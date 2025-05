Gynostemma : le thé de l’immortalité

Le Gynostemma pentaphyllum, plus connu sous le nom de Jiaogulan, est une plante grimpante originaire des régions montagneuses et brumeuses d’Asie. Elle est cultivée depuis des siècles en Chine, notamment pour ses propriétés thérapeutiques et nutritionnelles exceptionnelles. Cette vigne aux cinq feuilles, surnommée Xiancao en Chine – soit « herbe de l’immortalité » –, figure dans la pharmacopée traditionnelle depuis la dynastie Ming. Elle y était d’abord décrite comme une plante comestible précieuse en période de disette, dans l’ouvrage Herbes pour soulager la famine. Depuis, elle est devenue un véritable élixir naturel, étudié par la science moderne pour ses effets sur la longévité, le métabolisme et les défenses de l’organisme.

Une richesse exceptionnelle en nutriments et saponines

Le Jiaogulan se distingue par sa forte teneur en acides aminés, vitamines et minéraux essentiels : sélénium, magnésium, zinc, calcium, fer, potassium, manganèse, phosphore. Il contient également plus de 84 types de saponines actives, appelées gypénosides, un chiffre largement supérieur à celui du ginseng, qui n’en possède qu’environ 28. Ces composés sont responsables de nombreux effets bénéfiques sur la santé, notamment sur le système immunitaire, la régulation métabolique, la circulation sanguine et les fonctions cérébrales.

Une plante adaptogène aux effets polyvalents

Le Gynostemma est classé parmi les adaptogènes, ces plantes qui régulent les fonctions du corps selon ses besoins. Il agit sur l’équilibre global de l’organisme : il aide à surmonter la fatigue, renforce la concentration mentale, améliore la digestion et stimule la résistance au stress. Son effet tonique s’adresse autant au corps qu’à l’esprit, avec une action calmante mais énergisante, particulièrement utile en cas de surmenage ou d’altitude élevée.

Des actions pharmacologiques multiples

Régulation du métabolisme et prévention des troubles lipidiques

Le Jiaogulan améliore la synthèse des protéines, réduit l’absorption des graisses et prévient leur accumulation dans les tissus. Il est également indiqué pour limiter les symptômes liés à l’hypolipidémie et l’hypoglycémie. Il intervient dans la régulation du cholestérol et de la tension artérielle, en maintenant ces paramètres dans des valeurs normales.

Effets anticancéreux documentés

Des recherches récentes ont montré que le Gynostemma inhibe le développement de certaines cellules cancéreuses, notamment celles du foie, des poumons et du col de l’utérus. Il prévient la cancérogenèse et peut réduire la taille des mélanomes de 20% à 80%, tout en favorisant la normalisation des cellules affectées.

Renforcement du système immunitaire

La plante stimule la production des lymphocytes T et module le fonctionnement du système immunitaire, de manière similaire aux ginsénosides. Elle permettrait également de prolonger l’espérance de vie et le cycle cellulaire. Son action bénéfique sur la microcirculation dans le cuir chevelu pourrait retarder l’apparition des cheveux blancs.

Soutien du système nerveux

Le Jiaogulan possède des propriétés sédatives, analgésiques et calmantes qui apaisent les nerfs, réduisent l’irritabilité et améliorent la qualité du sommeil. Il est recommandé en cas d’insomnie liée à l’anxiété ou à la fatigue chronique.

Une alternative naturelle au ginseng

Bien que le Jiaogulan partage de nombreuses propriétés avec le ginseng – notamment grâce à la présence de saponines similaires –, il ne présente pas les mêmes contre-indications. Le ginseng peut être déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’hypertension. Ce n’est pas le cas du Jiaogulan, mieux toléré et sans effets secondaires connus à dose raisonnable. Il constitue ainsi une alternative naturelle plus douce, mais tout aussi efficace pour stimuler les défenses et la vitalité.

Une plante consommée au quotidien en Asie

En Chine, au Japon, en Thaïlande ou encore aux États-Unis, le Jiaogulan est souvent consommé sous forme de thé. Il est utilisé pour tonifier la circulation, soulager les spasmes musculaires, soutenir le foie, accompagner les traitements de l’hépatite ou du cancer, et renforcer la vitalité. Dans une étude menée auprès de 300 athlètes, la prise régulière de Jiaogulan avant compétition a entraîné un meilleur tonus, des réflexes plus vifs et une diminution de la nervosité.

Une tradition vivante et une culture en expansion

L’usage traditionnel du Jiaogulan remonte à plusieurs siècles. Une légende raconte qu’un recensement dans une province chinoise révéla une proportion anormalement élevée de centenaires. Les autorités découvrirent que les habitants consommaient chaque jour du thé de Jiaogulan, le matin pour gagner en endurance et le soir pour récupérer plus facilement. Depuis les années 1990, sa culture s’est développée à Chiang Mai, en Thaïlande, où les conditions climatiques favorisent une variété particulièrement douce. Aujourd’hui, le Jiaogulan continue de séduire à travers le monde comme remède naturel, thé de longévité et symbole de bien-être durable.

Conditions de culture et disponibilité du Gynostemma

Le Gynostemma pentaphyllum peut être cultivé bien au-delà de ses régions d’origine asiatiques, à condition de respecter ses besoins spécifiques. Il se développe dans des sols bien drainés, riches en matière organique, et préfère une exposition à la mi-ombre, avec une humidité ambiante modérée à élevée. Bien qu’il soit originaire de climats subtropicaux, il supporte des températures allant jusqu’à –10 °C, notamment s’il est planté dans un sol qui ne retient pas l’eau en hiver. Cette plante vivace développe de longues lianes rampantes ou grimpantes, qu’il est recommandé de guider à l’aide d’un treillis ou d’un filet.

Le Jiaogulan se propage facilement par bouturage ou division, et il est également disponible à l’achat sous forme de plants en pépinières spécialisées ou chez des revendeurs en ligne. Facile d’entretien, il nécessite des arrosages réguliers mais modérés. Les feuilles peuvent être récoltées plusieurs fois dans l’année, séchées, puis utilisées pour la préparation d’infusions aux propriétés bienfaisantes.