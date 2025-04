Douleur neuropathique ? Les produits à base de cannabis semblent efficaces !

Les douleurs neuropathiques, provoquées par des lésions des nerfs périphériques, représentent un véritable défi médical. Touchant fréquemment les mains et les pieds, elles perturbent la transmission des signaux nerveux, entraînant engourdissements, fourmillements et douleurs persistantes. Ces symptômes peuvent devenir chroniques et altèrent considérablement la qualité de vie des patients, aussi bien sur le plan physique que psychologique.

Les origines de ces neuropathies sont multiples : traumatismes, infections virales (comme l’hépatite ou le VIH), compression nerveuse, traitements anticancéreux, maladies chroniques (diabète, hypothyroïdie), carences en vitamines B6 ou B12, ou encore consommation excessive d’alcool.

Les traitements non chirurgicaux actuellement disponibles ne sont pas toujours efficaces. Leur impact est souvent limité, variable d’un individu à l’autre, et génère des coûts socioéconomiques élevés. Dans ce contexte, de nouvelles solutions thérapeutiques sont activement recherchées.

Les phytocannabinoïdes, une piste sérieuse pour soulager la douleur

Face à l’inefficacité relative des traitements classiques, les produits issus du cannabis attirent l’attention de la recherche. Une revue systématique publiée en 2024 a analysé 14 essais cliniques randomisés sur les effets des phytocannabinoïdes dans la prise en charge des neuropathies périphériques.

Parmi ces études, 13 ont démontré une réduction significative de la douleur chez les patients traités. En plus d’une atténuation des douleurs, les résultats révèlent une amélioration notable du sommeil, de la qualité de vie et des symptômes sensoriels.

Ces données positionnent les phytocannabinoïdes comme une option thérapeutique prometteuse pour soulager les douleurs neuropathiques réfractaires.

Des modes d’administration évolutifs et mieux tolérés

Jusqu’à présent, la plupart des recherches ont porté sur l’administration orale ou par inhalation. C’est le cas par exemple d’une étude de 2021, qui montre un effet bénéfique sur certaines formes de douleurs neuropathiques traitées par voie orale.

Cependant, des publications plus récentes tendent à démontrer que l’application locale – sous forme de gel ou d’huile – pourrait offrir une alternative efficace, mieux tolérée et avec un meilleur profil de sécurité. D’autres travaux confirment également l’intérêt des cannabinoïdes topiques dans le soulagement de certaines douleurs.

Plus précisément, l’utilisation cutanée d’huile de CBD s’est révélée bénéfique dans plusieurs études. Les patients atteints de neuropathie périphérique ayant testé cette méthode ont constaté une diminution significative de leurs douleurs et de leurs sensations désagréables.

L’importance du THC dans l’efficacité des traitements

Un élément-clé ressort des recherches : l’effet antalgique semble dépendre en grande partie de la présence de THC. Or, la réglementation française limite depuis 2021 la teneur en THC des produits à base de CBD à moins de 0,3 %. Ce seuil, bien qu’autorisant la vente de certains produits au public, pourrait réduire leur efficacité thérapeutique.

Une analyse récente souligne l’importance du THC dans les effets antalgiques observés lors des essais cliniques.

Par ailleurs, bien que la France ait lancé une expérimentation sur le cannabis médical en 2021, son intégration dans le droit commun reste à concrétiser. De nombreux patients souffrant de douleurs neuropathiques demeurent ainsi sans accès à ces traitements.

Les huiles CBD à spectre complet : une solution en libre accès

Dans ce contexte, les huiles de CBD dites full spectrum apparaissent comme l’alternative la plus accessible. Ces huiles contiennent l’ensemble des cannabinoïdes naturellement présents dans le chanvre, y compris une faible quantité de THC, dans les limites autorisées par la loi.

Grâce à cette composition riche, elles peuvent offrir une action synergique bénéfique, malgré une concentration réduite en THC. Elles constituent donc une option intéressante pour les patients en quête de soulagement, en attendant un accès plus large au cannabis médical thérapeutique.

Source : www.alternativesante.fr