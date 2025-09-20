Le jus de citron le matin | Ce dont personne ne parle !

Boire un jus de citron à jeun le matin est devenu une habitude largement répandue, soutenue par de nombreuses allégations santé. Florence Pinheiro Ortolan, naturopathe, déconstruit ces idées reçues et explique pourquoi cette pratique peut s’avérer contre-productive, voire dangereuse pour certaines personnes.

Le mythe de la richesse en vitamine C

Contrairement aux idées reçues, les citrons actuels sont pauvres en vitamine C. Les études montrent qu’en 50 ans, la teneur en micronutriments des fruits a considérablement diminué. Une pomme d’il y a 50 ans en contenait 100 fois plus qu’une pomme actuelle, et cette réalité s’applique également aux citrons issus de l’agriculture intensive.

Cette dégradation nutritionnelle s’explique par plusieurs facteurs :

l’appauvrissement des sols agricoles ;

les cycles de culture trop rapides ;

la cueillette précoce ;

les longs temps de transport ;

l’exposition prolongée sur les étalages.

Pour bénéficier réellement de la vitamine C, il faut privilégier des citrons issus d’une agriculture locale respectueuse des sols, sans pesticides ni engrais chimiques.

L’illusion du pouvoir alcalinisant

L’une des croyances les plus tenaces est que le citron alcalinise l’organisme, c’est-à-dire qu’il neutralise l’acidité, facteur d’inflammation. Cette affirmation mérite toutefois d’être nuancée.

Le citron contient en effet des acides organiques métabolisables et des minéraux qui sont censés tamponner l’acidité corporelle. Cependant, cette propriété alcalinisante ne fonctionne que sous certaines conditions :

Profils compatibles : Les personnes joviales, avec un teint rosé, présentant un léger embonpoint, peuvent généralement métaboliser efficacement les acides du citron.

Les personnes neuro-arthritiques, selon la terminologie naturopathique, c’est-à-dire nerveuses, frileuses, minces et cérébrales, ne possèdent pas cette capacité métabolique. Chez elles, le jus de citron matinal peut entretenir et accentuer l’inflammation au lieu de la réduire.

Les effets détoxifiants : réalité ou marketing ?

Le citron présente trois mécanismes de détoxification identifiés :

Action sur le foie

Stimulation biliaire : le citron favorise la production et l’évacuation de la bile, ce qui améliore la digestion des graisses et l’assimilation des vitamines liposolubles. Cet effet est bénéfique uniquement en cas de production biliaire insuffisante.

le citron favorise la production et l’évacuation de la bile, ce qui améliore la digestion des graisses et l’assimilation des vitamines liposolubles. Cet effet est bénéfique uniquement en cas de production biliaire insuffisante. Dissolution des graisses hépatiques : cette propriété est utile uniquement pour les personnes souffrant de stéatose hépatique (ou « foie gras »), dans le cadre d’une prise en charge globale.

Action sur les reins

Le citron stimule l’activité rénale et favorise ainsi l’élimination des déchets métabolisés par le foie. Toutefois, si les étapes de détoxification hépatique sont défaillantes, cette stimulation reste sans effet.

Lutte contre la constipation

En stimulant la production de bile, le citron peut aider à combattre la constipation et favoriser l’élimination des toxines. Cet effet n’est pertinent que pour les personnes constipées.

L’huile essentielle : une alternative plus efficace

Selon la naturopathe, l’huile essentielle de citron serait plus efficace que le jus de citron :

elle protège le foie ;

elle stimule la production de bile ;

elle a des propriétés anti-nauséeuses ;

elle a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes ;

elle améliore le confort digestif.

L’usage recommandé est d’une goutte sur un comprimé neutre, avant ou après les repas.

Perte de poids : un argument non fondé

L’affirmation selon laquelle le jus de citron favoriserait la perte de poids et stimulerait le métabolisme n’est pas étayée par des preuves scientifiques. Cette confusion proviendrait d’un amalgame entre la capacité du citron à dissoudre les graisses hépatiques et une prétendue action sur les graisses corporelles.

Pour améliorer le métabolisme, il est plus efficace d’optimiser la fonction thyroïdienne ou de travailler sur l’indice HOMA (rapport insuline-glycémie).

Les risques méconnus

Le jus de citron est contre-indiqué dans certains cas :

les personnes fragiles au niveau de l’estomac ;

les personnes ayant des antécédents de brûlures d’estomac ;

les personnes minces et frileuses ;

les personnes ayant tendance aux douleurs digestives.

Dans ces situations, l’acidité du citron peut en effet aggraver l’irritation de la muqueuse gastrique.

L’alternative recommandée

Pour les personnes qui souhaitent stimuler leur digestion matinale sans les effets indésirables du citron, la naturopathe recommande de boire un verre d’eau chaude ou tiède à jeun. Cette méthode douce permet d’accélérer la vidange gastrique sans irriter l’estomac.

Cette analyse souligne l’importance d’adapter les conseils nutritionnels à chaque individu plutôt que de suivre aveuglément des tendances généralisées. Le jus de citron matinal, loin d’être bénéfique pour tous, peut s’avérer inadapté, voire nuisible, pour certaines personnes.

Source : Florence Pinheiro Ortolan