Acouphènes : Comment en venir à bout !

Ces bruits dans l’oreille qui peuvent être permanents ou revenir fréquemment affectent de plus en plus de gens de nos jours. Vous avez peut-être déjà consulté votre médecin traitant, un ou plusieurs ORL, mais rien n’y a fait, et il n’y a pas de traitement conventionnel. On a pu vous répondre « C’est dans la tête », ou encore « c’est dû à l’âge ».

Cependant, il existe d’assez nombreuses méthodes naturelles pour être complètement soulagé, ou nettement diminuer l’intensité de cette gêne.

Les acouphènes peuvent se traduire par des bourdonnements, des sifflements ou des claquements.

L’appareil auditif est très complexe :

Les causes peuvent être multiples, mais se rangent en quelques catégories seulement :

– Les traumatismes sonores

– Des déplacements de vertèbres cervicales

– Les métaux dans la bouche

– L’inflammation

L’inflammation elle-même peut faire suite à différentes maladies ou les accompagner, comme le syndrome de Ménière, les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs cancéreuses, les maladies de la thyroïde, l’hypertension artérielle, l’arthrose cervicale. Les acouphènes peuvent aussi être causés par d’anciennes otites.

Il faut savoir également que certains médicaments entraînent des lésions de l’appareil auditif quasi irréversibles : voir la liste en fin d’article.

L’inflammation est une affection du mode de vie moderne, avec une alimentation acidifiante, cause de radicaux libres, un stress quasi permanent, un environnement source de nombreuses agressions, comme par exemple, les ondes électromagnétiques qui occupent de plus en plus nos habitats et les villes et toujours en augmentation, au point que certains ne peuvent en aucun cas rester à leur domicile. « Nous sommes tous électrosensibles » disent de nombreux professeurs qui avertissent les autorités au sujet de ce brouillard électromagnétique toujours croissant, mais les autorités restent sourdes à leurs alertes. Les acouphènes sont l’un des premiers symptômes de l’intolérance aux nuisances électromagnétiques.

Il est évident que l’inflammation du corps affecte également la microcirculation dans notre cerveau et entraîne un encrassement du système circulatoire. La microcirculation comporte l’aspect sanguin et l’aspect lymphatique qui lui, est chargé d’évacuer les déchets.

Plantes et remèdes naturels

Un certain nombre de plantes peuvent vous débarrasser de l’inflammation entravant la circulation cérébrale :

1. Le gingko biloba

C’est un anti-inflammatoire cérébral, un antioxydant cérébral puissant et il favorise une meilleure circulation cérébrale. Vous pouvez le choisir en gélules, ou en teinture-mère et dans ce cas, prennez environ 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

2. La petite pervenche

Vinca minor, une plante vivace commune dans les sous-bois. Elle améliore l’oxygénation et la circulation cérébrale, elle protège les vaisseaux et les capillaires, elle aide à rebâtir une microcirculation endommagée. Vous pouvez en faire une décoction de feuilles, ou bien la prendre en teinture-mère. On peut aussi trouver des gélules de vinpocétine qui est un alcaloïde présent dans la petite pervenche.

3. Le magnésium

Il est anti-infectieux, et anti-inflammatoire, et c’est l’un des minéraux dont nous sommes le plus carencés et qui est pourtant indispensable à notre bon équilibre métabolique.

Il convient de bien le choisir, car de nombreuses préparations pharmaceutiques comportent des additifs qui viennent contrecarrer les effets bénéfiques du magnésium, comme de l’aspartame ou du saccharose, des colorants, etc. Le plus simple à prendre est le chlorure de magnésium, sur lequel le Docteur Valnet a écrit de nombreux ouvrages. On peut en faire une cure de 21 jours, arrêter une semaine, puis reprendre.

On verse le contenu d’un sachet dans un litre d’eau, et on en boit ½ verre le matin, au début, puis on peut en boire un verre si on le supporte bien. Trop dosé, il peut entraîner des diarrhées, et dans ce cas, il suffit de réduire les doses, de prendre un peu d’argile verte surfine, puis de reprendre la cure.

Vous pouvez consulter notre article sur le magnésium pour bien le choisir

4. On peut choisir une synergie de plusieurs plantes

1/3 de romarin, anti-inflammatoire et antioxydant cérébral

1/3 de gingembre, anti-inflammatoire et facilite la circulation

1/3 de petite pervenche

Prévoyez 10 g de chaque plante pour un litre d’eau. Faites une décoction avec le gingembre et la petite pervenche. Arrêtez le feu et ajoutez le romarin. Laissez infuser 10 minutes à couvert. Prenez 2 à 3 tasses par jour.

5. Un jus propose par Thierry Casasnovas, très anti-inflammatoire et propice pour la microcirculation cérébrale

1 gousse d’ail

Un petit bout de piment sec

Curcuma

Gingembre

2 betteraves (bon pour les vaisseaux sanguins et le foie)

3 ou 4 mandarines

6. Huiles essentielles

Avec de l’huile essentielle de lavande, vous pouvez masser le contour des oreilles, plusieurs fois par jour, ou bien vous pouvez aussi choisir de l’huile essentielle de ravintsara, qui est un anti-infectieux puissant.

Sur les conseils d’un naturopathe, vous pouvez aussi verser deux gouttes d’huile essentielle de lavande sur un petit coton, et l’introduire dans l’oreille : très souvent, cela apaise, non seulement les maux d’oreille, mais également les acouphènes.

