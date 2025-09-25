Les 11 meilleurs aliments pour renforcer la circulation sanguine (stimuler 1 molécule)

Vous sentez-vous plus âgé que vous ne l’êtes réellement ? Avez-vous l’impression de manquer d’énergie physique et mentale pour profiter pleinement de la vie avec vos proches ? Cette fatigue pourrait être due à une mauvaise circulation sanguine qui prive vos cellules d’oxygène. Et si vos cellules manquent d’oxygène, c’est souvent parce que votre organisme est déficient en oxyde nitrique.

L’oxyde nitrique : une molécule vitale pour votre santé

L’oxyde nitrique est une molécule produite par l’organisme qui est essentielle pour la santé cardiaque, cérébrale, immunitaire et sexuelle. Il agit comme un vasodilatateur, ce qui signifie qu’il détend vos vaisseaux sanguins et les fait se dilater. L’oxyde nitrique augmente ainsi le flux sanguin, abaisse la tension artérielle, améliore les performances physiques et stimule les fonctions cérébrales.

Malheureusement, votre corps en produit moins avec l’âge. Les études montrent qu’à 40 ans, la production d’oxyde nitrique par vos cellules est réduite de 50 % par rapport à l’adolescence. Sans mesures pour stimuler la production de cette molécule importante, vous risquez de développer une carence pouvant augmenter les risques d’hypertension, d’athérosclérose, de dysfonction érectile, d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral.

Les 11 aliments champions pour booster votre circulation

11. La betterave rouge

Il est courant que les athlètes boivent du jus de betterave avant l’entraînement pour stimuler le flux sanguin et l’apport d’oxygène aux muscles. Une récente étude a démontré que chez les patients souffrant d’artériopathie périphérique, un programme d’exercices de 12 semaines associé à la consommation de jus de betterave avait considérablement amélioré la distance de marche et les marqueurs de perfusion musculaire.

Le jus de betterave est en effet riche en nitrates naturels, que l’organisme convertit en oxyde nitrique. Une étude a révélé qu’une tasse de jus de betterave par jour était aussi efficace qu’un médicament contre l’hypertension. L’épinard rouge, également appelé amarante rouge, en contient encore davantage.

10. Le raisin rouge

Les études montrent que la consommation de raisin rouge peut être bénéfique pour le cœur, car il augmente le taux de cholestérol HDL. Le raisin rouge est également riche en antioxydants appelés polyphénols qui protègent la paroi de vos vaisseaux sanguins. Les chercheurs ont découvert qu’un polyphénol appelé resvératrol augmentait particulièrement bien la production d’oxyde nitrique et élargissait les vaisseaux sanguins.

9. Les légumes verts et crucifères

Les légumes verts et crucifères sont de véritables superaliments pour favoriser une bonne circulation sanguine. Les recherches indiquent qu’ils sont riches en nitrates, que notre corps transforme efficacement en oxyde nitrique. On estime que 80 % des nitrates que nous consommons proviennent de ces légumes.

Les épinards, la roquette, le chou frisé, la laitue, les feuilles de moutarde, le bok choy, le brocoli, le chou et le chou-fleur en contiennent tous de bonnes quantités. Les carottes sont également une excellente source de nitrates.

8. La pastèque

La pastèque est bénéfique pour la circulation sanguine et est recommandée depuis longtemps comme remède naturel contre les troubles de l’érection. Des études ont montré que ce fruit populaire est une source naturelle d’acide aminé, la L-citrulline, que notre corps transforme ensuite en L-arginine, puis en oxyde nitrique. La consommation de pastèque peut améliorer les performances physiques, diminuer la tension artérielle et favoriser la circulation sanguine.

7. L’ail

Manger de l’ail peut faire grimper rapidement les niveaux d’oxyde nitrique ! Une méta-analyse de 20 essais cliniques a révélé que la prise de compléments alimentaires à base d’ail réduisait significativement la tension artérielle systolique de 8,7 mm Hg chez les personnes hypertendues.

L’ail augmente considérablement la disponibilité de l’oxyde nitrique dans l’organisme et la quantité de l’enzyme qui transforme la L-arginine en oxyde nitrique. C’est le composé actif allicine, libéré lorsque l’on écrase ou hache l’ail, qui est responsable de ces bienfaits. Les oignons sont également excellents pour stimuler rapidement la production d’oxyde nitrique grâce à un composé appelé quercétine.

