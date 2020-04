Ecoutez cette musique 20 minutes par jour pour libérer vos blocages émotionnels, élargir votre conscience et renforcer votre sentiment d’estime de soi

Energie de guérison profonde – Fréquence ancienne de 528Hz – Session de guérison par le son – Méditation Zen.

Une musique et une nature paisibles, émancipatrices et apaisantes pour nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Pour vous soutenir et vous donner du pouvoir dans votre parcours de vie.

La musique est accordée sur 528Hz et contient la fréquence solfeggio de 639Hz. Ces fréquences ont un effet curatif spécifique sur votre subconscient.

Vibration sonore

L’état de vibration le plus élémentaire est celui du son. Tout a une gamme optimale de vibrations (fréquence), et ce taux est appelé résonance. Lorsque nous sommes en résonance, nous sommes en équilibre. Chaque organe et chaque cellule de notre précieux corps absorbe et émet des sons avec une fréquence de résonance optimale particulière. La musique accordée à 432hz et 528hz crée une résonance dans notre corps physique, mental, émotionnel et spirituel.

Fréquence solfeggio à 639Hz

Correspond au centre du cœur ; nettoyage et équilibrage du chakra du cœur. Renforcer notre sentiment d’estime et d’amour de soi à un niveau profond – éliminer les blocages émotionnels subconscients. Cette fréquence nous aide également à rester équilibré et centré dans nos relations avec notre partenaire, notre famille et nos amis. Elle nous aide à nous fixer des limites saines et à communiquer ouvertement et authentiquement. Guérir et équilibrer le centre du cœur est essentiel pour que nous ayons une relation aimante, florissante et saine avec nous-mêmes et les autres.

Musique en 528Hz

Résonne à l’intérieur de notre corps, libère les blocages émotionnels et élargit notre conscience. Le 528Hz nous permet de nous accorder avec la sagesse de l’Univers, l’Intelligence Divine et notre Âme. Elle crée l’Unité au lieu de la séparation. Elle élargit notre cœur et nous rend plus compatissants et aimants. Une chose est sûre. Une personne qui résonne d’amour a une paix intérieure – et c’est le point de départ d’un monde où nous vivons dans l’Unité, la Paix et l’Harmonie entre nous et avec la Terre Mère.

par Spirit Tribe Awakening : Site web | Chaîne Youtube