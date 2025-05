Et si la théorie principale sur le cancer était erronée ?

La plupart, voire la totalité, des cancers seraient causés par des facteurs environnementaux et des comportements modifiables, et non par des gènes hérités, selon des chercheurs

Le cancer a longtemps été considéré comme une maladie génétique, où l’hérédité jouerait un rôle majeur dans le risque individuel. L’idée dominante veut que les gènes transmis par nos parents puissent causer ou permettre l’accumulation de mutations génétiques qui transforment des cellules normales en tumeurs incontrôlables et potentiellement mortelles. Cette théorie, bien que séduisante par sa simplicité, est aujourd’hui remise en question par un nombre croissant de scientifiques.

« Strictement parlant, la génétique ne joue pas de rôle connu dans le cancer humain. La plupart, si ce n’est tous, les cancers sont dus à des facteurs environnementaux. » — Carlos Sonnenschein, MD, professeur à la Tufts University School of Medicine

Selon Sonnenschein, ces facteurs incluent aussi bien des éléments que nous pouvons contrôler que d’autres hors de notre portée : alimentation, consommation d’alcool, tabagisme, lieu et mode de vie, niveau d’activité physique, mais aussi des éléments sociétaux comme la pollution ou l’exposition à des perturbateurs endocriniens présents dans les pesticides, les plastiques et les aliments transformés.

Son argument, développé avec Ana Soto (professeure d’immunologie à Tufts) et Sui Huang (biologiste moléculaire à l’Institute for Systems Biology), a été présenté dans la revue PLOS Biology (lien vers l’étude).

Le rôle réel de la génétique dans le cancer Affirmer qu’aucun cancer n’est directement dû à la génétique peut surprendre, d’autant que les institutions médicales continuent d’insister sur l’importance de l’hérédité. Pourtant, de nombreux groupes de recherche reconnaissent depuis longtemps que la grande majorité des cancers trouvent leur origine dans des causes environnementales ou comportementales modifiables. Une analyse publiée dans Pharmaceutical Research dès 2008 estimait : « Seuls 5 % à 10 % des cas de cancer sont attribuables à des défauts génétiques, alors que les 90 % à 95 % restants trouvent leur origine dans l’environnement ou le mode de vie. » (voir l’analyse) Huma Rana, directrice clinique de la génétique du cancer au Dana-Farber Cancer Institute, expliquait dans un podcast : « La grande majorité des cancers (environ 90 %) surviennent par hasard à cause de ce que nous appelons des mutations sporadiques, et seuls 5 % à 10 % sont dus à des gènes hérités. » Elle ajoutait : « La plupart des personnes ayant des antécédents familiaux de cancer n’ont pas plus de risques de développer un cancer, car la majorité des cancers ne sont pas dus à une susceptibilité héréditaire. » (lien vers la source)

Des preuves croissantes en faveur d’une nouvelle théorie Le terme « cancer » englobe une grande diversité de maladies spécifiques, dont la complexité ne cesse de croître à mesure que la recherche progresse. Certains cancers se manifestent par des tumeurs, d’autres comme les leucémies non tumorales. Les cellules cancéreuses varient d’un organe à l’autre. Il est même avancé que chaque tumeur serait unique (source). Les mécanismes précis du développement et de la propagation restent mal compris, ce qui explique en partie la difficulté à trouver des traitements réellement efficaces. Pourtant, de nombreux facteurs de risque modifiables sont bien connus. Voici, selon certaines estimations, les principales causes de décès par cancer : Tabagisme : 28,5 %

Excès de poids corporel : 7,3 %

Consommation d’alcool : 4,1 %

Inactivité physique : 2,5 %

Manque de fruits et légumes : 1,5 % Les causes environnementales, bien que moins étudiées, jouent aussi un rôle majeur. Il est évident que la pollution et les substances toxiques présentes dans les aliments et produits de consommation augmentent fortement le risque de cancer. Cependant, la proportion exacte de cas attribuable à chaque facteur reste difficile à évaluer, notamment à cause de la multiplicité des expositions et de leur interaction. Des études récentes estiment que près de 50 % de tous les cas et décès par cancer — et sans doute bien plus — sont liés à des choix individuels ou collectifs. Parallèlement, l’augmentation de certains types de cancers depuis la Révolution industrielle indique que les causes environnementales et comportementales jouent un rôle bien plus important qu’on ne le pense généralement.

