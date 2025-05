Bleu de méthylène et médecines alternatives : La vision du docteur Schmitz !

Dans une émission diffusée le 10 avril 2025 sur la chaine de Nicolas Bouvier, le Dr Thierry Schmitz, médecin belge et pionnier des médecines alternatives, a partagé une approche révolutionnaire de la santé, centrée sur l’ozonothérapie, le bleu de méthylène, et des thérapies complémentaires comme la vitamine C, le glutathion, l’artémisia et la curcumine. À la tête de trois centres spécialisés à La Hulpe (Belgique), Denia (Espagne) et Bordiguera (Italie), il propose une médecine intégrative visant à traiter les maladies chroniques et à promouvoir une longévité en pleine santé. Cet article explore en détail ses idées, ses critiques du système médical conventionnel et ses recommandations pour une santé optimale.

Une carrière dédiée à dépasser les limites de la médecine conventionnelle

Diplômé en médecine en 1986, le Dr Schmitz a rapidement remis en question l’approche conventionnelle, impressionné par ses prouesses dans les urgences mais déçu par son incapacité à guérir les maladies chroniques. « Les maladies chroniques ne sont pas la faute des patients, mais celle d’une médecine incapable de proposer des solutions efficaces », affirme-t-il. Cette conviction l’a conduit à explorer la phytothérapie, l’homéopathie, la médecine chinoise et la nutrition, avant de découvrir l’ozonothérapie, qu’il considère comme une « thérapie miracle ».

Ses trois centres reflètent cette vision :

La Hulpe (Belgique) et Denia (Espagne) se concentrent sur les maladies chroniques, comme les cancers, les maladies auto-immunes ou la fibromyalgie.

et se concentrent sur les maladies chroniques, comme les cancers, les maladies auto-immunes ou la fibromyalgie. Bordiguera (Italie), près de Monaco, est dédié à la longévité, avec des évaluations et traitements pour vivre longtemps en bonne santé.

L’ozonothérapie : Un « super oxygène » aux multiples bienfaits

L’ozonothérapie, au cœur de la pratique du Dr Schmitz, repose sur l’utilisation de l’ozone (O3), un composé instable de trois atomes d’oxygène. Décrite comme un « super oxygène », cette molécule renforce les cellules saines en améliorant leur oxygénation tout en éliminant virus, bactéries, parasites et toxines (comme les métaux lourds). La méthode des « 10 passages » (major auto-hémothérapie) est particulièrement efficace :

Processus : 180 ml de sang sont prélevés, mélangés avec un complexe ozone-oxygène dans un circuit stérile, puis réinjectés. Ce cycle est répété 10 fois par séance, traitant environ 2 litres de sang en une heure.

Indications : Infections (y compris Covid), cancers, maladies auto-immunes, fatigue chronique, fibromyalgie et Covid long.

: Infections (y compris Covid), cancers, maladies auto-immunes, fatigue chronique, fibromyalgie et Covid long. Coût : 200 € par séance, justifié par les kits stériles, la présence d’une infirmière et la gestion des déchets sanguins. Cette thérapie est interdite en France, obligeant les patients à se rendre à l’étranger.

Un exemple frappant illustre son efficacité : un patient Covid en détresse respiratoire, traité un vendredi soir avec ozonothérapie et 50 g de vitamine C intraveineuse, était rétabli dès le lendemain, respirant normalement et sans fièvre. Ce cas, corroboré par des pratiques similaires à Wuhan (Chine), souligne le potentiel anti-infectieux de l’ozone, supérieur à de nombreux antibiotiques.

Le bleu de méthylène : Une molécule aux propriétés surprenantes

Connu comme colorant industriel, le bleu de méthylène possède des propriétés pharmacologiques étudiées dès le début du 20e siècle. Utilisé historiquement contre le paludisme, il est aujourd’hui reconnu pour ses effets anti-infectieux (classé essentiel par l’OMS) et anticancéreux, notamment grâce aux travaux du Dr Laurent Schwartz sur le métabolisme des cellules cancéreuses. Ces dernières, contrairement aux cellules saines, utilisent la glycolyse anaérobie (effet Warburg), que le bleu de méthylène peut cibler.

