Boisson miracle au magnésium : PLUS D’ANXIÉTÉ en 1 semaine

Le magnésium est l’un des plus puissants antidotes contre l’anxiété. C’est certainement un fait pertinent, si l’on considère qu’une bonne partie des adultes européens sont déficients en ce nutriment vital. L’apport quotidien recommandé se situe entre 320 et 400 milligrammes par jour, et entre 25 et 40% des européens ont des apports insuffisants. Le magnésium est nécessaire à plus de 300 réactions biochimiques de l’organisme, selon les estimations.

Voici une courte liste des processus de notre corps dans lesquels le magnésium joue un rôle :

Il soutient un système immunitaire sain.

Régularise le rythme cardiaque.

Renforce les os.

Favorise la production d’énergie.

Régularise le taux de sucre dans le sang.

Bien sûr, le magnésium est également essentiel au fonctionnement du cerveau. Le magnésium peut réduire l’inflammation cérébrale, supprimer la réponse au stress et favoriser la normalisation des neurotransmetteurs. Le magnésium peut également avoir un effet calmant sur le système nerveux sympathique (SNS). Si le SNS fonctionne avec le système nerveux parasympathique (SNP) pour nous maintenir en vie et nous donner des coups de fouet, il est également responsable de l’anxiété.

« Le simple fait de prendre un bon supplément de magnésium pourrait vous sortir d’une spirale descendante. » – Carolyn Dean, M.D., auteur de The Magnesium Miracle

Six signes qui indiquent que vous avez besoin de plus de magnésium pour combattre l’anxiété

Avant de vous montrer comment préparer une très bonne boisson « miracle », voici quelques signes qui vous indiqueront qu’il vous faudra peut-être plus de « Mg » dans votre vie !

Vous avez des problèmes de sommeil ou d’insomnie. Vous êtes irritable, souvent sans raison. Vous avez une sensibilité au bruit. Vous êtes anxieux, déprimé ou agité. Vous souffrez de douleurs musculaires ou de spasmes musculaires, de tics ou de tremblements. Vous souffrez de fragilité osseuse ou d’ostéoporose.

La relation entre la carence en magnésium et l’anxiété est convaincante. Dans une étude publiée en 2017 dans la revue Nutrients, les chercheurs ont constaté que les suppléments de magnésium diminuaient les mesures subjectives de l’anxiété chez les « personnes modérément anxieuses ». (Par « individus modérément anxieux », ils entendent tout le monde !)

Saviez-vous qu’il existe un moyen de fabriquer une boisson anti-anxiété en utilisant – vous l’avez deviné – du magnésium comme ingrédient principal ? Et la voici.

La boisson miracle anti-anxiété au magnésium

Tout d’abord, voici les ingrédients dont vous aurez besoin (et leur teneur en magnésium) :

1 tasse de chou frisé ou d’épinards (157 milligrammes).

1 banane (32 milligrammes).

Une cuillère à soupe de poudre de cacao brut (27 milligrammes).

Une cuillère à café de nectar d’agave ou de miel bio (1 milligramme).

1 cuillère à soupe de purée d’amande (43 milligrammes).

Instructions : Mixez tous les ingrédients dans blender.

Cette boisson totalise 260 milligrammes de magnésium, soit de 60 à 75% de l’apport quotidien recommandé.

« Je trouve amusant que les médecins ne soient pas plus nombreux à connaître les bienfaits du magnésium, parce que nous l’utilisons tout le temps en médecine traditionnelle ». – Mark Hyman, M.D., auteur de The Ultra-Metabolism Cookbook et de The Ultra-Mind Solution

Aliments riches en magnésium

Pour clore le tout, voici une liste des dix aliments les plus riches en magnésium que nous préférons !

Légumes-feuilles verts foncés, 1 tasse : 100-160 mg

Graines de courge, 30 grammes : 150 mg

Haricots noirs, 1 tasse : 120 mg

Saumon, 1 filet : 106 mg

Noix de cajou, 30 grammes : 82 mg

Sardines à l’huile, 100 grammes : 450 mg

Chocolat noir, 30 grammes : 65 mg

Avocat, 1 moyen : 59 mg

Fruits de mer, 100 grammes : 60-300 mg

Bananes, 1 grande : 37 mg