravité de la situation, la demande de transparence et d’investigations indépendantes s’intensifie.

D’autres experts rejoignent le Dr Soon-Shiong et le professeur Dalgleish pour dénoncer la multiplication de ces cas de cancers rapides et atypiques, appelant à une réévaluation des politiques de santé publique et des pratiques médicales actuelles.

Des questions en suspens

Le débat reste vif, entre ceux qui appellent à la prudence et ceux qui pointent du doigt une possible dissimulation d’informations importantes. Le phénomène observé chez les enfants, désormais considérés comme les principales victimes de ces nouveaux cancers, soulève de graves interrogations quant à l’origine de cette épidémie et à la responsabilité de certains choix médicaux récents.