Dans les centres du Dr Schmitz, il est administré par voie intraveineuse (100 mg par dose, max 2 mg/kg) et potentialisé par un laser rouge (hémolaser), qui irradie le sang pour amplifier ses effets. Les bénéfices incluent :

Énergie et cognition : Amélioration de l’endurance, de la mémoire et de la concentration.

: Amélioration de l’endurance, de la mémoire et de la concentration. Santé mentale : Réduction du stress et des symptômes dépressifs.

: Réduction du stress et des symptômes dépressifs. Anticancéreux : Inhibition de la croissance tumorale.

: Inhibition de la croissance tumorale. Anti-infectieux : Efficace contre les parasites (paludisme) et les infections résistantes.

Cependant, il n’est pas adapté à tous. Certains patients rapportent un épaississement des muqueuses, et un effet secondaire inoffensif mais notable est l’urine bleu-vert. Le Dr Schmitz insiste sur l’importance d’un dosage précis et d’un suivi médical.

Thérapies complémentaires pour une approche intégrative

L’approche intégrative du Dr Schmitz combine plusieurs thérapies pour répondre aux besoins spécifiques des patients :

Vitamine C intraveineuse : Antioxydant puissant, elle soutient l’immunité, réduit l’oxydation du cholestérol, protège le cœur et agit comme neuroprotecteur. Interdite en France, elle est essentielle pour la synthèse du collagène et la régulation des neurotransmetteurs.

: Antioxydant puissant, elle soutient l’immunité, réduit l’oxydation du cholestérol, protège le cœur et agit comme neuroprotecteur. Interdite en France, elle est essentielle pour la synthèse du collagène et la régulation des neurotransmetteurs. Glutathion : Surnommé le « maître antioxydant », ce tripeptide détoxifie les métaux lourds (notamment post-vaccin Covid), renforce le foie et protège contre le vieillissement cellulaire et les maladies neurodégénératives.

: Surnommé le « maître antioxydant », ce tripeptide détoxifie les métaux lourds (notamment post-vaccin Covid), renforce le foie et protège contre le vieillissement cellulaire et les maladies neurodégénératives. Artémisia (armoise annuelle) : Utilisée en médecine chinoise pour le paludisme, sa molécule active, l’artémisinine, offre des propriétés antivirales, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Elle a été utilisée à Madagascar contre le Covid.

: Utilisée en médecine chinoise pour le paludisme, sa molécule active, l’artémisinine, offre des propriétés antivirales, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Elle a été utilisée à Madagascar contre le Covid. Curcumine : Extrait du curcuma, elle est anti-inflammatoire, soutient la digestion (en stimulant la bile), inhibe la croissance tumorale et protège contre les maladies neurodégénératives.

Ces thérapies sont administrées de manière séquentielle (par exemple, vitamine C un jour, glutathion le lendemain) pour éviter les interactions et maximiser les bénéfices. Le Dr Schmitz met également en avant la « toxophérèse », une technique de filtration du plasma pour éliminer les toxines, particulièrement utile pour les patients affectés par des vaccins ou des maladies chroniques.

Une critique acerbe du système médical

Le Dr Schmitz dénonce les dérives de l’industrie pharmaceutique et les restrictions imposées en France, où des thérapies comme l’ozonothérapie ou les perfusions de vitamine C sont interdites. Il critique la gestion du Covid, marquée par des vaccins expérimentaux et des injonctions sanitaires absurdes, comme les passes vaccinaux ou les auto-attestations en France. En Belgique, il a vécu une « tyrannie sanitaire » similaire, mais déplore surtout la docilité des citoyens face à ces mesures.

Impliqué dans une plainte contre l’Ordre des médecins belge pour « crime contre l’humanité », aux côtés de collègues comme le Dr Alain Colignon, il se considère comme un lanceur d’alerte. Il a lui-même été suspendu à plusieurs reprises (jusqu’à deux ans) et radié, avant de récupérer son titre grâce à un recours à la Cour européenne des droits de l’homme. Ces expériences renforcent sa détermination à défendre la liberté thérapeutique et à dénoncer l’influence des lobbies pharmaceutiques, qu’il accuse de privilégier les profits au détriment de la santé.

