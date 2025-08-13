Ces feuilles ralentissent la croissance des tumeurs de la prostate de 75%

On connaît la patate douce pour sa chair sucrée et colorée, mais ses feuilles sont elles aussi un trésor de santé. Très populaires en Asie et en Afrique, elles regorgent de vitamines, de minéraux et surtout de puissants antioxydants appelés polyphénols, en particulier les acides caféoylquiniques.

Des effets remarquables contre certaines cellules cancéreuses

En laboratoire, les extraits de feuilles de patate douce ont montré une action impressionnante contre les cellules cancéreuses.

Chez la souris, un extrait particulier a ralenti la croissance de tumeurs de la prostate de près de 75 % (étude Carcinogenesis 2013).

D’autres recherches en éprouvette ont trouvé une activité contre des cellules de cancer du sein, du poumon, du côlon, de l’estomac et même de leucémie (étude BMC Complement Med Ther 2025 et étude J Agric Food Chem 2014 sur les acides caféoylquiniques).

Ces résultats sont prometteurs, mais il faut rappeler qu’ils proviennent d’études préliminaires (en laboratoire ou sur l’animal) et non d’essais cliniques chez l’homme.

Un renfort naturel pour l’immunité

Une étude réalisée à Taïwan a montré que manger 200 g de feuilles de patate douce par jour pendant deux semaines pouvait stimuler les défenses immunitaires, en augmentant l’activité des lymphocytes T et des cellules NK (étude World J Gastroenterol 2005).

Des effets sur la glycémie et l’énergie

Chez des souris atteintes de diabète de type 2, les polyphénols de ces feuilles ont contribué à faire baisser la glycémie et à améliorer la tolérance au sucre (étude Food Funct 2021).

D’autres expériences sur l’animal ont montré que leurs flavonoïdes pouvaient réduire la fatigue, augmenter l’endurance et favoriser le stockage de glycogène dans les muscles et le foie — une véritable réserve d’énergie pour l’organisme (étude Indian J Biochem Biophys 2013).

Une consommation associée à moins de cancer du poumon

Dans une grande étude taïwanaise portant sur plus de 1 500 personnes, celles qui mangeaient le plus de feuilles de patate douce avaient jusqu’à 57 % de risque en moins de développer un cancer du poumon, comparé à celles qui en consommaient très peu (étude Asia Pac J Clin Nutr 2007).

Comment les préparer ?

Les feuilles de patate douce se cuisinent facilement : sautées à l’ail, en soupe, en curry ou légèrement blanchies. Leur goût rappelle celui des épinards, avec une touche plus douce et herbacée.

Faciles à cultiver chez soi

La patate douce est très simple à faire pousser, même pour un débutant.

Si vous trouvez des tiges fraîches au marché ou en supermarché, retirez les feuilles, plantez simplement la tige dans la terre et elle prendra racine rapidement. Vous pouvez aussi utiliser les tubercules : placez-les directement sur le sol, recouvrez-les légèrement de terre et gardez le tout humide. Ils produiront des pousses (slips) qui donneront de nouvelles plantes.

Elles poussent dans la plupart des climats, mais apprécient particulièrement la chaleur. Avec un peu d’espace et d’ensoleillement, vous aurez rapidement vos propres feuilles fraîches à récolter.