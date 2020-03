Beaucoup de gens ont des amis qu’ils connaissent depuis toujours. Ils se sont peut-être rencontrés à l’université, au travail ou dans un groupe de covoiturage, ou bien ils se connaissent depuis leur enfance. L’amitié est rassurante, comme la plupart des relations qui durent depuis des années, mais les gens peuvent considérer ces relations comme des faits de la vie sans y réfléchir davantage.

Lorsque deux personnes se rencontrent pour la première fois, elles se regardent de près et décident si elles veulent que leur relation évolue vers quelque chose de plus. Se plaignent-elles beaucoup ? Est-ce qu’elles paraissent pompeuses ou pessimistes ? Leur compagnie est-elle agréable ou épuisante ? Pourtant, lorsqu’il s’agit d’amitiés déjà établies, les gens renoncent à une analyse approfondie. Est-ce bien ce que c’est ?

Malheureusement, le maintien du statu quo – dans ce cas, conserver une amitié qui vous tire vers le bas parce que vous les connaissez depuis un certain temps – peut être préjudiciable au bien-être et au développement d’une personne. Cela s’applique également aux membres de la famille.

Les gens changent au fil des ans, ce qui nécessite une réévaluation occasionnelle pour s’assurer que les amitiés sont saines et productives pour les deux parties. La vie est trop courte pour la gâcher avec des gens qui ont des influences négatives et mauvaises. [1]

Voici cinq types d’amis que vous pouvez avoir et qui vous tirent vers le bas :

1. le râleur

Cet ami semble être rempli d’énergie négative. Quoi qu’il arrive, ils remarquent toujours le mauvais côté de chaque situation. Quand quelque chose ne va pas, ils s’assurent que tout le monde le sache – plusieurs fois. Il est difficile de garder une attitude positive face à ce genre de personnes, et leurs vibrations ont tendance à vous épuiser. Ils aiment que leurs plaintes soient entendues, mais ils ne se soucient pas des solutions.

Il est presque impossible de s’amuser avec des râleurs chroniques, car ils sont très difficiles à satisfaire, ce qui fait peser un poids important sur vos épaules – un poids que vous ne devriez pas avoir à supporter. Vous n’êtes pas responsable du bonheur des autres. Surtout pour une personne qui croit que le monde est là pour l’accueillir. [2]

2. Le défaitiste

Vous détestez mentionner de nouvelles idées, de nouveaux plans et de nouveaux objectifs avec cet ami parce qu’il vous les oppose en vous disant pourquoi ils ne fonctionneront jamais et pourquoi vous avez été stupide de penser à de telles choses au départ. Vous avez tendance à vous sentir ignoré et rabaissé par ces personnes. Leur critique n’est ni productive ni utile ; elle est cynique et blessante. Il n’y a rien de tel que d’être excité par quelque chose et d’avoir quelqu’un qui vous mets des bâtons dans les roues.

Les défaitistes ont peur de quitter leur zone de confort en cas d’échec. Ils projettent cette peur sur les autres. S’ils échoueraient probablement, comment quelqu’un d’autre pourrait-il espérer réussir ? [3]

3. Le sceptique

Le sceptique n’est pas aussi « prise de tête » que le défaitiste, mais leurs tactiques peuvent être bien pires. Voyez-vous, ils ne vont pas rejeter vos idées et vos objectifs ; en fait, ils sembleront vous soutenir. Cependant, dès que quelque chose ne va pas, ils seront là pour pinailler chacun de vos échecs et prétendre qu’ils savaient que cela ne marcherait pas.

Ils doutent de vos capacités parce qu’ils doutent des leurs et, bien qu’ils vous encouragent, ils veulent secrètement que vous échouiez. Ils sont préoccupés par leurs propres insuffisances et ne veulent pas que vous les fassiez mordre dans la poussière. [4]

4. Le vantard

Les vantards sont faciles à repérer. Chaque fois que quelque chose se passe bien pour eux, ils s’assurent que tout le monde le sache – plusieurs fois. Ils cherchent constamment à se faire remarquer parce qu’ils manquent d’assurance et d’estime de soi. Leur confiance repose sur l’admiration et l’attention des autres. C’est pourquoi, lorsque vous avez une nouvelle passionnante à partager, ils doivent vous voler la vedette et vous dépasser, au lieu d’être heureux pour vous.

Ils peuvent aussi « se vanter humblement », ce qui est peut-être plus exaspérant. Ils se plaignent ou se déprécient pour que les gens disent : « Non, vous êtes vraiment génial ! Ce comportement découle de leur insécurité, et il est malsain pour vous d’être au cœur de l’estime de soi d’une personne. [5]

5. l’excentrique

Tout le monde renonce à ses projets de temps en temps ; ça arrive dans la vie. Le est l’ami qui est notoirement peu fiable en raison de ses priorités biaisées. Ils oublient les dates importantes, même après plusieurs rappels, et trouvent une mauvaise excuse ou pas d’excuse du tout. Ils ont d’autres mauvaises habitudes, comme celle d’interrompre les autres, de prendre des appels téléphoniques au milieu des conversations et de parcourir constamment les médias sociaux. Il est facile de se sentir déconnecté d’amis excentriques car ils semblent se soucier si peu de vous, même lorsqu’ils prétendent s’en soucier beaucoup.

Certaines personnes sont excentriques parce qu’elles ne savent pas bien gérer leur temps ou qu’elles surestiment leurs capacités. Ces personnes ont tendance à faire face à ces défauts et à faire des progrès pour s’améliorer. Après tout, tous les humains ont des défauts d’une manière ou d’une autre. Cependant, certaines personnes s’égarent ou se présentent en retard en raison d’une tactique manipulatrice et passive-agressive. Elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues si vous essayez de les confronter à leur comportement. Ce sont les types d’excentriques dont vous n’avez pas besoin dans votre vie. [6]

Une véritable amitié

Les amis sont des membres de la famille que vous choisissez. Ils doivent vous inspirer, vous encourager, et vous permettre de vous sentir heureux et satisfait de vous-même. Bien qu’il soit difficile de se débarrasser d’amis nuisibles, leur absence vous permettra de devenir une meilleure version de vous-même et de laisser entrer dans votre vie des personnes plus heureuses et plus saines.