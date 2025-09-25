Toxicité de l’aluminium : 4 façons de détoxifier votre cerveau et votre corps

Selon l’Association Alzheimer d’Amérique, « peu d’experts croient que les sources quotidiennes d’aluminium représentent une menace ». Vraiment ? Cette position contraste fortement avec les recherches du professeur Chris Exley de l’Université de Keele en Angleterre, expert reconnu en toxicité de l’aluminium depuis 1984.

Le professeur Exley affirme qu’il existe « un lien fort entre l’exposition humaine à l’aluminium et l’incidence de la maladie d’Alzheimer depuis un demi-siècle ou plus ». Il fait partie d’un nombre croissant d’experts établissant des connexions entre la toxicité de l’aluminium et diverses conditions comme l’autisme, le diabète, la neuropathie, le cancer et la maladie d’Alzheimer.

En tant que consommateur de santé avisé, il est essentiel de comprendre les effets de l’aluminium sur l’organisme, ses sources d’exposition, et surtout comment minimiser les risques de toxicité aluminique. Voici quatre stratégies efficaces à mettre en place dès maintenant.

Éviter les produits contenant de l’aluminium

La première étape de tout programme de détoxification consiste à stopper l’entrée de nouvelles toxines dans l’organisme. Voici les sources les plus communes d’aluminium et leurs alternatives :

Déodorants commerciaux : Optez pour des déodorants naturels portant clairement la mention « sans aluminium ». Méfiez-vous des déodorants « cristal naturel » qui peuvent contenir de l’aluminium dissimulé.

: Optez pour des déodorants naturels portant clairement la mention « sans aluminium ». Méfiez-vous des déodorants « cristal naturel » qui peuvent contenir de l’aluminium dissimulé. Levure chimique commerciale : Choisissez une marque garantie « sans aluminium », même si elle coûte quelques euros de plus.

: Choisissez une marque garantie « sans aluminium », même si elle coûte quelques euros de plus. Papier aluminium et ustensiles en aluminium : Remplacez tous les ustensiles de cuisson en aluminium et téflon par du verre, de la fonte ou de la céramique sûre. Cuisez légèrement les légumes et poissons dans des contenants en verre plutôt que de les emballer dans du papier aluminium sur le grill. Conservez les restes dans des récipients en verre.

: Remplacez tous les ustensiles de cuisson en aluminium et téflon par du verre, de la fonte ou de la céramique sûre. Cuisez légèrement les légumes et poissons dans des contenants en verre plutôt que de les emballer dans du papier aluminium sur le grill. Conservez les restes dans des récipients en verre. Vaccins : Presque tous les vaccins du marché contiennent une certaine quantité d’aluminium. Le choix de vaccination reste personnel, mais informez-vous sur les faits avant toute injection.

: Presque tous les vaccins du marché contiennent une certaine quantité d’aluminium. Le choix de vaccination reste personnel, mais informez-vous sur les faits avant toute injection. Chemtrails : Ces « aérosols géo-ingénierie » présents dans l’air que nous respirons constituent une source méconnue d’aluminium. Apprenez à distinguer les chemtrails des traînées de condensation normales. Pendant les périodes de pulvérisation intensive, portez une protection ou restez à l’intérieur, buvez beaucoup d’eau et consommez des chélateurs naturels de métaux lourds comme la spiruline. Couvrez les légumes de votre potager durant ces périodes.

Ces actions réduisent considérablement l’exposition à l’aluminium. Cependant, à notre époque moderne « de l’aluminium », pratiquement tout le monde en a dans son organisme. Voici trois autres actions majeures pour détoxifier directement l’aluminium de votre système.

Consommer des aliments riches en silice

La silice remplit de nombreuses fonctions corporelles essentielles. Elle a des effets anti-âge en renforçant l’élasticité du collagène dans les tissus corporels et prévient l’accumulation de plaque artérielle. La silice est également cruciale pour la formation osseuse, aide au traitement de nutriments clés comme le magnésium et la vitamine K2, et maintient un système cardiovasculaire fort. En tant qu’antioxydant, elle peut détoxifier le sang.

Plus important encore, la silice s’est révélée capable de réduire drastiquement les niveaux d’aluminium dans l’organisme en se liant à ses molécules et en les extrayant des cellules cérébrales pour les éliminer par l’urine et d’autres voies.

Les recherches révolutionnaires du Dr Exley ont montré qu’une eau riche en acide silicique (silice oxygénée) avait un effet positif sur les enfants autistes, réduisant leurs niveaux d’aluminium de 50 à 70 %. Une étude similaire menée sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer a donné les mêmes résultats. Après 13 semaines de consommation d’eau riche en silice, huit patients sur quinze ne montraient plus de détérioration neurologique et trois présentaient une « augmentation cognitive substantielle ».

Le Dr Exley a utilisé l’eau Spritzer (eau embouteillée malaisienne) pour son étude, mais d’autres eaux riches en silice incluent Volvic et Fiji. Son protocole suggéré pour éliminer l’aluminium du cerveau consiste à consommer 1,5 litre d’eau riche en acide silicique pendant au moins 5 jours, de préférence en buvant la totalité en une heure pour de meilleurs résultats.

La terre de diatomée constitue une autre excellente source de silice, étant composée principalement de cette substance. Il s’agit de millions de micro-organismes aquatiques fossilisés appelés « diatomées » broyés en une poudre fine et blanche. Outre la détoxification de l’aluminium, la terre de diatomée chélate d’autres métaux lourds, améliore la santé gastro-intestinale et peut augmenter l’énergie.

Les concombres, bananes, argile bentonite et prêle des champs contiennent également de grandes quantités de silice.

Consommer des aliments détoxifiants

Ajoutez quotidiennement au moins une de ces substances nutritionnelles à votre alimentation. Toutes ont la capacité de détoxifier l’organisme des métaux lourds tout en étant neuroprotectrices et stimulantes du système immunitaire :

Huile de coco biologique non raffinée pressée à froid

Graines de chia et de lin

Chardon-Marie

Vitamine C et aliments riches en cette vitamine

Spiruline et chlorella

Aliments comme l’ail, la coriandre et le persil qui aident à éliminer les métaux lourds comme l’aluminium et le mercure

Eau fraîche filtrée en abondance

Utiliser d’autres modalités de détoxification

Enfin, de nombreuses modalités autres que les aliments et suppléments peuvent aider à éliminer l’aluminium et autres métaux lourds. Les études de recherche montrent que les saunas infrarouges haute température non seulement réduisent la graisse corporelle mais détoxifient aussi les xénobiotiques, c’est-à-dire les substances chimiques étrangères, incluant les métaux lourds.

La thérapie par champs électromagnétiques pulsés (PEMF) sur tapis complet s’est également révélée bénéfique pour la détoxification en stimulant les antioxydants naturels et les réponses immunitaires de l’organisme. L’héliothérapie, les bains minéraux et l’exercice régulier aident également à éliminer les toxines du corps.

Avec un peu de connaissances et les bons aliments, suppléments et comportements sains, vous pouvez réduire votre charge toxique d’aluminium avant que ses effets prouvés sur la santé ne vous affectent. En maintenant votre système immunitaire aussi vital que possible grâce à une alimentation appropriée et à la gestion du stress, vous pouvez grandement aider votre corps à détoxifier naturellement les métaux lourds auxquels nous sommes exposés quotidiennement.

