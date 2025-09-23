Trump, RFK Jr. et le Dr Oz sur les taux d’autisme et le Tylenol

Lors d’une conférence de presse historique, le président Trump, accompagné de Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé, et du Dr Mehmet Oz, a annoncé des mesures sans précédent pour lutter contre ce qu’il qualifie de « crise horrible de l’autisme ». Cette déclaration marque un tournant dans l’approche du gouvernement américain face à l’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’autisme.

Une épidémie aux chiffres alarmants

Selon les déclarations du président Trump, l’évolution des taux d’autisme représente « l’un des développements les plus alarmants de l’histoire de la santé publique ». Les statistiques présentées révèlent une progression dramatique : de 1 cas pour 20 000 enfants par le passé, on en compte aujourd’hui 1 pour 31. En Californie, la situation serait encore plus préoccupante, avec un garçon sur douze affecté.

Cette augmentation représenterait plus de 400 % depuis l’an 2000, transformant ce qui était autrefois une affection rare en un phénomène touchant une proportion significative de la population infantile.

L’acétaminophène pointé du doigt

L’annonce centrale concerne l’acétaminophène, plus connu sous le nom de Tylenol. Des recherches récentes suggèrent en effet une association entre la prise de ce médicament pendant la grossesse et un risque accru d’autisme chez l’enfant.

La FDA américaine s’apprête à notifier aux médecins que l’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse peut entraîner un risque très élevé d’autisme. Cette recommandation s’étend également à l’administration post-natale, où l’usage systématique du Tylenol après les vaccinations est remis en question.

Les nouvelles directives préconisent :

l’évitement complet de l’acétaminophène pendant la grossesse, sauf en cas de fièvre extrêmement élevée mettant en danger la santé maternelle ;

l’arrêt de l’administration systématique de l’acétaminophène aux enfants après les vaccinations ;

l’utilisation de la dose la plus faible possible pour la durée la plus courte nécessaire, en cas d’usage indispensable.

Remise en question du calendrier vaccinal

Au-delà du Tylenol, l’administration Trump propose une révision complète du protocole de vaccination. Les recommandations incluent :

Espacement des vaccinations : plutôt qu’une administration groupée, les autorités suggèrent de répartir les vaccins sur 4 à 5 visites distinctes pour réduire la charge sur l’organisme de l’enfant.

Séparation du vaccin ROR : le vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole devrait être administré en injections séparées selon ces nouvelles préconisations.

Report du vaccin hépatite B : étant donné que cette maladie se transmet sexuellement, l’administration recommande de reporter ce vaccin jusqu’à l’âge de 12 ans.

Retrait du mercure et de l’aluminium : les autorités annoncent le retrait progressif de ces métaux lourds des formulations vaccinales.

Une nouvelle approche thérapeutique

Parallèlement aux mesures préventives, la FDA approuve l’utilisation du leucovorin (ou acide folinique) pour traiter les enfants autistes. Ce médicament sur ordonnance vise à contourner un blocage potentiel des récepteurs au folate dans le cerveau pouvant affecter jusqu’à 60 % des enfants autistes.

Les études cliniques indiquent que les deux tiers des enfants autistes présentant une carence chronique en folate voient leurs symptômes s’améliorer, certains de manière significative, grâce à ce traitement. Les mécanismes biologiques sous-jacents suggèrent que les déficiences en folate pourraient contribuer au développement de l’autisme.

Recherche scientifique et financement

L’Institut national de la santé (NIH) lance l’Initiative scientifique des données sur l’autisme, qui bénéficie de 50 millions de dollars supplémentaires. Treize projets de recherche ont été sélectionnés parmi près de 250 candidatures et se concentreront sur les causes profondes de l’autisme et les thérapies potentielles.

Cette nouvelle approche scientifique adopte une méthodologie appelée « exposome », qui examine simultanément les facteurs environnementaux, médicaux et nutritionnels, ainsi que les événements survenus pendant la grossesse, en combinaison avec la biologie et la génétique.

Témoignages de mères concernées

Deux mères d’enfants autistes ont témoigné lors de cette conférence, illustrant la réalité quotidienne de cette maladie. Amanda, mère d’un garçon de 5 ans autiste, a décrit les défis considérables auxquels elle est confrontée : « Il peut compter jusqu’à mille et connaît toutes ses lettres, mais il est non-verbal. Il n’y a pas de communication réelle. »

Jackie, dont le fils de 11 ans était non-verbal jusqu’à l’âge de 4 ans, a exprimé sa gratitude envers cette administration « assez courageuse pour examiner des questions qu’aucune administration précédente n’avait abordées ».

Opposition et controverses

Ces annonces ne font pas l’unanimité. Le Collège américain des obstétriciens et gynécologues estime que l’acétaminophène « reste une option sûre et fiable pour soulager la douleur pendant la grossesse ». Plusieurs études récentes remettent toutefois en question le lien de causalité entre l’acétaminophène et l’autisme, suggérant que les associations observées pourraient résulter de facteurs confondants.

Cependant, l’administration Trump estime qu’il n’y a « aucun inconvénient » à éviter ces substances, privilégiant le principe de précaution face à l’urgence de la situation.

Perspectives d’avenir

Le président Trump a déclaré considérer cette initiative comme « aussi importante que toute autre chose » qu’il ait accomplie, y compris la résolution de conflits et les réformes économiques. L’objectif affiché est de ramener les taux d’autisme aux niveaux historiques de 1 sur 10 000 ou 20 000 d’ici la fin de son mandat.

Cette approche collaborative sans précédent entre le NIH, la FDA, le CDC et les services Medicare/Medicaid représente une réponse gouvernementale coordonnée face à ce qui est perçu comme une crise sanitaire majeure. Les résultats de cette politique ambitieuse seront scrutés attentivement par la communauté scientifique internationale dans les années à venir.

