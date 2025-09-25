Détoxifiez votre corps des microplastiques (étonnamment simple)

Ils sont omniprésents dans notre environnement moderne, se glissant dans l’eau que nous buvons, les aliments que nous consommons et même l’air que nous respirons. Leur taille minuscule, inférieure à 5 mm, leur permet de s’infiltrer dans divers tissus de l’organisme, comme le cerveau, les artères ou les reins. Si leur présence est aujourd’hui inévitable, il existe toutefois des solutions naturelles et concrètes permettant de limiter leur accumulation et de favoriser leur élimination de l’organisme. Voici un guide complet et accessible pour aider votre organisme à se défendre contre ces particules invisibles.

Qu’est-ce que les microplastiques et pourquoi s’en préoccuper ?

Les microplastiques proviennent de la dégradation de produits en plastique, comme les bouteilles, les emballages, les sacs ou les vêtements synthétiques. Des études récentes ont révélé leur présence dans le sang humain, les tissus cérébraux, pulmonaires et artériels. Leur accumulation peut entraîner une inflammation chronique, perturber le fonctionnement hormonal et augmenter le risque de maladies métaboliques ou cardiovasculaires. Selon une revue de 2024, ces particules peuvent franchir les barrières biologiques, s’accumuler dans des organes éloignés et déclencher des réponses inflammatoires, voire initier des processus de cancérogenèse.

Face à l’augmentation continue de l’exposition, il est essentiel de limiter leur absorption et d’adopter des stratégies pour soutenir les systèmes de détoxification naturels de l’organisme.

Les meilleures méthodes naturelles pour éliminer les microplastiques

1. Renforcer la barrière intestinale avec la glutamine

La plupart des microplastiques pénètrent dans l’organisme par l’intermédiaire de l’alimentation ou des boissons. Leur petite taille leur permet de franchir les jonctions serrées de la paroi intestinale, puis de passer dans la circulation sanguine. La glutamine, un acide aminé, joue un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité de cette barrière. Elle aide à limiter le passage de ces particules et d’autres polluants vers le sang. On la trouve sous forme de poudre neutre à diluer dans l’eau, mais aussi dans le bouillon d’os, le collagène ou la viande de bœuf élevée à l’herbe.

Des études montrent que la prise de glutamine peut prévenir l’augmentation de la perméabilité intestinale, notamment en cas de stress ou d’agression, et favoriser la santé digestive globale.

2. Consommer davantage de fibres solubles

Des études ont révélé que 94 % des échantillons de selles humaines contenaient des microplastiques. Les fibres solubles fermentescibles, telles que celles contenues dans le chia, le konjac (glucomannane), les carottes, le chou fermenté ou la racine de chicorée, se lient à la bile pour former un gel capable de piéger les microplastiques. Ce gel favorise leur élimination par les selles, limitant ainsi leur absorption intestinale.

3. Maintenir une hydratation optimale

Chaque jour, les reins filtrent les toxines et les déchets présents dans le sang, comme les microplastiques et les résidus chimiques. Mais sans un apport suffisant en eau, ce mécanisme s’essouffle et les toxines s’accumulent. Il est recommandé de boire au moins 2 litres d’eau par jour, de préférence stockée dans des bouteilles en verre ou en acier inoxydable plutôt qu’en plastique. Cette simple habitude permet d’augmenter la capacité d’élimination des microplastiques par l’urine.

Une étude de 2024 souligne que l’accumulation de microplastiques dans les reins peut exacerber l’inflammation et les troubles métaboliques, ce qui rend l’hydratation d’autant plus cruciale.

4. Stimuler le drainage lymphatique

Le système lymphatique permet d’évacuer les déchets et les particules indésirables des tissus corporels. Son efficacité dépend du mouvement musculaire : la marche après les repas, les étirements, le yoga ou le rebond sur un mini-trampoline facilitent la circulation lymphatique. La respiration diaphragmatique profonde et l’alternance de douches chaudes et froides aident également à activer ce système d’élimination.

Concernant le cerveau, le système glymphatique, qui s’active durant le sommeil profond, joue un rôle central dans l’élimination des toxines et des microplastiques accumulés dans le tissu cérébral. Des études sur la stimulation du système glymphatique montrent qu’il est possible de limiter l’impact des particules sur la santé neurologique en soutenant ce mécanisme.

5. Augmenter l’apport en aliments soufrés

Les microplastiques et certains composés chimiques, comme le bisphénol A (BPA), les phtalates ou les PFAS, se comportent comme des toxines liposolubles. Lors de la « détoxification de phase 2 », le foie les transforme en résidus hydrosolubles afin de faciliter leur élimination. Consommer davantage d’aliments riches en soufre, comme l’ail, l’oignon, le poireau, les œufs, les brocolis ou les choux, permet d’augmenter la production de glutathion, l’antioxydant principal de l’organisme, et de soutenir cette phase de détoxification.

Selon une étude sur l’ail, ses composés soufrés favoriseraient la neutralisation des radicaux libres et la protection contre les toxines environnementales.

