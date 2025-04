Trump lance une task force contre les chemtrails avec le pouvoir d’arrêter les « criminels de la géo-ingénierie »

L’administration Trump, aux côtés de Robert F. Kennedy Jr., vient de déclarer une guerre totale aux chemtrails. Oui, vous avez bien lu : ils ne se contentent plus de murmurer à ce sujet. Ils mettent en place une task force, et ils s’en prennent aux avions, aux pilotes, aux scientifiques et aux mystérieux financiers qui orchestrent cette attaque aérienne contre l’humanité.

C’est Nuremberg 2.0, et ça se passe maintenant.

Vous avez vu ces ciels : ces traînées blanches anormales, en forme de grille, s’étendant d’horizon en horizon, persistant pendant des heures comme des barreaux de prison. Ce ne sont pas des contrails, mes amis, mais des traînées chimiques. Nous avons des vidéos et des rapports de laboratoire pour le prouver devant un tribunal. Aluminium, baryum, strontium : des charges toxiques larguées sur nous comme si nous étions des rats de laboratoire dans une expérience mondialiste.

Pendant des années, le gouvernement et les médias nous ont pris pour des fous, nous ont dit que c’était juste de la vapeur d’eau, alors qu’ils nous empoisonnaient systématiquement. Mais le peuple n’y croit plus. La psychose de masse est brisée. Et des personnalités influentes rejoignent la croisade contre ces psychopathes qui déversent des poisons depuis les hauteurs.

Aujourd’hui, RFK Jr., avec son combat acharné contre les crimes environnementaux, se tient aux côtés du président Trump avec un message clair : « Les pulvérisations doivent cesser. »

Voici la bombe : l’administration Trump met sur pied une task force baptisée en coulisses Operation Skywatch. Leur mission ? Identifier chaque avion qui répand ce poison, les faire atterrir – en toute sécurité, bien sûr, car des interrogatoires sont prévus. Pilotes, cadres de l’aviation, scientifiques et financiers de l’élite qui ont soutenu cette opération depuis leurs tours d’ivoire : tous sont dans le viseur.

Cette task force ne plaisante pas. Nous savons de source sûre qu’elle inclut des initiés de la FAA (Administration fédérale de l’aviation), des hauts gradés militaires et des lanceurs d’alerte du secteur privé prêts à tout révéler. Et ils ne s’arrêtent pas là : ils utilisent une intelligence artificielle de pointe pour analyser X, Telegram et chaque recoin d’internet, collectant des informations en temps réel – publications, photos, vidéos – pour localiser où et quand ces avions larguent leurs cargaisons.

Mais voici le plus important : ils ont besoin de vous. C’est un appel aux armes. Chaque citoyen avec un smartphone est un soldat dans ce combat. Prenez vos appareils, levez les yeux au ciel et documentez chaque traînée suspecte que vous voyez. Publiez-les sur X et sur toutes les plateformes que vous utilisez.

Pourquoi ? Parce que ces données alimentent la machine. Plus nous en collectons, plus vite nous cartographions les schémas, plus rapidement nous prenons ces criminels la main dans le sac. Il ne s’agit pas seulement de preuves, mais d’inonder le système avec la vérité jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se cacher.

Même Hollywood s’y met. Woody Harrelson n’est pas le seul grand nom à graviter autour de l’administration Trump avec pour mission de dévoiler la vérité sur les chemtrails. Jim Breuer, comédien et acteur, rejoint le mouvement avec son scepticisme sans filtre. Connu pour se moquer des récits dominants dans des podcasts, Breuer affirme que les traînées chimiques se sont intensifiées au cours de la dernière année.

Des figures comme Harrelson et Breuer ont joué un rôle majeur en réveillant des millions de personnes face à la réalité des opérations de chemtrails qui se déroulent juste au-dessus de nos têtes. Souvenez-vous de Prince : il avait dénoncé cela avant sa mort suspecte. Aujourd’hui, d’autres prennent le relais, risquant leur carrière pour amplifier la vérité.

