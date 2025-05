Après le Tennessee, la Floride s’apprête à interdire la géoingénierie et la modification des conditions météorologiques

Le 30 avril, la Chambre des représentants de Floride a validé un projet de loi visant à interdire toute activité de géoingénierie et de modification des conditions météorologiques dans cet État. Cette initiative fait écho à une mesure similaire adoptée au Tennessee en 2024, et une trentaine d’autres États américains pourraient bientôt suivre cette voie.

La loi floridienne, déjà approuvée par le Sénat, doit entrer en vigueur le 1 er juillet 2025, sauf opposition du gouverneur. Elle interdit explicitement « l’injection, la libération ou la dispersion, par quelque moyen que ce soit, de produits chimiques, composés chimiques, substances ou appareils dans l’atmosphère à l’intérieur des frontières de cet État dans le but exprès d’affecter la température, la météo, le climat ou l’intensité de la lumière du soleil ».

L’exercice de telles activités sera considéré comme un crime de troisième degré. Les peines encourues peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et une amende s’élevant jusqu’à 100 000 €, à l’exception des exploitants d’aéronefs et des contrôleurs, pour lesquels l’amende maximale est fixée à 5 000 €. Les montants collectés au titre de ces amendes seront versés au Fonds d’affectation spéciale pour la lutte contre la pollution atmosphérique.

Par ailleurs, la loi retire au département de la Protection de l’environnement (DEP) l’autorité de mener des études, expérimentations et évaluations dans le domaine de la modification des conditions météorologiques.

Le texte prévoit que toute personne témoin d’activités de géoingénierie ou de modification des conditions météorologiques pourra effectuer un signalement auprès du département des Transports de Floride (DOT). À partir du 1 er octobre 2025, les aéroports publics auront l’obligation de déclarer chaque mois au DOT tout aéronef équipé pour ce type d’activités. Cette disposition cible particulièrement les techniques d’épandage aérien, sujet de controverse et souvent minimisé par les autorités ou les médias traditionnels, même lorsqu’il s’agit de l’ensemencement des nuages.

Des mesures similaires ailleurs aux États-Unis

Au printemps 2024, le Tennessee avait déjà adopté une législation comparable, entrée en vigueur le 1er juillet de l’an dernier. Selon Sayer Ji, président du Forum mondial du bien-être et engagé dans la lutte contre les « chemtrails », une trentaine d’autres États américains auraient déposé des projets de loi identiques, encouragés notamment par une mobilisation citoyenne et des soutiens d’acteurs comme le secrétaire d’État à la santé, Robert F. Kennedy Jr, ainsi que des organisations telles que MAHA Action et Children’s Health Defense.

Cette dynamique législative est portée par des collectifs et associations préoccupés par les risques potentiels liés aux interventions humaines dans l’atmosphère et la gestion du climat.