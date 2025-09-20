10 bienfaits incroyables pour la santé liés à la consommation quotidienne de moringa | Que se passe-t-il lorsque vous buvez du moringa ?

Le moringa commence à gagner en popularité en tant que superaliment grâce à sa composition nutritionnelle exceptionnelle et à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et protectrices des tissus. Cette plante extraordinaire offre de nombreux autres bienfaits thérapeutiques à découvrir.

Le Moringa oleifera est l’espèce la plus largement cultivée du genre Moringa, qui est le seul genre de la famille des Moringacées. Connu sous différents noms tels que brède mouroum à La Réunion, ananambo à Madagascar ou nébédaye au Sénégal, ce végétal à la croissance rapide et résistant à la sécheresse provient d’Inde, du Pakistan et du Népal. Depuis des générations, les pays orientaux l’utilisent pour traiter et prévenir diverses maladies telles que le diabète, les troubles cardiaques, l’anémie, l’arthrite, les problèmes hépatiques, les troubles respiratoires, cutanés et digestifs.

Une composition nutritionnelle exceptionnelle

Le moringa est une source remarquable de vitamines, de minéraux et d’acides aminés. Il contient notamment des quantités significatives de vitamines B, C et K, de provitamine A sous forme de bêta-carotène, de manganèse et de protéines. Pour 100 grammes de poids frais, les feuilles de moringa cuites constituent une source importante de ces mêmes nutriments.

Une partie du calcium présent dans les feuilles de moringa se trouve sous forme de cristaux, mais à des niveaux représentant seulement 1/125ᵉ à 1/145ᵉ de ceux trouvés dans les épinards, ce qui reste une quantité négligeable.

Protection contre les radicaux libres

Ces antioxydants combattent les radicaux libres, responsables du stress oxydatif, des dommages cellulaires et de l’inflammation. Le moringa contient des antioxydants, notamment des flavonoïdes, des polyphénols et de l’acide ascorbique, dans ses feuilles, ses fleurs et ses graines.

Une étude a démontré que les extraits de feuilles présentaient une activité antioxydante supérieure, une meilleure capacité de piégeage des radicaux libres et une inhibition plus élevée de l’oxydation des lipides, des protéines et de l’ADN, par rapport aux fleurs et aux graines. Cela signifie qu’il préserve les différents organes du corps des dommages et de la dégradation causés par les radicaux libres, ce qui permet de les maintenir en bonne santé et en état de fonctionnement.

Action anti-inflammatoire

Le moringa peut réduire l’inflammation, un processus pouvant conduire à des maladies chroniques telles que le diabète, les troubles respiratoires, les maladies cardiovasculaires, l’arthrite et l’obésité. Elle contient également une combinaison rare de 36 phytonutriments, dont le kaempférol, la quercétine, le bêta-sitostérol et l’acide caféylquinique, qui sont reconnus pour leurs puissants effets anti-inflammatoires.

Soutien dans la gestion du diabète

Une carence en vitamine C peut nuire au pancréas et réduire sa capacité à produire de l’insuline, entraînant une élévation du taux de sucre dans le sang. Le moringa contient par ailleurs des composés bénéficiant d’effets antidiabétiques documentés : les isothiocyanates (comme le MIC-1), les polyphénols et flavonoïdes (quercétine, kaempférol, etc.), ainsi que l’acide chlorogénique, qui contribuent à la baisse de la glycémie, à la réduction du stress oxydatif et à l’amélioration de la sensibilité à l’insuline. Il n’est donc pas surprenant que le moringa soit surnommé « arbre miracle ».

Protection du système cardiovasculaire

La poudre de feuilles de moringa présente des avantages pour la santé cardiaque, notamment en ce qui concerne le contrôle des lipides sanguins, la prévention de la formation de plaques dans les artères et la réduction du cholestérol.

Soutien de la santé cérébrale

Le moringa favorise la santé cérébrale et les fonctions cognitives grâce à ses propriétés antioxydantes et neuroprotectrices. Il a même été testé comme traitement de la maladie d’Alzheimer, avec des résultats préliminaires encourageants.

Sa teneur élevée en vitamines E et C combat l’oxydation qui conduit à la dégénérescence neuronale et améliore ainsi les fonctions cérébrales. Il peut également normaliser les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, qui jouent un rôle clé dans la mémoire, l’humeur, les fonctions organiques, les réponses aux stimuli, comme le stress et le plaisir, ainsi que dans la santé mentale.

Protection hépatique

Ses feuilles et ses fleurs contiennent en effet de fortes concentrations de polyphénols qui protègent le foie contre l’oxydation, la toxicité et les dommages. Cette plante peut réduire les lésions et la fibrose hépatiques, ainsi que l’oxydation dans le foie.

L’huile de moringa peut également restaurer les enzymes hépatiques à des niveaux normaux, réduire le stress oxydatif et augmenter le contenu protéique du foie. Le foie remplit plusieurs fonctions essentielles, telles que la détoxification sanguine, la production de bile, le métabolisme du fructose, le métabolisme des graisses et le traitement des nutriments. Il ne peut remplir ces fonctions qu’avec l’aide des enzymes hépatiques.

Propriétés antimicrobiennes et antibactériennes

Le moringa possède des propriétés antibactériennes et antifongiques qui permettent de lutter contre les infections. Il s’est révélé efficace contre certains champignons responsables d’infections cutanées ainsi que contre des souches de bactéries à l’origine d’infections sanguines, urinaires et de troubles digestifs.

Amélioration de la cicatrisation

Le moringa possède des propriétés coagulantes dans ses feuilles, ses racines et ses graines, qui favorisent la cicatrisation des plaies et permettent de réduire le temps de saignement, c’est-à-dire le temps nécessaire pour qu’une égratignure, une coupure ou une blessure cesse de saigner.

Mode d’utilisation et précautions

Vous pouvez ajouter de la poudre de feuilles de moringa à vos smoothies ou la consommer sous forme d’infusion. Les études humaines ont montré que la poudre de feuilles était propre et sûre, même à des doses supérieures à la normale. La poudre a une saveur douce, ce qui en fait une infusion de moringa légère, au goût légèrement granuleux.

Attention : Les graines de moringa peuvent être consommées avec modération (1-2 graines pelées par jour), mais il convient d’éviter les extraits concentrés de graines, car ils se sont révélés toxiques pour les cellules immunitaires à haute dose.

La poudre de feuilles de moringa peut avoir des effets laxatifs en grande quantité. Pour introduire cette poudre dans votre alimentation en toute sécurité et éviter les problèmes digestifs, une dose de 1/2 à 1 cuillère à café par jour est recommandée.