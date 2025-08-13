L’encens tue le cancer et est un antidépresseur éprouvé sans aucun effet secondaire

Le stress fait partie intégrante de la vie quotidienne, mais c’est la manière dont chacun gère ce stress qui influence durablement la santé. Si les antidépresseurs et les anxiolytiques peuvent soulager temporairement, ils s’accompagnent souvent d’effets secondaires variés, tels que nervosité, baisse de la libido, nausées, prise de poids ou encore insomnies (source).

Face à ces inconvénients, de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions naturelles comme le yoga, la méditation ou les infusions. Une étude menée par l’université Johns Hopkins et l’université hébraïque de Jérusalem met aujourd’hui en lumière les propriétés thérapeutiques de l’encens, un encens ancestral, pour apaiser l’esprit agité.

Qu’est-ce que l’encens ?

L’encens, ou oliban, est une résine extraite du boswellia, un arbre originaire du nord-est de l’Afrique, près de la mer Rouge. Utilisée depuis des millénaires, cette résine possède de nombreuses vertus médicinales. Elle sert notamment à traiter les maladies inflammatoires chroniques, à protéger les reins et le foie contre les agressions, et à soulager la douleur.

Les études récentes ont également mis en évidence ses propriétés anticancéreuses et chimiopréventives, capables d’inverser des métastases cérébrales issues d’un cancer du sein (source). L’huile essentielle d’encens aide à combattre le cancer et à atténuer ses symptômes, notamment en réduisant l’inflammation et en stimulant la production de globules blancs, essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire.

L’encens et la santé mentale

Outre ses effets physiques, l’encens agit aussi sur le mental. Il a la capacité d’activer certains canaux ioniques du cerveau, encore peu connus, pour soulager l’anxiété et la dépression (source).

Ce potentiel s’explique par la présence d’un composé chimique nommé acétate d’incensole. Celui-ci influence une protéine cérébrale appelée TRPV3, qui intervient dans la perception de la chaleur sur la peau. Ce mécanisme pourrait expliquer le pouvoir équilibrant de l’encens sur les émotions et la détente de l’esprit.

Par ailleurs, les propriétés anti-inflammatoires de la résine permettent de contrer l’inflammation générée par le stress chronique, un facteur souvent associé à la dépression et à d’autres troubles de l’humeur.

Comment utiliser l’encens pour améliorer l’humeur ?

Certaines odeurs ont le pouvoir d’influencer instantanément l’état d’esprit. Ce phénomène s’explique par le fait que les senteurs stimulent le bulbe olfactif, qui relie directement le nez au cerveau. Ce bulbe est connecté à l’amygdale et à l’hippocampe, deux zones responsables des émotions et de la mémoire (source).

Pour profiter des bienfaits de l’encens, il suffit d’en verser quelques gouttes dans un diffuseur. Cette méthode permet d’inhaler les vapeurs et d’en ressentir rapidement les effets apaisants.

Il est toutefois recommandé de demander conseil à votre médecin si vous suivez un traitement psychotrope ou tout autre médicament puissant avant d’utiliser l’encens.

Autres utilisations de l’encens

Au-delà de ses effets sur l’humeur, la résine d’encens peut également contribuer à soulager la fièvre, l’hypertension, la toux thoracique et même les nausées. Diffuser l’huile sur une terrasse peut aussi éloigner les moustiques et autres insectes indésirables.

Les recherches se poursuivent pour mieux comprendre le fonctionnement de cette substance et découvrir de nouvelles applications en médecine moderne.

La dépression majeure étant la principale cause d’invalidité chez les personnes âgées de 15 à 44 ans, l’encens pourrait représenter une alternative prometteuse aux antidépresseurs pour des millions de gens touchés par la dépression, le stress chronique et l’anxiété.

Source : dailyhealthpost.com