7. La bougie Hopi en cire d’abeille

Cette bougie très ancienne, originaire de tribus amérindiennes, est un simple tube de tissu recouvert de cire d’abeille et d’herbes médicinales. Il suffit de l’introduire verticalement dans l’oreille et de l’allumer. Elle produit une légère dépression lorsqu’elle se consume, et cette aspiration permet de faire sortir les excès de cérumen et autres toxines accumulées.

Nouvelles approches

1. Le bruit blanc

Il a la particularité de contenir toutes les fréquences audibles par l’audition humaine, émises à une intensité identique. Comme le bruit blanc contient la totalité de ces fréquences, celles des acouphènes s’y trouve nécessairement et ainsi, le bruit blanc peut « noyer » les acouphènes et les neutraliser progressivement. Un CD de bruit blanc ou même des vidéos sur Youtube remplacent avantageusement l’appareil médical onéreux appelé le générateur de bruit blanc.

Cela entraîne une relaxation et enseigne à votre cerveau une décontraction qui permet au système physiologique de fonctionner de façon fluide, en abaissant les blocages induits par le stress ou la nervosité. Erica Guilane-Nachez, Docteur en sciences humaines, hypnothérapeute et psychothérapeute a produit des CDs de bruit blanc que vous pouvez trouver ici. Et voici la page de présentation.

2. La musique multidimensionnelle, de Jacotte Chollet

Diverses mesures scientifiques en France et à l’étranger ont confirmé le pouvoir bienfaisant de cette musique sur « les ondes cérébrales : accès immédiat au subconscient (auto hypnose) grâce aux ondes alpha, thêta et delta que chacun des CD contient. (source)

L’action de cette musique sur l’harmonisation et l’auto régulation des chakras (nos centres énergétiques), a aussi été mesurée scientifiquement.

Grâce au professeur Régis Dutheil, médecin, biophysicien et professeur à la faculté de médecine de Poitiers, une recherche biologique sur les effets de cette musique sur la cellule sanguine a été faite. Elle a démontré un effet d’hyper oxygénation du sang et d’augmentation du nombre de globules rouges : un effet « néguentropique » induisant de l’ordre et contrebalançant les effets du stress qui induit de l’entropie, du désordre. (source)

Et vous pouvez écouter des extraits ici et ici.

Autres thérapies : médecines complémentaires

1. Ostéopathie

Il arrive très souvent que des chocs même dont on n’a pas pris conscience déplacent légèrement les vertèbres cervicales directement en lien avec la zone des oreilles. La première vertèbre cervicale peut alors bloquer la vascularisation correcte du crâne. L’ostéopathe pourra dans ce cas améliorer nettement votre bien-être en quelques séances. Il existe des spécialistes en ostéopathie crânienne, et s’il s’en trouve un dans votre région, il sera préférable de le choisir.

2. Dentiste holistique

Un dentiste holistique, l’éminent Dr Alex Aknin explique que si l’occlusion dentaire est mal réalisée, on mord mal, la mâchoire dévie et il y a étirement d’un ligament qui dérègle l’oreille interne au niveau du tympan.

De plus, les métaux utilisés pour les occlusions et soins dentaires peuvent entrer en synergie et produire une sorte de « courant électrique » dans la bouche, pouvant avoir de nombreuses répercussions sur notre santé globale.

3. Médecine chinoise

La médecine traditionnelle chinoise indique que l’acouphène peut être dû soit à l’énergie du rein, soit au sang du foie, soit encore à l’humidité de la rate. Selon ces trois grands axes, le thérapeute en médecine traditionnelle chinoise entendra un son différent.

Le vide du chi (l’énergie) du rein, le plus courant, est un effondrement qui entraîne un bruit aigu dans l’oreille.

L’humidité de la rate provoque un bruit sourd et le vide du chi du sang du foie entraîne un bruit saccadé.

Lorsqu’on a une « montée du chi du foie », à l’opposé du vide, on peut avoir des bruits qui s’apparentent davantage à la sensation de sifflements avec battements.

Il existe un produit spécifique associant 8 plantes de la médecine traditionnelle chinoise qui peut être essayé.

Enfin, les diverses pratiques holistiques comme le Qi Gong, le yoga, la relaxation, la sophrologie, l’EFT permettent, en apaisant le système nerveux de rétablir une homéostasie et des améliorations significatives.

Les médicaments pouvant provoquer des acouphènes

Tout d’abord, évitez le Vastarel s’il vous était prescrit, car l’Agence Européenne du Médicament déconseille son utilisation depuis l’an dernier en raison de graves effets indésirables (pertes de l’équilibre, syndromes parkinsoniens). Votre médecin risque aussi de vous mettre sous antidépresseur, ce qui peut également vous occasionner d’autres affections.

Voici les médicaments qui peuvent provoquent des lésions de l’audition irréversibles :

Les anti-inflammatoires : aspirine, aspro, aspégic, kardégic, soulupsan, catalgine, ibuprofène, Naproxen

Les traitements contre le cancer comme la Cisplatine et ses dérivés, la bléomycine, la vinblastine ou le methotrexate.

Les diurétiques : furosémide

Les antibiotiques : surtout la néomycine et la streptomycine ;

Les antipaludéens : quinine, nivaquine, savarine

L’Interféron

Certains antidépresseurs : Surmontil, Anafranil, Miansérine, Athymil, Prozac.

Certains anti-hypertenseurs, anti-arythmiques, anti-convulsivants, anti-ulcéreux, hormones et contraception orale.