Analyse : pourquoi la génétique n’explique pas tout L’argument avancé par Sonnenschein et ses collègues s’appuie sur dix axes de recherche distincts. Parmi eux : Bien que 5 % à 10 % des cancers soient liés à des mutations génétiques héritées (comme celles du gène BRCA1 ou BRCA2), certaines personnes porteuses de ces mutations ne développent jamais de tumeur.

De nombreuses cellules normales contiennent des mutations censées favoriser les tumeurs, mais restent parfaitement fonctionnelles.

Dans certains cancers, l’ADN des cellules tumorales ne présente que très peu, voire aucune, mutation récurrente, alors que leur comportement est bien celui de cellules cancéreuses. La nouvelle grande idée : même si une personne naît avec un ADN qui augmente le risque de cancer, ses gènes ne sont pas la cause directe. Les véritables déclencheurs sont environnementaux ou comportementaux. Selon les auteurs, comprendre ces déclencheurs serait une meilleure utilisation des fonds de recherche que de se concentrer exclusivement sur les pistes génétiques.

Les changements qui font vraiment la différence En 2022, David Wishart, professeur de biologie à l’Université de l’Alberta, soulignait dans une revue de la littérature qu’il existe trois grandes théories sur la nature du cancer : génétique, environnementale et métabolique (cette dernière portant sur les sous-produits chimiques issus de la respiration, de la digestion et du fonctionnement vital de l’organisme) (source). Pour Wishart, toutes ces approches contribuent au développement du cancer via une boucle de rétroaction, mais moins de 10 % des cas seraient d’origine génétique. « C’est important, car cela signifie que le cancer n’est pas inévitable, dit-il. C’est une maladie acquise qui peut en grande partie être évitée. » Pourtant, la recherche reste dominée par l’étude de l’hérédité et de la génomique. Wishart appelle à plus de travaux sur les facteurs métaboliques et à une plus grande emphase sur la prévention par les changements de comportement. « Modifier notre métabolisme par des ajustements du mode de vie fera une énorme différence sur l’incidence du cancer… Peu importe où se situe le cancer, il faut s’en débarrasser. Ce qui compte, c’est la manière dont il se développe, la question devient : ‘Quel est le carburant qui alimente ce moteur ?’ » — David Wishart Pour Sonnenschein et ses collègues, repenser la théorie dominante du cancer permettrait de mieux orienter la recherche et de renforcer les politiques de santé publique visant à réduire l’exposition aux facteurs environnementaux non mutagènes, comme certains additifs alimentaires, plastiques ou autres toxiques perturbant l’équilibre interne de l’organisme.

Ce que vous pouvez faire Il est largement prouvé qu’une alimentation saine, l’exercice physique et l’évitement de l’alcool et du tabac réduisent le risque de nombreux cancers. La liste des substances cancérigènes créées par l’homme — dont certaines sont évitables, d’autres non — est longue. À la question de savoir quels conseils donner, Sonnenschein répond : Vivez et profitez de la vie dans les meilleures conditions environnementales possibles grâce à votre comportement personnel. Mais il ajoute également : Demandez à vos représentants d’éliminer les substances toxiques de l’alimentation, des plastiques et de l’environnement. En tant que consommateurs, nous pouvons essayer de diminuer notre exposition, mais il est impossible de mesurer l’ampleur de la réduction. Seules des réglementations gouvernementales — à l’image de ce qui se fait en Europe — peuvent retirer ces substances nocives de notre environnement et de notre alimentation. Ce type de régulation est dans votre intérêt, celui de votre famille et de votre communauté.

Source : medium.com