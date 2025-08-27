La plante qui tue les cellules cancéreuses, stoppe le diabète et booste votre système immunitaire

Quand on pense aux melons, on imagine généralement de longues journées d’été passées sur la plage ou sous la véranda à déguster ce fruit sucré et croquant. Cependant, si vous venez des Caraïbes ou d’Asie, la margose (ou melon amer) vous vient peut-être aussi à l’esprit. Ce fruit étrange peut ressembler à un concombre bosselé ou à une courge triste, mais c’est l’un des aliments les plus sains de la planète.

Usages traditionnels

La margose est traditionnellement utilisée pour traiter divers troubles gastriques et intestinaux selon WebMD.

Ces troubles incluent :

Maux d’estomac

Ulcères

Colite

Constipation

Vers intestinaux

Elle peut également être utilisée pour traiter les calculs rénaux, la fièvre, le psoriasis, les maladies hépatiques, les douleurs menstruelles et comme traitement de soutien pour le VIH/SIDA.

Gestion du diabète

Les études démontrent que les composés présents dans la margose imitent l’insuline. Ils réduisent la glycémie en favorisant le transport du glucose dans les cellules et le stockage d’énergie dans le foie et les muscles. Ce fruit améliore la sensibilité à l’insuline, la tolérance au glucose et la signalisation insulinique, et peut même contribuer à la perte de poids selon le Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Utilisation chez les patients cancéreux

Étonnamment, les mêmes actions qui rendent ce melon adapté aux diabétiques aident à tuer les cellules cancéreuses. Le Centre du Cancer de l’Université du Colorado a découvert que la margose empêche les cellules cancéreuses du pancréas de métaboliser le glucose. Cela fonctionne parce que les cellules cancéreuses ont besoin de sucre pour survivre. La consommation quotidienne de jus de margose s’est avérée réduire le risque de cancer du pancréas de 60 %.

La margose présente également une activité cytotoxique. Elle contient une protéine inhibitrice des ribosomes (RIP) qui induit l’apoptose dans les cellules cancéreuses de la prostate selon le Memorial Sloan Kettering. Elle empêche aussi la propagation du cancer. En fait, les souris nourries avec de l’extrait de margose ont montré une réduction de 51 % de la prolifération cancéreuse selon une étude publiée.

Ces études ne sont pas isolées. Le NIH rapporte que plusieurs groupes d’investigateurs ont signalé que le traitement avec des produits liés à la margose sur diverses lignées de cellules cancéreuses induit l’arrêt du cycle cellulaire et l’apoptose sans affecter la croissance des cellules normales.

Le fruit a également montré des résultats positifs dans le traitement de la leucémie, du cancer du poumon, du cancer de l’ovaire, du cancer du sein et du carcinome épidermoïde (cancer de la peau) selon plusieurs recherches et études référencées.

Le Dr Ratna Ray, professeur de pathologie à l’Université Saint Louis, espère continuer à investiguer l’utilisation de la margose pour le traitement du cancer. Qui sait, peut-être que dans quelques années, les patients cancéreux recevront des extracteurs de jus plutôt que de la chimiothérapie.

Comment utiliser la margose

Les adultes en bonne santé ne devraient pas dépasser 60 ml de margose par jour. Des quantités plus importantes causeront des douleurs abdominales et de la diarrhée selon Diabetes.co.uk. Les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les personnes prenant de l’insuline ou des médicaments hypoglycémiants ne doivent pas utiliser la margose sans supervision médicale stricte selon le Memorial Sloan Kettering.

Recette de jus de margose pas si amer

Ingrédients :

1 margose*

3 pommes

2 branches de céleri

1 concombre

1 citron

*Vous pouvez trouver la margose dans la plupart des marchés asiatiques ou magasins d’alimentation naturelle.

Instructions :

Lavez bien tous les produits. Coupez la margose dans le sens de la longueur pour retirer les graines et la chair. Évidez les pommes. Découpez les ingrédients en gardant la peau intacte. Ajoutez du sel et du miel selon votre goût. Passez à l’extracteur et dégustez !

Source : dailyhealthpost.com