Originaire du bassin méditerranéen, le persil est aujourd’hui cultivé dans le monde entier. Bien plus qu’une simple herbe décorative, il possède de remarquables propriétés médicinales, reconnues et utilisées depuis plus de 2000 ans.

Une plante aux vertus historiques

Selon certains historiens, les Romains offraient du persil à leurs gladiateurs avant les combats, lui attribuant la capacité de renforcer la force physique, la vivacité et la ruse.

Riche en provitamine A, vitamine C, sels minéraux et fer, le persil a longtemps été un remède de choix pour de nombreux maux, même si son rôle se limite souvent aujourd’hui à agrémenter les assiettes.

Bienfaits et indications

Le persil est traditionnellement utilisé pour soulager ou améliorer :

La rétention d’eau et les troubles rénaux

Les problèmes de vessie et de prostate

La toux et l’asthme

Les troubles digestifs et ballonnements

L’hypertension

Les troubles hépatiques

Les spasmes musculaires et le rhumatisme

Les irrégularités menstruelles

Actions principales

Diurétique : la racine est employée pour favoriser l’élimination des liquides, notamment en cas d’œdème généralisé, d’hydropisie, d’engorgement abdominal ou de jaunisse.

: la racine est employée pour favoriser l’élimination des liquides, notamment en cas d’œdème généralisé, d’hydropisie, d’engorgement abdominal ou de jaunisse. Circulatoire et détoxifiante : améliore la circulation sanguine et aide à éliminer les toxines.

: améliore la circulation sanguine et aide à éliminer les toxines. Emménagogue : stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne grâce à l’apiol, favorisant le retour ou la régulation des règles et soulageant les douleurs menstruelles.

: stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne grâce à l’apiol, favorisant le retour ou la régulation des règles et soulageant les douleurs menstruelles. Antiseptique : purifie le sang et agit sur les voies intestinales et urinaires.

: purifie le sang et agit sur les voies intestinales et urinaires. Digestive : stimule les organes à fibres musculaires lisses comme les intestins et la vessie.

: stimule les organes à fibres musculaires lisses comme les intestins et la vessie. Rafraîchissante : neutralise l’haleine forte, notamment après consommation d’ail.

La Commission E, organe scientifique allemand du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, reconnaît officiellement ses effets bénéfiques sur la santé des reins.

Préparations et utilisations

En cuisine

Le persil peut être consommé cru dans les salades ou ajouté à des plats cuisinés. Pour maximiser ses bienfaits, incorporez-le à un jus de légumes frais, accompagné de laitue, coriandre et roquette.

En tisane

Posologie : 1 à 2 c. à café de feuilles séchées ou de racines, ou 1 c. à café de graines broyées, pour 1 tasse d’eau bouillante. Jusqu’à 3 tasses par jour (ne pas dépasser cette quantité).

:

En teinture-mère

1/2 c. à café diluée dans un verre d’eau, jusqu’à 3 fois par jour.

Vin médicinal selon Sainte Hildegarde de Bingen

Faire bouillir 10 à 12 branches de persil dans 1 litre de vin blanc ou rouge, avec 2 c. à thé de vinaigre de vin blanc, pendant 10 minutes.

Ajouter 250 g de miel, filtrer et mettre en bouteille.

Boire 1 c. à soupe, 3 fois par jour.

Remèdes traditionnels

Jus de persil : 1 c. à café à jeun le matin pour soulager les infections urinaires.

: 1 c. à café à jeun le matin pour soulager les infections urinaires. Infusion : une poignée de persil dans 1 litre d’eau contre les douleurs rhumatismales.

Précautions

Utilisez uniquement du persil cultivé au potager : à l’état sauvage, il peut être confondu avec la ciguë, une plante mortelle.

Les femmes enceintes doivent éviter le persil sous forme médicinale en raison de ses propriétés stimulantes sur l’utérus.

Références :

[PDF] Biological Study on the Effect of Arginine and Parsley on Renal Toxicity in Rats | Semantic Scholar

Phytotherapeutic Monographs (BGA, Commission E, Germany)

Source : www.masantenaturelle.com