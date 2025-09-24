5 vitamines pour dissoudre vos calculs biliaires

Les calculs biliaires sont des formations dures semblables à de petits cailloux, principalement composées de cholestérol, qui se développent à l’intérieur de la vésicule biliaire. Ces calculs peuvent obstruer le flux normal de bile depuis le foie et la vésicule biliaire vers l’intestin grêle, provoquant des douleurs, des ballonnements après les repas, des douleurs à l’épaule droite, des douleurs sous les côtes, des nausées et des vomissements.

Comprendre le fonctionnement de la vésicule biliaire

La vésicule biliaire est un petit sac situé juste sous le foie. Son rôle consiste à stocker et concentrer un liquide appelé bile, produit par le foie. Lorsque vous mangez, votre vésicule biliaire se contracte pour libérer la bile dans l’intestin grêle, aidant ainsi votre corps à décomposer et absorber les graisses alimentaires.

Les problèmes surviennent lorsque la bile dans la vésicule biliaire s’épaissit, formant des cristaux de cholestérol durcis qui bloquent l’écoulement de la bile. Cette situation se produit généralement quand il n’y a pas suffisamment de sels biliaires libérés par le foie, ce qui cause l’épaississement de la bile en boue, puis sa cristallisation en calculs.

Symptômes des calculs biliaires

Douleur sous les côtes : Une pression et des douleurs du côté droit de la cage thoracique, juste au-dessus de la vésicule biliaire enflammée Douleur à l’épaule droite : Une sensation de tension et de douleur dans l’épaule droite ou entre les omoplates, causée par la pression exercée sur le nerf phrénique



Nausées et vomissements : Particulièrement après la consommation d’aliments gras, car la vésicule biliaire ne libère pas suffisamment de bile pour les digérer

Les 5 vitamines essentielles pour dissoudre les calculs biliaires

1. Les acides biliaires conjugués

Le premier supplément recommandé est constitué d’acides biliaires, à prendre 4 fois par jour. Il est préférable de prendre 2 capsules le matin à jeun, 1 avant le premier repas et 1 avant le second repas de la journée.

Des recherches récentes montrent que les acides biliaires jouent un rôle crucial dans la modulation du flux biliaire et la prévention de la formation de calculs. Ces suppléments aident à fluidifier et renforcer la qualité de la bile libérée par le foie, contribuant à décomposer les cristaux de cholestérol et les calculs tout en prévenant la formation de nouveaux.

Les acides biliaires améliorent également la digestion des aliments gras, préviennent les ballonnements et favorisent l’absorption des nutriments liposolubles comme les vitamines A, D, E, K et K2. Choisissez une marque contenant de la bile de bœuf, du concentré de bile bovine ou des sels biliaires purifiés.

2. Huile de foie de morue vierge

Il est fortement recommandé de prendre 1 à 2 cuillères à café d’huile de foie de morue vierge quotidiennement en cas d’inflammation de la vésicule biliaire, de calculs ou de boue biliaire.

L’huile de foie de morue constitue l’une des sources les plus riches en acides gras oméga-3, qui ont démontré leur capacité à réduire l’inflammation dans le foie et la vésicule biliaire. Une étude clinique récente a confirmé que la combinaison d’acides gras oméga-3 avec l’acide ursodésoxycholique améliore la dissolution des calculs biliaires.

Ces acides gras aident à fluidifier la boue biliaire et facilitent son passage à travers les conduits vers l’intestin grêle. Si vous souffrez fréquemment de ballonnements, de douleurs entre les épaules ou de pression sous les côtes droites après les repas, l’huile de foie de morue peut soulager ces symptômes après 1 à 2 semaines d’utilisation.

3. Vitamine B9 (folate)

De nombreuses personnes souffrant de problèmes de vésicule biliaire présentent une carence en folate dans leurs analyses sanguines. Le folate, également connu sous le nom d’acide folique, est essentiel car il est nécessaire au foie pour fabriquer de nouveaux acides biliaires à partir du cholestérol.

Vous pouvez prendre 1000 microgrammes de méthyl-folate quotidiennement pour aider votre foie et votre vésicule biliaire à produire une bile saine et prévenir la formation de nouveaux calculs. Alternativement, consommez des aliments naturellement riches en folate comme le foie de bœuf, tous les légumes verts à feuilles, les asperges et les choux de Bruxelles.

Ces aliments contiennent également du soufre et d’autres phytonutriments qui aident à nettoyer le foie des dépôts graisseux, favorisant davantage l’écoulement de la bile et la dissolution des calculs.