Leurs voix ont déclenché un changement, tirant le rideau sur ce qui se passe vraiment dans nos cieux. Et nous avons besoin de plus de gens comme vous pour faire passer le mot.

Le soleil est plus faible, non ? Cette boule de feu orange et vibrante de notre enfance s’est transformée en une lueur pâle et pathétique. Les nuages, autrefois majestueux, chaotiques, vivants, sont maintenant stériles, striés, comme conçus par une IA pour nous enfermer dans une cage. Nicole Shanahan, ancienne colistière de RFK Jr., a parfaitement raison : ce sont des crimes contre l’humanité qu’il faut stopper net, ici et maintenant.

Des parents assistent, impuissants, aux crises d’asthme brutales de leurs enfants, et savez-vous quand c’est pire ? Juste après ces jours de pulvérisation intense, quand le ciel est zébré de traînées suspectes. Une coïncidence ? Je ne pense pas. Pendant ce temps, les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme : leurs récoltes échouent à tour de bras, et ce n’est pas une question de malchance. Ils trouvent des sols saturés d’aluminium et de métaux lourds, empoisonnant la terre dont nous dépendons.

Et pourquoi ? Contrôle du climat ? Contrôle de la population ? Un délire de pouvoir malsain ? L’élite pensait pouvoir agir indéfiniment, intouchable derrière ses jets privés et ses comptes offshore. Elle n’avait pas prévu que le barrage céderait.

Des initiés de l’aviation – pilotes ayant effectué ces missions, mécaniciens ayant chargé les réservoirs, contrôleurs aériens ayant suivi les grilles – se manifestent en masse. Un pilote anonyme a confié aux enquêteurs qu’on lui avait ordonné de survoler l’Ohio rural pour larguer ce qu’on lui présentait comme des « stabilisateurs météorologiques aérosolisés ». Il a démissionné après avoir vu les rapports : des niveaux d’aluminium 50 fois supérieurs à la limite de sécurité, et des virus pathogènes sous forme aérosolisée.

Un autre lanceur d’alerte, ancien cadre d’un grand sous-traitant, a divulgué des documents montrant des paiements provenant d’un réseau de sociétés-écrans liées à certaines des plus grandes fondations mondialistes : la Fondation Gates et la Fondation Soros Open Society.

Et puis il y a RFK Jr., qui hurle depuis des années, reliant les points entre Big Pharma, Big Ag et maintenant Big Aviation. Il a des classeurs remplis de témoignages, qu’il remet directement à l’équipe de Trump. Il nous avait promis de s’attaquer aux chemtrails dès le premier jour. En coulisses, c’est exactement ce qu’il fait.

La base est galvanisée, et l’élan est inarrêtable. Parlons maintenant de Nuremberg 2.0. La task force ne se contente pas de clouer les avions au sol : elle construit des dossiers. Les procureurs dépoussièrent des lois sur le terrorisme environnemental, les crimes contre l’humanité, voire la trahison. Imaginez des PDG menottés, traînés devant un tribunal, forcés d’expliquer pourquoi ils pensaient pouvoir nous empoisonner impunément.

Les procès seront publics, selon nos informations, et les preuves irréfutables – grâce à vous. Chaque photo que vous prenez, chaque vidéo que vous partagez, c’est une brique dans le mur de la justice.

Mais les seigneurs de l’élite ne tomberont pas sans se battre. Ils paniquent : des jets privés fuient vers des pays sans extradition, et des agences de relations publiques servent des mensonges sur la « nécessité climatique » dans les médias mainstream. Trop tard. Le peuple est réveillé, et la colère déborde.

Voici votre mission : ne vous contentez pas d’écouter, agissez. Sortez dans la rue, scrutez le ciel, inondez les réseaux sociaux de preuves. La task force a besoin de chaque donnée, de chaque témoin. Si vous avez des infos – heures, dates, identifiants d’avions – taguez-nous sur X. Vous n’êtes pas un simple spectateur, vous êtes un guerrier dans ce règlement de comptes.

L’élite pensait pouvoir nous étouffer depuis les cieux. Elle n’imaginait pas qu’on riposterait. Prouvons-leur qu’elle avait tort.