Conseils pour une santé durable

Pour le Dr Schmitz, la santé commence par des fondamentaux, inspirés d’Hippocrate (« Que ton aliment soit ton premier médicament ») :

Alimentation : Privilégier des aliments bio, non transformés, riches en nutriments (oméga-3, vitamines, minéraux) pour éviter les carences.

: Privilégier des aliments bio, non transformés, riches en nutriments (oméga-3, vitamines, minéraux) pour éviter les carences. Sommeil : Essentiel pour la régénération cellulaire.

: Essentiel pour la régénération cellulaire. Activité physique : La marche, monter les escaliers ou le sport léger suffisent pour stimuler le métabolisme.

: La marche, monter les escaliers ou le sport léger suffisent pour stimuler le métabolisme. Eau : Boire une eau purifiée, idéalement hydrogénée, pour éviter les polluants comme le fluor ou les nitrites.

: Boire une eau purifiée, idéalement hydrogénée, pour éviter les polluants comme le fluor ou les nitrites. Vitamine D : Viser un taux de 80-100 ng/ml (contre 30 ng/ml recommandé officiellement), crucial pour l’immunité et la prévention des maladies.

: Viser un taux de 80-100 ng/ml (contre 30 ng/ml recommandé officiellement), crucial pour l’immunité et la prévention des maladies. Jeûne : Le jeûne intermittent (12-16h sans manger) est accessible et bénéfique pour réinitialiser le système immunitaire. Les jeûnes hydriques (eau uniquement) ou secs (sans eau ni nourriture) nécessitent un accompagnement, comme celui d’experts tels qu’Alain Huot.

Réponses aux questions du public

L’émission a donné lieu à un échange interactif avec le public, abordant des sujets variés :

Dioxyde de chlore : Intéressant pour un usage domestique, mais à éviter en combinaison avec l’ozonothérapie ou d’autres perfusions pour prévenir les interactions.

: Intéressant pour un usage domestique, mais à éviter en combinaison avec l’ozonothérapie ou d’autres perfusions pour prévenir les interactions. Hypertrophie bénigne de la prostate : L’ozonothérapie est efficace, mais des compléments alimentaires peuvent suffire pour les cas bénins.

: L’ozonothérapie est efficace, mais des compléments alimentaires peuvent suffire pour les cas bénins. Handicap physique : Les maladies génétiques (comme la trisomie) ne sont pas traitables, mais l’épigénétique (hygiène de vie) peut influencer l’expression des gènes.

: Les maladies génétiques (comme la trisomie) ne sont pas traitables, mais l’épigénétique (hygiène de vie) peut influencer l’expression des gènes. Contre-indications du bleu de méthylène : Aucun problème spécifique avec le diabète, l’hypertension ou le cholestérol, à condition de respecter les doses.

Mise en garde et accès aux traitements

Le Dr Schmitz met en garde contre un centre frauduleux à Barcelone se faisant passer pour lui. Son centre espagnol est situé à Denia. Pour accéder à ses traitements, il invite les patients à contacter ses équipes via son site Ozon2000.com. Il consulte principalement en Espagne, mais ses collaborateurs, comme les Drs Violette Orban, Lauredana Cassano (Belgique) et Belgiti (Monaco), sont formés à ses protocoles.

Conclusion : Une médecine au service de la santé, pas des profits

L’approche intégrative du Dr Thierry Schmitz redonne espoir aux patients atteints de maladies chroniques ou cherchant à optimiser leur santé. En combinant ozonothérapie, bleu de méthylène et thérapies complémentaires, il propose des solutions personnalisées, souvent inaccessibles en France en raison des restrictions réglementaires. Son combat contre les lobbies pharmaceutiques et son engagement pour la liberté thérapeutique en font une figure inspirante pour ceux qui cherchent une médecine centrée sur le patient, et non sur les profits.

Source : Nicolas BOUVIER