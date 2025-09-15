Le fruit le plus sain au monde obtient un score de 96 sur 100 et peut aider à prévenir le cancer

Parmi la grande variété de fruits disponibles, un seul se distingue particulièrement par sa valeur nutritionnelle exceptionnelle. Il ne s’agit ni de la pomme, ni de l’orange, mais d’un fruit exotique méconnu du grand public : la cherimoya, également appelée « pomme cannelle ».

Un fruit exceptionnel au sommet du classement nutritionnel

Originaire des zones subtropicales d’Amérique du Sud, la cherimoya a été classée par la BBC comme l’un des aliments les plus nutritifs au monde. Ce fruit remarquable obtient un score nutritionnel impressionnant de 96 sur 100, ce qui en fait le fruit le mieux noté de cette étude. Il occupe même la deuxième place du classement général des aliments les plus sains, juste derrière « l’en-cas le plus sain au monde » qui a obtenu 97 points.

Cette reconnaissance s’appuie sur l’analyse approfondie de sa composition nutritionnelle et de ses bienfaits pour la santé. La cherimoya se révèle être un concentré de nutriments essentiels, offrant une densité nutritionnelle rarement égalée dans le règne végétal.

Caractéristiques et saveur de la cherimoya

La cherimoya présente une apparence distinctive avec sa forme conique, sa peau verte et épaisse qui protège une chair douce et crémeuse. Son goût unique évoque un délicieux mélange de banane, mangue et ananas, offrant une expérience gustative tropicale particulièrement appréciée.

Ce fruit polyvalent peut être consommé de diverses manières : dégusté simplement à la cuillère, intégré dans une salade de fruits, ou incorporé dans des smoothies et desserts. Cette facilité d’utilisation permet de l’intégrer aisément dans une alimentation équilibrée tout en apportant une note exotique et onctueuse aux préparations culinaires.

Précautions importantes concernant les graines

Il convient toutefois de faire preuve de prudence concernant les graines de la cherimoya. Ces dernières ne sont pas comestibles et contiennent des composés potentiellement toxiques qui peuvent endommager le système nerveux si elles sont consommées en grande quantité. Il est donc essentiel de les retirer soigneusement avant de consommer le fruit.

Une composition nutritionnelle exceptionnelle

La richesse nutritionnelle de la cherimoya repose sur sa concentration remarquable en antioxydants, notamment les flavonoïdes, les caroténoïdes et les acétogénines. Ces composés bioactifs sont complétés par un apport significatif en fibres, vitamines et minéraux essentiels.

Les antioxydants présents dans la cherimoya jouent un rôle crucial dans la protection de l’organisme. Ils combattent efficacement les radicaux libres responsables du stress oxydatif, processus impliqué dans le développement de l’inflammation chronique. Cette inflammation est associée à de nombreuses pathologies graves, notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Bienfaits pour la santé et propriétés préventives

La consommation régulière de cherimoya peut apporter de multiples bénéfices pour la santé. Ce fruit soutient le système immunitaire grâce à sa richesse en antioxydants et contribue à réduire l’inflammation systémique. Ses propriétés bénéfiques s’étendent également à la santé oculaire et cardiovasculaire.

En raison de sa densité nutritionnelle exceptionnelle, la cherimoya contribue à réduire le risque de développer diverses maladies chroniques. Elle peut notamment aider à prévenir l’hypertension artérielle et le diabète de type 2, deux pathologies particulièrement répandues dans nos sociétés modernes.

Impact sur la digestion et le bien-être

Les fibres abondantes contenues dans la cherimoya facilitent le processus digestif et contribuent au maintien d’un microbiote intestinal équilibré. Cette action sur la flore intestinale a des répercussions positives sur l’ensemble de l’organisme, l’intestin étant considéré comme un deuxième cerveau.

La cherimoya apporte également un bénéfice inattendu sur l’humeur grâce à sa teneur en vitamine B6. Cette vitamine joue un rôle important dans la synthèse de neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur, contribuant ainsi au bien-être psychologique.

Propriétés anticancéreuses prometteuses

Parmi les propriétés les plus remarquables de la cherimoya figurent ses effets anticancéreux potentiels. Les acétogénines, composés spécifiques présents dans ce fruit, font l’objet de recherches approfondies pour leur capacité à lutter contre certains types de cellules cancéreuses.

Ces substances bioactives, combinées aux autres antioxydants du fruit, créent un environnement défavorable au développement et à la prolifération des cellules malignes. Bien que les recherches soient encore en cours, ces propriétés font de la cherimoya un allié précieux dans une stratégie de prévention nutritionnelle.

Sources :

topsante.com

healthline.com