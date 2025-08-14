L’hibiscus sabdariffa, aussi appelé roselle ou thé rouge, est une plante tropicale et subtropicale réputée pour ses fleurs éclatantes et ses bienfaits thérapeutiques. Consommé en infusion chaude ou froide, il est apprécié dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les climats chauds, pour ses propriétés rafraîchissantes et médicinales.

Un profil riche en bienfaits

Des propriétés reconnues

L’hibiscus se distingue par ses effets :

Antioxydants : lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire

: lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire Antihypertenseurs : aide à réduire la pression artérielle

: aide à réduire la pression artérielle Diurétiques : favorise l’élimination de l’excès d’eau et de sodium

: favorise l’élimination de l’excès d’eau et de sodium Uricosuriques : augmente l’excrétion d’acide urique, bénéfique contre certaines formes de goutte

Des études récentes indiquent également son efficacité contre le syndrome métabolique, en particulier pour réduire la glycémie, les triglycérides et le cholestérol total.

Mécanismes d’action

Les anthocyanines, pigments rouges présents dans la fleur, sont parmi les composés les plus actifs. Elles contribueraient directement à l’effet hypotenseur et protecteur du système cardiovasculaire. Chez les personnes préhypertendues ou modérément hypertendues, la consommation régulière d’hibiscus a montré des résultats comparables à certains diurétiques de type spironolactone, sans effets indésirables majeurs.

Des effets validés par la recherche

Hypertension et santé cardiovasculaire

Les essais cliniques et les études animales confirment que l’hibiscus sabdariffa réduit la pression artérielle, abaisse le cholestérol total, le LDL-C et les triglycérides, tout en maintenant les taux de HDL stables.

Protection hépatique et métabolique

Traditionnellement, l’hibiscus est utilisé pour soutenir la santé du foie et combattre la fièvre. Il semble également limiter le développement de l’athérosclérose et améliorer le profil lipidique des patients diabétiques.

Potentiel anticancer

Certains composés spécifiques, comme l’acide protocolesatéchique et la delphinidine-3-sambubioside, ont montré une capacité à induire l’apoptose (mort programmée) de cellules cancéreuses, notamment dans les cancers gastriques, prostatiques, mammaires et certaines leucémies. De plus, l’extrait d’Hibiscus syriacus a révélé un effet inhibiteur sur le cancer du sein triple négatif, avec une faible toxicité sur les cellules saines.

Quand utiliser l’hibiscus sabdariffa ?

Cette plante peut être bénéfique en cas de :

Hypertension artérielle

Troubles hépatiques

Diabète

Excès de cholestérol

Chaleur intense

En complément d’un suivi médical pour certaines pathologies tumorales

Comment le préparer ?

En infusion chaude : Faites infuser 2 cuillères à soupe de fleurs séchées dans 750 ml d’eau chaude pendant 5 à 10 minutes.

En infusion froide : Laissez macérer la même quantité de fleurs dans de l’eau froide pendant plusieurs heures ou toute une nuit, puis filtrez.

Buvez 2 à 3 tasses par jour. Servie froide, cette boisson est idéale pour s’hydrater et se rafraîchir en été ou sous climat chaud.

Précaution : Veillez à utiliser uniquement Hibiscus sabdariffa, car d’autres variétés peuvent être toxiques.

