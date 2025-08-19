8 exercices pour éliminer les graisses du ventre sans courir

Il est tout à fait possible de sculpter et de tonifier votre silhouette sans avoir à courir. En associant une activité physique régulière à une alimentation adaptée, vous pouvez atteindre vos objectifs de perte de graisse et obtenir un corps plus ferme. Découvrez ci-dessous huit exercices efficaces pour renforcer et tonifier différentes parties du corps, tout en favorisant la diminution de la masse grasse.

1. Les Tractions Les tractions sont particulièrement efficaces pour travailler le haut du corps, notamment les bras et le dos. Cet exercice consiste à se suspendre à une barre et à soulever le corps à la seule force des muscles. Pour bien le réaliser : Suspendez-vous à une barre, les mains écartées plus larges que les épaules, coudes légèrement fléchis.

Tirez votre corps vers le haut jusqu’à ce que votre menton dépasse la barre.

Contractez l’ensemble du corps et évitez de tirer uniquement avec les bras ou de forcer le menton vers la barre.

2. Le Squat Le squat est l’un des exercices les plus accessibles et efficaces. Il cible principalement les muscles des cuisses et des fessiers. Tenez-vous debout, les jambes écartées à la largeur des épaules.

Descendez en poussant les fessiers vers l’arrière, jusqu’à ce que les cuisses soient parallèles au sol.

Gardez le dos droit et veillez à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des orteils.

3. L’Exercice des Fentes Les fentes sont idéales pour renforcer les cuisses, les ischio-jambiers et raffermir les fessiers. Leur efficacité dépend d’une bonne exécution : Placez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules.

Avancez un pied devant vous tout en gardant le dos droit et les abdominaux engagés.

Descendez en fléchissant les deux genoux jusqu’à ce que le genou arrière soit proche du sol et le genou avant forme un angle droit.

Poussez sur le pied avant pour revenir à la position initiale et alternez les jambes.

4. La Planche La planche est un exercice incontournable pour renforcer la sangle abdominale, le dos, les bras et les jambes. Placez-vous face au sol, en appui sur les coudes et les orteils, le corps bien droit.

Maintenez la position durant une minute, en respirant profondément et sans cambrer le dos.

5. Le Skater L’exercice du skater, bien qu’intense pour les débutants, sollicite efficacement les muscles fessiers, les ischio-jambiers et la sangle abdominale. Adoptez une position de demi-squat.

Sautez latéralement vers la gauche et atterrissez sur le pied gauche, le pied droit passant derrière le talon gauche sans toucher le sol.

Reproduisez le mouvement de l’autre côté en alternant.

6. Les Burpees Les burpees font travailler l’ensemble du corps et offrent un excellent entraînement cardio. Pour les réaliser : Tenez-vous debout, jambes légèrement écartées.

Descendez en position de squat, posez les mains au sol et projetez les jambes en arrière pour arriver en position de pompe.

Ramenez rapidement les genoux vers la poitrine, redressez-vous puis sautez en hauteur.

7. Les Pompes Les pompes sont idéales pour renforcer les bras et tonifier la poitrine. Elles peuvent sembler difficiles au début, mais deviennent plus accessibles avec de la pratique. Allongez-vous face au sol, en appui sur les orteils.

Soulevez votre corps à la force des bras et des épaules, puis redescendez sans poser le corps au sol.

Veillez à garder le corps droit et gainé.

8. Spider Crawl Le spider crawl cible le haut du corps et la ceinture abdominale. Suivez ces étapes : Adoptez la position de pompe, en appui sur les mains et les orteils, le dos bien droit.

Fléchissez les coudes pour descendre légèrement.

Décollez un pied du sol et amenez le genou vers le coude du même côté, en balançant la jambe vers l’extérieur.

Alternez le mouvement avec l’autre jambe.