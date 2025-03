Éliminer les ronces : simple et rapide

Dans une vidéo de Gentleman Permaculteur, une méthode simple, rapide, économique et écologique est présentée pour éliminer efficacement les ronces, ces plantes envahissantes qui posent problème à de nombreux jardiniers, que ce soit au potager ou dans un jardin d’ornement. L’objectif est de détruire les ronces jusqu’à la racine sans abîmer les végétaux alentour, en évitant l’utilisation de produits chimiques du commerce.

La ronce, une survivante difficile à déloger

La ronce, tout comme la fougère, semble venir d’un autre temps tant elle est résistante. Une fois installée, elle devient extrêmement difficile à déloger, notamment à cause de ses racines très profondes. Elle s’infiltre dans les bordures, les haies, les massifs et même sous les cabanes d’enfants. Couper les tiges ne suffit pas : quelques mois plus tard, elles repoussent avec vigueur. C’est un véritable cercle vicieux.

Gentleman Permaculteur explique qu’il a testé plusieurs techniques avant de trouver une méthode à la fois efficace et respectueuse de l’environnement. Fidèle à l’esprit de sa chaîne, il privilégie le fait maison, à bas coût, plutôt que l’achat de produits tout faits en jardinerie.

Une méthode ciblée, mais pas pour les ronciers géants

Cette méthode est particulièrement adaptée pour les ronces isolées, jeunes, ou qui poussent au cœur de massifs fleuris, là où l’usage d’un outil comme la pioche serait destructeur pour les autres plantes. En revanche, elle ne fonctionne pas sur les ronciers massifs et bien installés. Il donne l’exemple d’un grand roncier sous un tilleul qu’il a volontairement laissé intact, car il sert d’abri à des hérissons. Il se contente de le tailler régulièrement pour éviter qu’il ne déborde sur le potager ou les zones de passage des enfants.

Le matériel nécessaire pour éliminer les ronces efficacement

Voici ce dont vous aurez besoin :

Du vinaigre blanc à fort pourcentage (14 % recommandé)

Du gros sel

Plusieurs récipients de différentes tailles et hauteurs

Des couvercles ou objets lourds pour couvrir les contenants

Une bonne paire de gants en cuir

Le vinaigre est un produit naturel issu de la fermentation, peu coûteux, et très utile au jardin comme à la maison. Le gros sel, lui aussi très économique, vient renforcer l’action du vinaigre. Les contenants permettent d’immerger l’extrémité des tiges dans le mélange, tandis que les gants protègent des épines. Il recommande des gants en cuir robustes, à environ 20 euros la paire, qui dureront des années et seront également utiles pour d’autres travaux.

Étapes détaillées de la méthode

Repérez les ronces à traiter, en particulier celles qui poussent dans des zones sensibles (près des fleurs, de la menthe, sous un buisson). Choisissez un récipient adapté à la taille de la tige de ronce. Remplissez-le de vinaigre, puis ajoutez une bonne poignée de gros sel. Remuez le mélange à l’aide d’un bâton ou d’une brindille. Plongez l’extrémité de la ronce dans le récipient, sans la couper. Le but est que le vinaigre remonte par capillarité à travers la tige jusqu’à la racine. Couvrez le récipient, pour éviter que des animaux ou des enfants n’y aient accès, et pour maintenir la tige bien immergée.

Ce processus va peu à peu asphyxier la plante. Comme la tige est encore vivante, la sève va transporter le vinaigre jusqu’aux racines. Résultat : la ronce meurt entièrement, sans repousser les mois suivants. Selon lui, « juste en mettant un petit pot ici, on va dégommer une énorme ronce jusqu’à sa racine ».

Un procédé économique et réutilisable

Le vinaigre utilisé n’est pas perdu. La plante n’absorbe qu’une petite quantité, ce qui permet de réutiliser le mélange pour d’autres ronces. Cela en fait une solution particulièrement économique. De plus, même si le récipient n’est pas parfaitement hermétique, il n’y a aucun risque d’attirer des insectes ou des mouches.

Des résultats visibles en quelques heures

L’efficacité de la méthode est visible très rapidement. Gentleman Permaculteur montre plusieurs exemples concrets : feuilles qui noircissent, tiges qui commencent à se dessécher, même en dehors du récipient. Il précise que la chaleur et l’ensoleillement accélèrent le processus. Une feuille encore verte le matin peut déjà être brûlée le soir. Il observe même que la ramure principale des feuilles devient noire, signe que la sève a bien transporté le vinaigre dans toute la plante.

« Tout ce qui est dans le vinaigre meurt », affirme-t-il. Même les feuilles non immergées commencent à se flétrir, preuve que l’effet se propage bien à travers la plante entière.

Un dernier conseil pratique

Pensez toujours à protéger vos contenants avec un couvercle ou un objet lourd. Cela évite que les animaux ne viennent boire le vinaigre, et maintient la tige bien en contact avec le liquide. Il utilise même une vieille gamelle ou un abreuvoir pour couvrir les pots. Le tout est de ne pas couper la ronce avant l’opération : c’est grâce à sa continuité que le vinaigre peut atteindre les racines.

Cette méthode ne remplace pas un débroussaillage massif mais s’avère redoutablement efficace pour traiter les ronces localisées, en plein cœur d’un massif fleuri ou dans un passage fréquenté par les enfants.

Source : Gentleman Permaculteur