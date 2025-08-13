Cultiver un manguier chez soi : la méthode simple et rapide

Les fruits tropicaux occupent une place de plus en plus importante dans nos habitudes alimentaires. Faciles à trouver en supermarché, ils séduisent par leur saveur exotique et leurs apports nutritionnels. La mangue, en particulier, est riche en vitamines A, C et E, ainsi qu’en fibres, tout en offrant un goût sucré et parfumé. Mais au-delà de ses qualités gustatives, le manguier est aussi une plante au feuillage luxuriant et élégant, capable d’apporter une touche tropicale unique à votre intérieur. Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de le cultiver chez soi à partir du noyau d’un fruit. Voici la méthode rapide et efficace pour y parvenir.

Ce dont vous aurez besoin

Un couteau bien aiguisé

Quelques feuilles de papier absorbant

Un peu d’eau

Un récipient en plastique transparent

Du film alimentaire

Préparer le noyau

Pour donner toutes ses chances à votre futur manguier, il faut extraire sa graine intacte.

Couper la mangue avec précaution Si le fruit est très mûr : réalisez une incision circulaire en évitant de toucher le noyau, puis tournez les deux moitiés pour le libérer.

Si la chair est ferme : coupez-la en tranches tout en dégageant le noyau petit à petit. Ouvrir le noyau Repérez la petite fente naturelle présente sur un côté.

Glissez-y la pointe du couteau pour écarter les deux parties, puis retirez délicatement la graine.

Assurez-vous que la graine reste entière et sans fissures.

Faire germer la graine

Enveloppez la graine dans plusieurs feuilles de papier absorbant. Humidifiez légèrement le papier à l’aide d’un spray ou avec vos mains. Il doit être humide, mais non détrempé pour éviter la moisissure. Placez le tout dans un récipient en plastique transparent. Recouvrez le récipient de film alimentaire afin de maintenir chaleur et humidité. Installez-le dans un lieu lumineux mais sans exposition directe au soleil.

Environ dix jours plus tard, vous verrez apparaître les premières pousses. À ce stade, vous pourrez transférer votre jeune manguier dans un pot rempli d’un terreau léger et bien drainé.

