5 remèdes naturels que l’industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez !

Le rôle des plantes médicinales dans la santé humaine est ancestral, mais il a été largement éclipsé par la médecine moderne et l’industrie pharmaceutique. Simon Mills, expert reconnu en phytothérapie et inventeur du terme « médecine complémentaire », partage près de 50 ans d’expérience sur la puissance des remèdes naturels souvent négligés par la médecine conventionnelle. Voici l’essentiel de ses conseils, découvertes et astuces pratiques pour intégrer ces trésors naturels dans votre quotidien.

Pourquoi revenir aux plantes médicinales ?

Les plantes ont toujours été au cœur de la médecine humaine. Leur usage s’est cependant raréfié dans les pays occidentaux, remplacé par les médicaments synthétiques. Simon Mills explique que cette évolution est liée à la vie urbaine, à la perte de contact avec la nature et à l’apparition de maladies nouvelles qui nécessitaient des traitements plus puissants que ceux offerts par les plantes d’antan. Pourtant, dans de nombreux pays, les plantes restent la première ligne de soins.

Les bienfaits oubliés des plantes

Effets rapides et palpables sur le bien-être

Adaptation naturelle à notre organisme

Rôle clé dans la prévention et la gestion des maladies chroniques

Potentiel de renforcer la résilience et l’autonomie en santé

Les risques de la surmédicalisation : l’exemple des antibiotiques

La consommation excessive d’antibiotiques représente aujourd’hui un problème majeur. L’Organisation mondiale de la santé alerte sur l’augmentation rapide des décès liés à des infections résistantes aux antibiotiques : en 2019, 1,27 million de décès étaient attribués à cette résistance, contribuant à près de 5 millions de décès au total. Un usage non ciblé, notamment contre des virus, favorise la sélection de bactéries résistantes et déséquilibre la flore intestinale essentielle à la santé globale.

Alternatives naturelles aux antibiotiques

L’ail : surnommé « la pénicilline russe », il possède des propriétés antimicrobiennes et prébiotiques. Consommé cru et en quantité raisonnée, il soutient le microbiome et aide à lutter contre certaines infections.

: surnommé « la pénicilline russe », il possède des propriétés antimicrobiennes et prébiotiques. Consommé cru et en quantité raisonnée, il soutient le microbiome et aide à lutter contre certaines infections. Le gingembre et la cannelle : ces deux épices, en infusion, réchauffent l’organisme, stimulent la circulation et facilitent l’évacuation des sécrétions respiratoires. Elles sont particulièrement utiles en cas de refroidissement ou d’infections virales.

: ces deux épices, en infusion, réchauffent l’organisme, stimulent la circulation et facilitent l’évacuation des sécrétions respiratoires. Elles sont particulièrement utiles en cas de refroidissement ou d’infections virales. Le curcuma : connu pour ses effets anti-inflammatoires, il agit en synergie avec le microbiome intestinal. Son principe actif, la curcumine, est mieux valorisé par un microbiote sain.

: connu pour ses effets anti-inflammatoires, il agit en synergie avec le microbiome intestinal. Son principe actif, la curcumine, est mieux valorisé par un microbiote sain. Le romarin : des études montrent ses effets positifs sur la mémoire et la circulation cérébrale. Son simple parfum stimule les fonctions cognitives.

: des études montrent ses effets positifs sur la mémoire et la circulation cérébrale. Son simple parfum stimule les fonctions cognitives. L’échinacée : idéale pour renforcer la première ligne de défense immunitaire, notamment au niveau de la bouche, de la gorge et des sinus.

Le rôle clé de l’intestin : foyer de l’immunité et du bien-être

Selon Simon Mills, l’intestin est le point de départ de nombreuses maladies chroniques. Le microbiome, composé de milliards de bactéries, influence non seulement la digestion mais aussi l’immunité, l’humeur et le métabolisme. Un déséquilibre de cette flore peut contribuer à des inflammations chroniques, à des troubles métaboliques et même au développement de certains cancers.

