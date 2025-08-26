Le meilleur repas pour nettoyer vos artères

Les maladies cardiovasculaires représentent l’une des principales causes de mortalité dans le monde. Bien que l’on parle souvent des aliments à éviter pour protéger son cœur, il est tout aussi crucial de connaître ceux qui contribuent à nettoyer les artères et à réduire les risques de maladies cardiaques.

Comprendre la formation de la plaque artérielle

La plaque artérielle est un mélange de calcium, de protéines et de cholestérol. Une grande partie de ce calcium provient des biofilms, de véritables colonies microbiennes qui se protègent en formant une carapace calcaire. Ces biofilms s’accumulent préférentiellement sur les zones abîmées des artères. Lorsque les parois restent lisses, ils ne peuvent pas s’y fixer. Mais en cas d’inflammation, d’oxydation ou de lésions dues à un excès de sucre, de glucides raffinés, d’oméga-6 ou d’alcool, le terrain devient propice à leur développement.

Des études ont également révélé que des bactéries buccales peuvent migrer des gencives enflammées vers la circulation sanguine et contribuer à la formation de plaques artérielles. Par ailleurs, un déséquilibre du microbiote intestinal, appelé dysbiose, favorise l’hypertension et augmente le risque de maladies cardiovasculaires, notamment par des phénomènes de translocation bactérienne vers le système sanguin.

Les nutriments essentiels pour la santé cardiovasculaire

Vitamine K2

Elle dirige le calcium vers les os plutôt que vers les artères, réduisant le risque de calcification.

Vitamine C

Elle protège les parois artérielles, renforce les gencives et empêche la migration de bactéries dans le sang. C’est également un antioxydant puissant qui aide à limiter la formation des biofilms.

Vitamine E

Cet antioxydant protège l’endothélium artériel contre les lésions oxydatives et soutient l’oxygénation du muscle cardiaque.

Acides gras oméga-3

Essentiels au bon fonctionnement du cœur et des artères, les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation et contribuent à maintenir un bon équilibre lipidique.

Le repas idéal pour la santé cardiovasculaire

Saumon sauvage

Riche en acides gras oméga-3, il constitue une excellente base protéique pour soutenir le cœur et les artères.

Choucroute

Ce superaliment fermenté regorge de probiotiques bénéfiques et contient sept fois les besoins quotidiens en vitamine C. Les bactéries lactiques qu’elle renferme réduisent la tension artérielle, inhibent les biofilms, régulent le cholestérol LDL et favorisent l’absorption des vitamines liposolubles. Elle aide également à maintenir l’intégrité de la barrière intestinale, réduisant ainsi la translocation microbienne vers le système cardiovasculaire.

Salade de roquette avec garniture complète

La roquette, plus nutritive que la laitue classique, apporte du DIM (diindolylméthane), un composé qui lutte contre les biofilms, ainsi que du potassium pour maintenir la souplesse artérielle.

Pour l’assaisonner :

Huile d’olive extra-vierge : riche en polyphénols, elle a des effets anti-inflammatoires puissants.

Vinaigre de cidre : il régule la glycémie et le cholestérol, tout en ayant un effet protecteur contre l’athérosclérose.

Graines de tournesol : elles apportent une dose précieuse de vitamine E.

Jaunes d’œufs de poules élevées en plein air : riches en vitamine K2 et en nutriments essentiels, ils participent à la régulation du calcium et à la protection des artères.

Ail : il fluidifie le sang, abaisse la pression artérielle et agit comme un antimicrobien naturel.

L’importance de la qualité des ingrédients

Pour maximiser les bénéfices de ce repas, privilégiez des ingrédients authentiques et de qualité : saumon sauvage, huile d’olive extra-vierge certifiée, vinaigre de cidre brut non pasteurisé, œufs bio de poules élevées en plein air, et choucroute artisanale sans additifs.

Ce repas cardiovasculaire combine stratégiquement des nutriments qui ciblent les mécanismes profonds de formation de la plaque artérielle. L’intégrer régulièrement à votre alimentation vous permet de soutenir activement votre santé cardiaque tout en savourant un repas riche et gourmand.

Source : Dr. Eric Berg DC