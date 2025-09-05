11 plantes parfumées qui repoussent les moustiques

Les moustiques ne sont pas seulement des nuisibles agaçants lors de vos activités en extérieur, ils représentent également un véritable risque pour la santé. Ils s’alimentent du sang des humains et des animaux, transmettant diverses maladies telles que le virus Zika, le paludisme ou encore le virus du Nil occidental. Si l’utilisation de sprays chimiques comme le DEET est courante, elle expose à d’autres risques pour la santé, ce qui pousse de nombreux jardiniers à rechercher des alternatives plus naturelles pour éviter ces dangers.

Heureusement, il existe une solution simple : miser sur la puissance des odeurs. Certaines plantes, appréciées pour leur parfum, possèdent des propriétés répulsives naturelles contre les moustiques. En intégrant ces végétaux à votre jardin ou à vos espaces extérieurs, vous pouvez profiter de leur beauté tout en éloignant les indésirables. Voici onze plantes efficaces pour repousser les moustiques et d’autres astuces naturelles à associer pour un espace extérieur plus serein.

1. Citronnelle

La citronnelle est célèbre pour son parfum, largement utilisé dans les bougies répulsives. Cependant, cultiver la plante elle-même, aussi appelée citrosum ou « plante à moustiques », est une option plus naturelle. Son feuillage dégage une forte odeur citronnée, et frotter une feuille écrasée sur la peau aide à éloigner les moustiques. Moins puissante que les répulsifs industriels, la citronnelle ne présente aucun danger chimique et reste toujours disponible dans votre jardin. Cette plante vivace peut atteindre 1,5 à 1,8 mètre de haut et se cultive en pleine terre ou en pot, préférant le plein soleil et un sol bien drainé. Elle tolère bien la sécheresse estivale.

2. Mélisse

La mélisse, qui appartient à la famille de la menthe, dégage une odeur de citron très agréable. En plus de ses propriétés médicinales, elle repousse efficacement les moustiques tout en attirant les pollinisateurs comme les papillons et les abeilles et abeilles. Pour une protection rapide, il suffit d’écraser quelques feuilles et de les appliquer sur la peau. Très résistante à la sécheresse et à la croissance rapide, la mélisse peut devenir envahissante, il est donc conseillé de la cultiver en pot. Elle se ressème facilement, ce qui en fait une candidate idéale pour la culture en conteneur.

3. Cataire (Herbe à chat)

La cataire réjouira vos chats mais agira surtout comme un excellent répulsif naturel. Elle contient du népétalactone, un composé à la fois attractif pour les félins et efficace contre les insectes. Selon une étude présentée lors d’un congrès de la Société américaine de chimie, la cataire serait environ dix fois plus efficace que le DEET pour repousser les moustiques. Elle est facile à cultiver, que ce soit à l’état sauvage ou comme plante ornementale. Pour une efficacité maximale, il est recommandé d’appliquer les feuilles écrasées sur la peau. Attention toutefois, certains chats sont si friands de cette plante qu’ils peuvent la détruire en la mâchant ou en se roulant dessus.

4. Œillet d’Inde

L’œillet d’Inde, communément appelé « marigold », contient du pyrèthre, un composé utilisé dans de nombreux répulsifs. Une étude a montré que l’huile essentielle d’œillet d’Inde offre un effet répulsif pendant plus de deux heures, contre un peu plus de six heures pour un spray DEET à 25 %. Placez des pots d’œillets près des portes et fenêtres pour empêcher les moustiques de pénétrer dans la maison.

5. Basilic

Le basilic, reconnu pour son arôme intense, repousse naturellement les moustiques sans qu’il soit besoin de toucher ses feuilles. Une revue scientifique publiée dans le Malaria Journal révèle que l’huile essentielle de basilic protège à 100 % contre les moustiques. Cultivez le basilic en pot ou en pleine terre et placez-le près des zones fréquentées pour éloigner les insectes. Pour renforcer la protection, frottez quelques feuilles sur votre peau.

6. Lavande

La lavande est appréciée pour son parfum relaxant, mais peu savent qu’elle agit aussi comme barrière contre les moustiques. Son odeur, agréable pour l’humain mais déplaisante pour les moustiques, la rend idéale à planter près des fenêtres, des portes ou dans des pots sur la terrasse. Pour une protection accrue, frottez les fleurs directement sur la peau. La lavande peut également être utilisée dans des sprays répulsifs naturels faits maison.

7. Menthe poivrée

La menthe poivrée, au parfum rafraîchissant, sert de répulsif et d’insecticide naturel. Des recherches publiées dans le Malaria Journal montrent qu’appliquée sur la peau, elle repousse efficacement les moustiques et agit également sur leurs larves. Pour maximiser son action, écrasez quelques feuilles afin de libérer les huiles volatiles.

8. Ail

Consommer de l’ail en grande quantité n’aura pas d’effet répulsif, mais cultiver l’ail dans le jardin contribue à éloigner les moustiques et autres nuisibles. Ajoutez-le à vos plates-bandes pour profiter à la fois de ses vertus culinaires et de sa capacité à repousser les insectes grâce à sa culture.

9. Menthe pouliot

La menthe pouliot est réputée pour ses propriétés répulsives contre les insectes, notamment les moustiques. Plantez-la autour de la maison ou disposez un bouquet frais à l’intérieur pour tenir les moustiques à distance. Comme elle appartient à la famille des menthes, elle peut devenir envahissante : privilégiez la culture en pot ou contrôlez-la avec une bordure solide. Cette plante se cultive très bien en intérieur comme en extérieur.

10. Romarin

Le romarin, bien connu en cuisine, possède également des vertus répulsives. Il peut être cultivé en intérieur ou en extérieur, à condition de bénéficier d’un plein soleil. Aussi bien la plante vivante que les rameaux coupés sont efficaces pour éloigner les moustiques. Si vous organisez un feu de camp, jetez quelques branches dans le feu : la fumée dégagée est désagréable pour les moustiques et d’autres insectes, mais parfumera agréablement l’air pour les humains.

11. Géranium odorant

Le géranium odorant figure parmi les plantes les plus recommandées par les jardiniers pour repousser les moustiques. Les variétés au parfum citronné sont particulièrement efficaces, rappelant la citronnelle. Leurs fleurs colorées embellissent le jardin ou la terrasse. Le géranium odorant préfère un climat chaud, ensoleillé et sec, mais il pousse aussi en pot dans les régions plus froides, à condition d’être taillé régulièrement.

Autres astuces naturelles pour éloigner les moustiques

Pour optimiser la protection de votre jardin contre les moustiques, associez ces plantes à d’autres méthodes naturelles :

Source : naturallivingideas.com