Favoriser un microbiome sain

Consommer une grande diversité de plantes (au moins 30 variétés par semaine)

Privilégier les légumes racines, les légumes verts, les céréales complètes, les légumineuses et les fruits de couleur foncée (riches en polyphénols et anthocyanes)

Limiter les antibiotiques et les aliments transformés riches en sucre

Utiliser des épices comme le curcuma, le gingembre et la cannelle pour nourrir la bonne flore

Gestion de la douleur : solutions naturelles et plantes clés

Pour les douleurs chroniques, l’approche naturelle privilégie le soutien du processus inflammatoire (qui est une défense naturelle) plutôt que sa suppression systématique. Par exemple :

Le piment (poivre de Cayenne) : utilisé en cataplasme, il stimule la circulation sanguine locale et soulage rapidement les douleurs articulaires.

: utilisé en cataplasme, il stimule la circulation sanguine locale et soulage rapidement les douleurs articulaires. La moutarde : en bain ou en compresse, elle détend les articulations douloureuses.

: en bain ou en compresse, elle détend les articulations douloureuses. Le curcuma : reconnu pour ses effets anti-inflammatoires, il peut être aussi efficace que certains anti-inflammatoires chimiques, selon diverses études.

Soutien de la santé féminine et du cycle menstruel

De nombreuses plantes sont traditionnellement utilisées pour réguler le cycle menstruel, favoriser la fertilité ou atténuer les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) :

Le chardon-Marie, la feuille d’artichaut, la bardane et le gymnema pour soutenir le foie et le métabolisme

Des « herbes de femmes » d’Amérique du Nord, riches en phytohormones, capables de rééquilibrer les cycles

Le régime cétogène, pauvre en sucres, est également mentionné comme bénéfique dans certains cas de SOPK en réduisant la résistance à l’insuline et en stabilisant le cycle menstruel.

Prévention des maladies cardiovasculaires et cérébrales

Une alimentation riche en épices, en légumes colorés et en chocolat noir (75 % minimum) est associée à une meilleure santé cardiaque et cérébrale. Le chocolat noir, grâce à ses polyphénols, améliore la circulation sanguine et protège le cerveau. Le thé vert, riche en antioxydants, est également bénéfique pour la prévention du déclin cognitif.

Exemples de plantes utilisées

L’aubépine : traditionnellement utilisée pour soutenir le cœur

: traditionnellement utilisée pour soutenir le cœur Le thé vert et le matcha : riches en polyphénols protecteurs

: riches en polyphénols protecteurs Le romarin : améliore la mémoire et la circulation cérébrale

L’importance de la diversité alimentaire et du retour au « manger sauvage »

Plus les plantes sont proches de leur état naturel (bio, cueillies à l’état sauvage), plus elles sont riches en polyphénols, substances protectrices développées par la plante pour se défendre. Adopter une alimentation variée, colorée et peu transformée permet de nourrir le microbiome et de réduire le risque de nombreuses maladies modernes (cancers, maladies cardiovasculaires, troubles métaboliques, etc.).

Astuces pratiques pour intégrer les plantes médicinales

Préparez des infusions de gingembre et de cannelle pour soulager les rhumes

Consommez de l’ail cru à petite dose pour renforcer l’immunité

Misez sur les légumes racines, les fruits rouges et violets, les céréales complètes et les légumineuses

Utilisez des cataplasmes de piment ou de moutarde en cas de douleurs articulaires

Privilégiez le chocolat noir et le thé vert pour soutenir le cœur et le cerveau

Remplacez les médicaments anti-reflux par des plantes riches en mucilage (comme l’orme rouge ou l’aloe vera) pour protéger la muqueuse digestive

Quand consulter un praticien ?

Simon Mills rappelle que la phytothérapie peut accompagner une grande diversité de situations, mais qu’elle ne doit pas remplacer un avis médical lorsqu’une maladie grave est suspectée. L’accompagnement par un professionnel permet de personnaliser les choix de plantes et d’éviter les éventuelles interactions.

Vers une médecine plus intégrative

L’exemple de Simon Mills illustre l’importance de relier la sagesse traditionnelle et la science moderne. Les plantes, loin d’être de simples vestiges du passé, offrent aujourd’hui des solutions concrètes et scientifiquement validées pour soutenir la santé, prévenir les maladies chroniques et restaurer l’équilibre naturel du corps.

Source : The Diary Of A CEO