4. Vitamine C (acérola)

Le complexe de vitamine C joue un rôle clé dans le soutien du système immunitaire et la protection contre l’inflammation et les dommages oxydatifs. La vitamine C est également nécessaire pour aider le foie et la vésicule biliaire à convertir le cholestérol en acides biliaires en activant une enzyme appelée 7-alpha-hydroxylase.

Une étude observationnelle a démontré que la supplémentation régulière en vitamine C protège contre la formation de calculs biliaires. Si vous n’obtenez pas suffisamment de vitamine C dans votre alimentation, il est très probable que vos acides biliaires perdent leur concentration, causant la formation de calculs dans la vésicule biliaire.

Évitez les suppléments d’acide ascorbique synthétique disponibles en pharmacie, car ils ne constituent pas la vraie forme de vitamine C. Privilégiez les aliments riches en vitamine C comme les citrons et citrons verts, tous les types de poivrons, la choucroute, le chou, les baies et les légumes verts à feuilles.

Pour une supplémentation, optez pour la poudre d’acérola lyophilisée à boire dans un verre d’eau ou un smoothie. L’acérola constitue l’une des sources naturelles les plus riches en complexe de vitamine C.

5. Probiotiques

Durant la digestion, la bile libérée par votre vésicule biliaire passe dans l’intestin grêle où elle aide à décomposer les graisses et absorber les nutriments. Une partie des acides biliaires est ensuite réabsorbée et renvoyée au foie pour être recyclée, maintenant le bon fonctionnement de la vésicule biliaire.

Les bactéries amies (probiotiques) facilitent ce processus dans votre intestin et produisent elles-mêmes des acides biliaires, maintenant l’écoulement libre de la bile et prévenant les calculs. Les recherches montrent que les bactéries intestinales jouent un rôle crucial dans la biotransformation des sels biliaires et peuvent influencer la formation des calculs biliaires.

Commencez à consommer quotidiennement des aliments riches en probiotiques comme le kéfir, la choucroute, le thé kombucha, le kimchi et autres légumes fermentés. Vous pouvez également prendre des probiotiques sous forme de supplément liquide contenant au moins 50 milliards d’UFC avec plusieurs souches de microbes bénéfiques.

Causes principales des calculs biliaires

Foie gras : La cause la plus commune provient d’un foie gras résultant de la consommation excessive d’aliments transformés, d’alcool ou d’huiles végétales industrielles

: La cause la plus commune provient d’un foie gras résultant de la consommation excessive d’aliments transformés, d’alcool ou d’huiles végétales industrielles Excès d’œstrogène : Problème touchant hommes et femmes, souvent lié à la pilule contraceptive, à la grossesse ou au surpoids

: Problème touchant hommes et femmes, souvent lié à la pilule contraceptive, à la grossesse ou au surpoids Stress élevé : Le stress émotionnel perturbe le cortisol, qui peut interrompre le recyclage des acides biliaires

: Le stress émotionnel perturbe le cortisol, qui peut interrompre le recyclage des acides biliaires Manque d’aliments amers : Insuffisance de légumes amers pour soutenir le foie

: Insuffisance de légumes amers pour soutenir le foie Antiacides : Perturbent les sucs digestifs

: Perturbent les sucs digestifs Régime pauvre en graisses : Empêche la libération de bile, favorisant la formation de calculs

Plan d’action pour dissoudre les calculs biliaires

Prenez des acides biliaires quotidiennement pour nettoyer les graisses de votre foie et améliorer la qualité de votre bile Hydratez-vous suffisamment : La bile est composée à plus de 95% d’eau, buvez au moins 1 litre d’eau minérale par jour Consommez des herbes amères : Chardon-Marie, gingembre, racine de pissenlit, curcuma et artichaut stimulent la libération de bile. Mangez également des légumes crucifères comme le radis, la roquette, les asperges, les choux de Bruxelles et le chou Réduisez votre stress : Trouvez des moyens de vous détendre par la marche, l’aromathérapie, la méditation et l’amélioration du sommeil Consommez des aliments riches en oméga-3 : Saumon sauvage, sardines, maquereaux, fruits de mer, anchois, œufs de poules élevées au pâturage et bœuf nourri à l’herbe

Ces nutriments réduisent l’inflammation dans le foie et la vésicule biliaire, stimulent l’écoulement de la bile et préviennent la formation de nouveaux cristaux dans l’organe.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)