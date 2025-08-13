Cultiver un manguier chez soi : la méthode simple et rapide

Les fruits tropicaux occupent une place de plus en plus importante dans nos habitudes alimentaires. Faciles à trouver en supermarché, ils séduisent par leur saveur exotique et leurs apports nutritionnels. La mangue, en particulier, est riche en vitamines A, C et E, ainsi qu’en fibres, tout en offrant un goût sucré et parfumé. Mais au-delà de ses qualités gustatives, le manguier est aussi une plante au feuillage luxuriant et élégant, capable d’apporter une touche tropicale unique à votre intérieur. Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de le cultiver chez soi à partir du noyau d’un fruit. Voici la méthode rapide et efficace pour y parvenir.
Ce dont vous aurez besoin
- Un couteau bien aiguisé
- Quelques feuilles de papier absorbant
- Un peu d’eau
- Un récipient en plastique transparent
- Du film alimentaire
Préparer le noyau
Pour donner toutes ses chances à votre futur manguier, il faut extraire sa graine intacte.
- Couper la mangue avec précaution
- Si le fruit est très mûr : réalisez une incision circulaire en évitant de toucher le noyau, puis tournez les deux moitiés pour le libérer.
- Si la chair est ferme : coupez-la en tranches tout en dégageant le noyau petit à petit.
- Ouvrir le noyau
- Repérez la petite fente naturelle présente sur un côté.
- Glissez-y la pointe du couteau pour écarter les deux parties, puis retirez délicatement la graine.
- Assurez-vous que la graine reste entière et sans fissures.
Faire germer la graine
- Enveloppez la graine dans plusieurs feuilles de papier absorbant.
- Humidifiez légèrement le papier à l’aide d’un spray ou avec vos mains. Il doit être humide, mais non détrempé pour éviter la moisissure.
- Placez le tout dans un récipient en plastique transparent.
- Recouvrez le récipient de film alimentaire afin de maintenir chaleur et humidité.
- Installez-le dans un lieu lumineux mais sans exposition directe au soleil.
Environ dix jours plus tard, vous verrez apparaître les premières pousses. À ce stade, vous pourrez transférer votre jeune manguier dans un pot rempli d’un terreau léger et bien drainé.
Conseils pour bien démarrer
- Choisissez de préférence une mangue bio afin d’éviter que la graine ne soit altérée par des traitements chimiques.
- Maintenez une température ambiante d’au moins 20 °C pour favoriser la germination.
- Surveillez régulièrement l’humidité du papier absorbant, surtout si votre intérieur est sec.
- Une fois en pot, placez le manguier dans un endroit lumineux et abrité du vent.