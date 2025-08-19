Les 5 vinaigrettes les plus saines selon les nutritionnistes

Une vinaigrette bien choisie peut transformer une simple salade en un plat à la fois savoureux et bénéfique pour la santé. À l’inverse, certaines sauces industrielles sont riches en calories inutiles, sucres, matières grasses peu recommandables et additifs artificiels. Voici cinq alternatives simples, naturelles et riches en nutriments, plébiscitées par les nutritionnistes.

1. Vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge L’huile d’olive extra vierge regorge d’antioxydants et s’affirme comme un super aliment. Elle contribue à atténuer l’inflammation, à protéger le cerveau et la mémoire, et participe à la régulation de la glycémie ainsi que des taux d’insuline. De plus, elle joue un rôle préventif face au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2 et aux accidents vasculaires cérébraux. L’huile d’olive extra vierge procure une sensation de satiété durable sans provoquer de lourdeur. Des études indiquent qu’une consommation régulière et élevée ne favorise pas la prise de poids ; elle pourrait même faciliter la perte de masse corporelle. Recette 1 : Vinaigrette à la moutarde 5 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 cuillère à soupe de moutarde

1 citron jaune

1 branche de thym frais

1 cuillère à café de sel marin

1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu Pressez le citron. Mélangez tous les ingrédients dans un bol, puis fouettez jusqu’à obtention d’une texture homogène. Recette 2 : Vinaigrette au vinaigre balsamique 5 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

1 pincée de ciboulette

1 pincée de persil

Sel, poivre Versez tous les ingrédients dans un récipient, mélangez vigoureusement et servez sur votre salade. Recette 3 : Vinaigrette au miel 2 cuillères à café de moutarde

2 cuillères à café de miel

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail frais

Sel, poivre Écrasez la gousse d’ail, puis mélangez-la au reste des ingrédients. Fouettez jusqu’à obtenir une sauce onctueuse.

2. Tahini Le tahini, un incontournable de la cuisine méditerranéenne et orientale, séduit par sa texture crémeuse tout en étant dépourvu de produits laitiers. Il est préparé à partir de graines de sésame finement moulues, ce qui en fait une base idéale pour des vinaigrettes originales et saines. Recette 1 : Tahini classique 2 cuillères à soupe de tahini

1/2 cuillère à soupe d’eau (ajustez selon la consistance désirée)

1 cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé

1/2 cuillère à café d’ail haché

Une pincée de piment de Cayenne Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une sauce lisse. Ajustez la quantité d’eau pour la fluidité. Recette 2 : Tahini au curcuma et au miel 1 cuillère à soupe de tahini

1 cuillère à soupe de moutarde

3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe d’eau froide

1 cuillère à café de miel

1/2 cuillère à café de curcuma en poudre Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol et fouettez jusqu’à obtention d’une texture homogène.

3. Guacamole L’avocat, bien que souvent redouté pour sa teneur en matières grasses, mérite une place de choix dans l’alimentation quotidienne. Il apporte une abondance d’antioxydants, près de 20 vitamines et minéraux essentiels, et favorise l’apport en fibres, vitamines E et K, magnésium et potassium. Des études montrent qu’un repas intégrant de l’avocat peut réduire la sensation de faim pendant cinq heures. L’avocat facilite également l’absorption des antioxydants, améliore le taux de cholestérol en abaissant le LDL (« mauvais » cholestérol) et en augmentant le HDL (« bon » cholestérol), tout en participant à la régulation de la pression artérielle. Les consommateurs réguliers d’avocat présentent un poids et un tour de taille inférieurs à ceux qui ingèrent le même nombre de calories mais sans avocat. Recette : Guacamole 2 avocats bien mûrs

1 branche de coriandre fraîche

1 citron vert

1 oignon frais

Sel Retirez la peau des avocats et écrasez leur chair à l’aide d’une fourchette. Ajoutez la coriandre hachée, le jus de citron vert, l’oignon finement émincé et le sel. Mélangez soigneusement le tout.

4. Houmous Le houmous est une autre alternative crémeuse, sans produits laitiers, riche en éléments nutritifs. Il associe généralement pois chiches, huile d’olive ou tahini, citron, ail, sel et poivre. Cette sauce enrobe à merveille les légumes et enrichit considérablement la valeur nutritionnelle d’une salade. Des recherches récentes indiquent que les personnes consommant régulièrement des pois chiches ou du houmous bénéficient d’apports accrus en fibres, folates, magnésium, potassium, fer et vitamines A, E et C. Elles présentent également 53 % de risque en moins d’obésité, ainsi qu’un tour de taille et un indice de masse corporelle plus faibles.

5. Pesto Le pesto n’est pas toujours envisagé comme vinaigrette, mais il s’agit pourtant d’une excellente option lorsqu’il est préparé avec de l’huile d’olive extra vierge et des ingrédients frais. Pour l’utiliser, placez la salade dans une boîte hermétique, ajoutez une petite cuillère de pesto, fermez et secouez pour bien répartir la sauce. Ajoutez-y une protéine maigre de votre choix et une portion modérée de glucides sains, comme du quinoa, de la patate douce ou un fruit frais, pour un repas complet et équilibré. Recette : Pesto 60 g de basilic frais

30 g de pignons de pin

3 gousses d’ail

5 cl d’huile d’olive

50 g de parmesan

Poivre

Sel Mixez tous les ingrédients dans un robot jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajustez la quantité d’huile pour la consistance souhaitée.