6. Les noix et graines

Les noix et les graines sont riches en L-arginine, un acide aminé impliqué dans la production d’oxyde nitrique, ainsi qu’en acides gras oméga-3 bénéfiques pour le cerveau. Des études ont montré que la consommation régulière de noix était associée à une baisse de la tension artérielle et à une meilleure cognition.

Les graines de courge comptent parmi les graines ayant la concentration la plus élevée de L-arginine. Les graines de pastèque, de sésame et de tournesol sont également riches en L-arginine. Parmi les noix, les noix de Grenoble sont celles qui en contiennent le plus, suivies des noisettes, des noix de pécan, des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou et des noix du Brésil.

5. La grenade

La grenade est non seulement délicieuse, mais elle est également scientifiquement prouvée pour augmenter la circulation sanguine. Une étude contrôlée a en effet montré que l’extrait de grenade augmentait significativement le débit sanguin de l’artère brachiale et prolongeait le temps d’effort jusqu’à épuisement. Elle est riche en nitrates et en antioxydants polyphénoliques, deux composés vasodilatateurs qui ouvrent les vaisseaux sanguins et favorisent la circulation du sang riche en nutriments et en oxygène.

4. Les agrumes

Les agrumes, comme les oranges, les citrons, les citrons verts et les pamplemousses, sont d’excellentes sources de vitamine C, qui augmente l’absorption et la biodisponibilité de l’oxyde nitrique. Une étude a démontré qu’une consommation de quatre semaines de jus d’orange réduisait significativement la tension artérielle systolique et diastolique chez des adultes en bonne santé.

Les études montrent que la consommation d’agrumes permet de faire baisser la tension artérielle, d’améliorer les fonctions cognitives et de réduire les risques de développer des maladies cardiaques.

3. La viande

La coenzyme Q10 peut protéger et augmenter les niveaux d’oxyde nitrique de votre organisme. Des études ont montré que la coenzyme Q10 dilatait les vaisseaux sanguins et était associée à une amélioration des performances athlétiques ainsi qu’à la prévention des migraines.

Les bonnes sources de CoQ10 sont les viandes d’animaux nourris à l’herbe, en particulier les abats (foie, reins, cœur), ainsi que les poissons gras (saumon, sardines, maquereau, hareng). Les viandes telles que la dinde, le filet de porc et le poulet sont également riches en L-arginine.

2. Le chocolat noir

Le chocolat noir est riche en flavanols bénéfiques pour la santé. Les recherches montrent que les flavanols du cacao peuvent aider l’organisme à maintenir de bons niveaux d’oxyde nitrique, ce qui favorise la santé cardiaque et protège les cellules des dommages. Une étude a révélé que les personnes qui consommaient du chocolat noir quotidiennement pendant 15 jours présentaient des niveaux d’oxyde nitrique plus élevés et une tension artérielle plus basse. La consommation de chocolat noir est également associée à une amélioration de la circulation sanguine et des fonctions cérébrales, ainsi qu’à une réduction du risque de maladie cardiaque.

1. Les palourdes

Les palourdes sont l’une des sources alimentaires les plus riches en vitamine B12. Ces mollusques sont également riches en L-arginine, qui se transforme en oxyde nitrique. La consommation de palourdes provoque la relaxation des vaisseaux sanguins et facilite ainsi la circulation sanguine.

Vous pouvez également trouver de la L-arginine dans d’autres fruits de mer, comme les huîtres, les moules, les pétoncles, l’ormeau, le poulpe, le saumon et le hareng, mais les concentrations les plus élevées se trouvent dans les crustacés, comme les crevettes, les homards et les crabes.

Conseils pour optimiser les bienfaits

Pour en tirer le meilleur parti et stimuler la circulation sanguine, pratiquez une activité physique régulière que vous appréciez, buvez suffisamment d’eau, réduisez votre consommation de sel, limitez l’usage de bains de bouche qui tuent les bactéries productrices d’oxyde nitrique dans votre bouche et évitez les antiacides si possible.

Signes d’un déficit en oxyde nitrique

Les symptômes d’un faible taux d’oxyde nitrique peuvent être les suivants : mains et pieds froids, hypertension, anxiété, difficultés de concentration, insomnie, perte de libido et endurance déclinante. Vous pouvez tester votre taux d’oxyde nitrique à l’aide de bandelettes de test salivaire.