6. Favoriser un sommeil profond et réparateur

Les microplastiques s’accumulent davantage dans le cerveau que dans d’autres organes. Le système glymphatique, qui nettoie le cerveau, n’est pleinement actif que durant le sommeil profond. Pour soutenir ce nettoyage nocturne essentiel, privilégiez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit en adoptant une routine apaisante, en dormant dans une chambre sombre et fraîche, et en pratiquant des techniques de relaxation.

7. Activer l’autophagie par le jeûne intermittent

Certains composés plastiques peuvent persister dans l’organisme pendant des années. L’autophagie, un processus naturel de recyclage cellulaire, permet d’accélérer leur élimination. Pratiquer le jeûne intermittent (ne pas manger pendant 18 heures, une à deux fois par semaine) ou réduire la consommation de glucides favorise ce processus. Les aliments riches en polyphénols, comme le thé vert, le curcuma, les câpres ou les baies, renforcent également ce mécanisme.

Des études ont confirmé que les polyphénols stimulent l’autophagie et protègent contre les effets néfastes du vieillissement cellulaire.

8. Miser sur les bêta-glucanes issus des champignons

Les bêta-glucanes, un type de fibre soluble présent notamment dans les champignons shiitaké, reishi, maitaké ou crinière de lion, favorisent l’élimination des polluants issus des plastiques. On en trouve également dans les flocons d’avoine, mais attention à leur teneur en acide phytique, qui peut limiter l’absorption de certains minéraux.

9. Utiliser la transpiration comme voie d’élimination

La sueur est un autre canal d’élimination des microplastiques et polluants plastiques (BPA, phtalates, métaux lourds). Pour favoriser une sudation abondante, privilégiez les bains chauds, l’exercice physique régulier ou les séances de sauna (infrarouge ou traditionnel). N’oubliez pas de compenser les pertes en sels minéraux, par exemple en consommant du sel marin non raffiné ou du sel rose, afin d’éviter tout déséquilibre.

10. Soutenir le microbiote intestinal

Le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans la dégradation naturelle de certains plastiques. Cependant, le stress, la prise d’antibiotiques ou une alimentation déséquilibrée peuvent fragiliser ces bactéries bénéfiques. Pour entretenir un microbiote diversifié et résilient, consommez régulièrement des aliments fermentés (choucroute, kimchi, kéfir), ainsi que des fruits et légumes crus.

Des chercheurs ont démontré que certaines bactéries présentes dans l’intestin d’insectes étaient capables de dégrader des plastiques, ce qui ouvre la voie à des applications innovantes en biotechnologie.

11. Effectuer des choix plus sûrs dans la cuisine

La cuisine est l’une des principales sources d’exposition aux microplastiques. Pour conserver les aliments, privilégiez les contenants en verre, les planches en bois et les ustensiles en inox ou en céramique. Évitez également de chauffer des aliments dans du plastique, même au micro-ondes, car la chaleur accélère la migration des particules et des substances chimiques vers les aliments. Optez pour des filtres à eau performants ou faites bouillir l’eau avant de la filtrer avec des filtres sans plastique. Optez également pour des sachets de thé, des filtres à café et des pastilles pour lave-vaisselle sans plastique.

12. Adopter des alternatives sans plastique à la maison

On peut absorber des microplastiques par la peau, notamment via les vêtements ou certains produits courants. Évitez les tissus synthétiques (nylon, polyester, acrylique, élasthanne) et privilégiez le coton, le lin, la laine, la soie ou le chanvre. Optez également pour des brosses à dents en bambou, des filtres HEPA pour purifier l’air intérieur, des produits d’hygiène féminine en coton biologique ou des objets du quotidien sans plastique.

Microplastiques et santé : ce que disent les études scientifiques récentes

Une étude de 2024 a révélé la présence de microplastiques dans toutes les artères humaines analysées, avec des concentrations plus élevées dans les artères touchées par l’athérosclérose, ce qui suggère un lien entre la présence de ces particules et les maladies cardiovasculaires.

Une synthèse systématique souligne que l’exposition aux microplastiques est suspectée d’altérer la qualité du sperme, d’affaiblir l’immunité digestive, de provoquer des inflammations chroniques de l’intestin et d’avoir des effets négatifs sur le système respiratoire.

Des études sur des animaux ont montré que les microplastiques augmentaient la perméabilité intestinale, perturbaient l’équilibre du microbiote et favorisaient l’inflammation chronique, ce qui pourrait contribuer au développement de troubles immunitaires.

Limiter l’exposition : conseils pratiques

Réduisez également l’utilisation de plastiques à usage unique dans la vie quotidienne (sacs, emballages, bouteilles, vaisselle jetable).

Optez pour des vêtements en fibres naturelles et limitez le lavage des textiles synthétiques.

Aérez régulièrement votre logement et utilisez des purificateurs d’air dotés de filtres HEPA.

Évitez également les produits cosmétiques ou d’hygiène contenant des microbilles de plastique.

L’exposition aux microplastiques est une réalité mondiale, mais il est possible d’agir pour limiter leur impact sur la santé. En adoptant des gestes simples, une alimentation variée et riche en nutriments protecteurs, et en limitant l’utilisation du plastique au quotidien, vous offrez à votre organisme les meilleures chances d’éliminer ces particules indésirables.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)