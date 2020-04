Faites pousser de la citronnelle en pot, elle repoussera les moustiques, vous permettra de vous détendre et soulagera vos maux de tête

La citronnelle est une herbe vivace et buissonnante qui a le goût et l’odeur du citron. La tige de cette plante peut atteindre un mètre et demi de haut, et la plante ressemble à une canne. Les feuilles lisses de la citronnelle sont de couleur vert bleuâtre. Les fleurs de la citronnelle se rassemble en inflorescence pointue, cependant, cette plante fleurit rarement.

Les industries pharmaceutiques et cosmétiques utilisent la citronnelle, en particulier son jus. De plus, les gens l’utilisent en infusion et comme ingrédient dans de nombreux des plats culinaires.

Il existe deux types de citronnelle, et la principale différence entre les deux espèces est que C. citratus contient le composé actif myrcène.

Comment cultiver la citronnelle

La citronnelle s’adapte bien à tous les types de sol. Vous pouvez la planter dans des endroits chauds et lumineux, mais pas là où il y a trop de lumière du soleil direct. Semez les graines de citronnelle en terre pour la germination de janvier à début mars. La température optimale de germination est de 20 à 25 °C, et dans ces conditions, la plante germera en 20 à 40 jours. Vous devez garder le sol humide, mais pas trop. Lorsque les semis sont assez grands, il faut les transplanter dans des petits pots et plus tard dans des pots de taille appropriée. S’il est trop tard pour les semis vous pouvez également acheter des plants de citronnelle.

La citronnelle ne tolère pas la glace et les basses températures. La plante doit donc être conservée dans un endroit frais, mais pas trop pendant l’hiver. L’arrosage doit également être réduit pendant cette période.

Les jeunes plantes ne sont pas très utiles, mais celles qui ont plusieurs années et qui ont des tiges épaisses peuvent être séchées. Afin de restaurer la végétation, il faut tailler les tiges à l’automne.

Utilisations de la citronnelle

La citronnelle est une bonne source d’acide folique, de magnésium, de cuivre, de zinc, de potassium et de phosphore, de fer et de calcium, ainsi que de vitamines A et C. Les huiles essentielles de cette plante contiennent de la citronnelle, tandis que le terpinolène, le limonène et les caryophyllènes sont présents en plus petites quantités.

Ses feuilles et ses tiges sont utilisées en médecine alternative pour une grande variété de maladies car cette plante a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antiseptiques, antifongiques et diurétiques.

Vous pouvez faire des infusions avec cette plante. Les infusions sont préparées en ajoutant une cuillère à soupe de feuilles de citronnelle fraîches ou séchées dans une tasse remplie d’eau chaude. Laissez reposer pendant 10 minutes. Ensuite, filtrez le liquide et buvez-le sous forme de boisson chaude ou froide. L’infusion a un effet calmant, soulage des douleurs musculaires, des symptômes du rhume de cerveau, et améliore la digestion.

Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de cette plante pour soulager les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires résultant d’un rhume ou d’une grippe. Cependant, il faut toujours diluer l’huile essentielle dans une huile végétale car elle est assez forte.

Vous pouvez utiliser la citronnelle comme insectifuge. En fait, la citronnelle est un ingrédient naturel qui est approuvé par la FDA. Et la citronnelle est

abondant dans cet ingrédient. Vous pouvez trouver de nombreux produits anti-moustiques contenant de la citronnelle, tels que des sprays, des bougies et des crèmes. C’est pourquoi gardez vos pots de citronnelle près des endroits où vous passez la plupart de votre temps en été. L’odeur de la citronnelle éloignera les moustiques.

De plus, vous pouvez utiliser la plante pour vos plats. La citronnelle est extrêmement populaire dans la cuisine thaïlandaise et vietnamienne, mais elle est aussi de plus en plus utilisée dans la cuisine occidentale car elle peut améliorer le goût de divers plats. Saupoudrez-la sur les plats de poisson et de fruits de mer, mais utilisez-la dans vos plats de poulet aussi.

