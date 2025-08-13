Les bienfaits de l’infusion de corossol (graviola) qui surprennent les médecins : 12 vertus étonnantes

Et si une simple infusion préparée à partir des feuilles d’un fruit tropical cachait un véritable élixir aux multiples vertus ? Au cœur des tropiques, l’infusion de corossol, encore méconnue du grand public, suscite l’intérêt croissant des chercheurs. De récentes études mettent en lumière des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et bien plus encore. Une recherche de 2021 publiée dans le Journal of Thermal Biology a par exemple constaté une amélioration significative du nombre et de la motilité des spermatozoïdes grâce à des extraits de corossol. Mais comment la consommer ? Quels effets réels ? Et quels sont les risques ? Voici un tour d’horizon complet.

1. Lutte contre le cancer

L’infusion de corossol provient des feuilles de Annona muricata et renferme des composés actifs comme les acétogénines annonacées. Une étude parue en 2016 dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que ces molécules possèdent une cytotoxicité ciblant les cellules cancéreuses, freinant ainsi leur croissance. Les quinolones et les alcaloïdes, identifiés dans une publication de 2012 du Journal of Medicinal Chemistry, pourraient également inhiber la prolifération des cellules tumorales. Ces résultats restent pour l’instant limités aux tests en laboratoire et sur animaux.

2. Régulation de la glycémie

Des composés comme l’ananacine favorisent la sécrétion d’insuline et améliorent la sensibilité cellulaire à cette hormone, selon une étude de 2016 (Journal of Ethnopharmacology). La quercétine, un flavonoïde présent dans le corossol, protège les cellules productrices d’insuline (étude 2020, European Journal of Pharmacology). Les alcaloïdes présents ont aussi démontré un effet hypoglycémiant dans des modèles animaux (Phytotherapy Research, 2017).

3. Renforcement du système immunitaire

Riche en antioxydants comme la quercétine et les tanins, l’infusion de corossol neutralise les radicaux libres et réduit l’inflammation chronique, facteur d’affaiblissement immunitaire. La vitamine C qu’elle contient stimule diverses fonctions immunitaires (Nutrients, 2017).

4. Protection du foie

Une étude de 2018 (Journal of Ethnopharmacology) a confirmé les propriétés hépatoprotectrices de l’extrait de feuilles de corossol. La quercétine et l’ananacine réduisent le stress oxydatif, tandis qu’une étude de 2020 (Food & Function) a observé une baisse des enzymes hépatiques chez des consommateurs réguliers, signe d’un foie moins sollicité.

5. Amélioration de la santé oculaire

Grâce à sa teneur en vitamine C, bêta-carotène et zéaxanthine, l’infusion de corossol contribue à réduire le risque de cataracte (American Journal of Clinical Nutrition, 2011) et de dégénérescence maculaire liée à l’âge (Archives of Ophthalmology, 2007). La zéaxanthine protège spécifiquement la rétine contre les rayons ultraviolets.

6. Soutien à la santé rénale

Les acétogénines protègent les reins contre le stress oxydatif (Journal of Ethnopharmacology, 2019). L’ananacine réduit l’inflammation des cellules rénales (Phytomedicine, 2020).

7. Traitement de l’hypertension

Les feuilles de corossol contiennent de l’ananacine, favorisant la vasodilatation et la baisse de la tension artérielle (Journal of Ethnopharmacology, 2012). Les quinolones et l’anocatdine inhibent une enzyme clé dans la régulation de la pression sanguine. Les antioxydants présents contribuent aussi à limiter l’hypertension (International Journal of Molecular Sciences, 2019).

8. Amélioration du sommeil

Le tryptophane contenu dans le corossol se transforme en sérotonine puis en mélatonine, l’hormone du sommeil. L’ananacine apaise le système nerveux (Journal of Ethnopharmacology, 2015) et les alcaloïdes ont des effets sédatifs (Journal of Natural Products, 2009).

9. Soulagement du rhumatisme

Les acétogénines, alcaloïdes et quercétine réduisent l’inflammation et la douleur articulaire (Journal of Ethnopharmacology, 2010 ; Biochemical Pharmacology, 2016).

10. Guérison des aphtes

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, l’infusion de corossol aide à soulager et à cicatriser les ulcères buccaux (Journal of Ethnopharmacology, 2017). La vitamine C qu’elle contient soutient la régénération des tissus.

11. Lutte contre l’anémie

Riche en fer et vitamine C, l’infusion favorise la production d’hémoglobine et l’absorption du fer (Journal of Ethnopharmacology, 2019).

12. Amélioration de la qualité du sperme

Une étude de 2016 (Journal of Ethnopharmacology) a montré que les extraits de corossol augmentent le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, en grande partie grâce à leurs antioxydants et anti-inflammatoires.

Préparation de l’infusion de corossol

Utilisez 10 à 15 feuilles fraîches ou séchées pour 1 litre d’eau bouillante. Lavez-les soigneusement, puis laissez-les frémir 20 à 30 minutes jusqu’à ce que l’eau réduise de moitié. Filtrez et servez, avec éventuellement un peu de miel ou de citron.

Consommation et durée

Une tasse par jour est généralement recommandée. Pour un usage prolongé ou thérapeutique, il est indispensable de consulter un professionnel de santé. Une consommation par cycles — quelques semaines, puis une pause — est conseillée pour limiter les risques.

Effets secondaires possibles

Une consommation excessive pourrait entraîner une neurotoxicité et des symptômes proches de la maladie de Parkinson (observés dans certaines populations antillaises). L’infusion peut faire baisser la tension artérielle, provoquer des troubles digestifs, interagir avec des traitements (hypertension, diabète), induire des contractions utérines chez la femme enceinte, ou altérer le métabolisme du glucose à long terme.