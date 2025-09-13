Une étude révèle que l’eau de coco réduit la tension artérielle jusqu’à 71 % chez les participants

L’eau de coco ne se contente pas d’être délicieuse, elle pourrait constituer une solution naturelle efficace pour réduire la tension artérielle. Une étude a démontré les bienfaits de cette aide naturelle pour le cœur, révélant que l’eau de coco a permis de diminuer la tension artérielle chez 71 % des participants à l’étude.

Cette boisson claire et rafraîchissante est extraite de jeunes noix de coco vertes qui n’ont pas encore atteint leur maturité. L’eau de coco est composée d’environ 95 % d’eau. Pour trouver la bonne noix de coco, recherchez des fruits blancs, lisses et pointus à une extrémité. Il ne s’agit pas des noix de coco « traditionnelles » brunes et couvertes de petits poils que vous pourriez avoir l’habitude de voir au rayon fruits et légumes. Ces jeunes noix de coco se trouvent dans le rayon réfrigéré, car elles sont périssables.

Une alternative naturelle aux boissons énergétiques

Les Hawaïens appellent l’eau de coco « noelani », ce qui signifie « rosée du ciel ». Cette boisson est également vénérée dans de nombreuses cultures tropicales. En raison de ses propriétés bénéfiques pour la santé et de ses qualités hydratantes exceptionnelles, il n’est pas surprenant que l’eau de coco constitue une alternative bien supérieure aux boissons énergétiques bourrées d’additifs.

Une étude de 2007 a d’ailleurs démontré que l’eau de coco enrichie en sodium était aussi efficace que les boissons énergétiques commerciales pour l’hydratation globale, tout en provoquant beaucoup moins de maux d’estomac.

Un profil nutritionnel impressionnant

L’eau de coco surpasse largement les boissons énergétiques grâce à son profil nutritionnel remarquable qui comprend :

Des vitamines B essentielles, des minéraux et des oligo-éléments comme le zinc, le sélénium, l’iode, le soufre et le manganèse

Les 5 électrolytes essentiels : potassium, sodium, phosphore, magnésium et calcium

Des cytokinines, hormones végétales qui peuvent lutter contre le cancer et le vieillissement

Des acides aminés, des acides organiques, des enzymes, des antioxydants et des phytonutriments

Des résultats prometteurs contre l’hypertension

La raison la plus convaincante de consommer de l’eau de coco réside dans le fait qu’elle a réduit la tension artérielle chez 71 % des personnes qui en ont bu. L’hypertension artérielle peut conduire à des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque et bien d’autres complications graves. Elle constitue également une cause principale d’insuffisance rénale chronique.

Plutôt que de recourir aux médicaments pharmaceutiques accompagnés de leurs effets secondaires, l’eau de coco se présente comme une solution puissante contre l’hypertension, sans les effets indésirables des traitements conventionnels. Cette approche naturelle offre une alternative intéressante pour les personnes cherchant à maintenir une tension artérielle saine de façon naturelle.

La richesse en potassium de l’eau de coco joue un rôle clé dans ses propriétés hypotensives. Ce minéral essentiel aide à réguler l’équilibre des fluides dans l’organisme et contribue au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les électrolytes naturellement présents dans l’eau de coco favorisent également une meilleure circulation sanguine.

Comment intégrer l’eau de coco à votre routine

Pour profiter pleinement des bienfaits de l’eau de coco, il est recommandé de choisir des produits purs, sans sucre ajouté ni conservateurs artificiels. L’eau de coco fraîche, directement extraite du fruit, reste l’option la plus bénéfique, mais les versions conditionnées de qualité peuvent également apporter des avantages significatifs.

Cette boisson naturelle peut facilement remplacer les sodas et autres boissons sucrées dans votre alimentation quotidienne. Sa teneur naturelle en électrolytes en fait également un excellent choix après l’exercice physique, pour une réhydratation optimale sans les additifs chimiques des boissons énergétiques industrielles.

Source : dailyhealthpost.com