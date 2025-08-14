Longtemps consommé en Afrique, le baobab s’invite progressivement dans les assiettes européennes. Sa pulpe acidulée et ses graines regorgent de nutriments, tandis que de premières recherches suggèrent un effet intéressant sur la réponse glycémique après un repas riche en glucides. Tour d’horizon de ce fruit hors norme.

Origine, arbre et pollinisation

Le baobab (Adansonia digitata) est un arbre emblématique des savanes africaines, présent notamment en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Mozambique et au Zimbabwe. Ses grandes fleurs nocturnes sont pollinisées par des chauves-souris frugivores, donnant de gros fruits verts à brunâtres à l’écorce dure. Pour les repères botaniques et culturels, voir l’article consacré au baobab africain.

Un profil nutritionnel particulièrement riche

Vitamines : la pulpe est très riche en vitamine C (environ six fois plus que l’orange) et renferme des vitamines du groupe B (riboflavine, niacine). L’huile extraite des graines apporte aussi des vitamines A, D et E.

: la pulpe est très riche en vitamine C (environ six fois plus que l’orange) et renferme des vitamines du groupe B (riboflavine, niacine). L’huile extraite des graines apporte aussi des vitamines A, D et E. Minéraux : elle contient environ deux fois plus de calcium que le lait et serait environ trois fois plus riche en fer que la viande.

: elle contient environ deux fois plus de calcium que le lait et serait environ trois fois plus riche en fer que la viande. Antioxydants et polyphénols : son pouvoir antioxydant est rapporté comme pouvant être fortement supérieur à celui de fruits comme le bleuet.

: son pouvoir antioxydant est rapporté comme pouvant être fortement supérieur à celui de fruits comme le bleuet. Fibres et pectine : une teneur élevée qui contribue à l’effet de satiété et au bon fonctionnement intestinal. La pulpe est d’ailleurs considérée comme un excellent prébiotique, favorable à la flore intestinale.

: une teneur élevée qui contribue à l’effet de satiété et au bon fonctionnement intestinal. La pulpe est d’ailleurs considérée comme un excellent prébiotique, favorable à la flore intestinale. Acides organiques : présence d’acides citrique, malique et succinique, qui participent à sa signature gustative acidulée.

Usages traditionnels et formes de consommation

Dans les régions où il pousse, le baobab est consommé depuis des millénaires. Les graines, très nourrissantes, se grignotent grillées, servent parfois de substitut au café et fournissent une huile alimentaire. La pulpe, fraîche ou séchée, mélangée à de l’eau, donne une boisson rafraîchissante appelée bouye (ou jus de bouye), appréciée pour son goût et sa richesse en nutriments.

Ce que suggèrent les études sur la glycémie

Des travaux menés par des équipes d’Oxford Brookes University et de Monash University ont évalué l’impact de la pulpe de baobab sur l’assimilation des glucides. L’étude rapporte :

In vitro et in vivo : des boissons contenant de la pulpe de baobab ont réduit la réponse glycémique induite par du pain blanc.

: des boissons contenant de la pulpe de baobab ont réduit la réponse glycémique induite par du pain blanc. Incorporation dans la pâte : ajouter un extrait liquide de baobab à la pâte allonge le temps de dégradation des amidons en sucres assimilables.

Le mécanisme précis reste à élucider : les chercheurs avancent un rôle conjoint des polyphénols et des fibres pour freiner l’absorption des glucides au niveau intestinal.

Un nouvel ingrédient sur le marché européen

L’intérêt nutritionnel du baobab a contribué à son apparition dans des produits alimentaires en Europe. Sa reconnaissance comme nouvel ingrédient a été relayée par la BBC, et l’on s’attend à le trouver de plus en plus souvent parmi les composants de boissons, barres et autres aliments transformés.

À retenir