Les 7 pires aliments à éviter pour le diabète

Les collations comme les biscuits et crackers emballés constituent un piège nutritionnel pour les diabétiques. Ces produits contiennent beaucoup de glucides à digestion rapide qui peuvent rapidement élever vos niveaux de sucre dans le sang. Fabriqués généralement avec de la farine raffinée, leur teneur réelle en glucides peut être plus élevée que celle indiquée sur l’étiquette nutritionnelle. Des études révèlent que ces collations contiennent 10 % de glucides en plus que ce qu’elles annoncent.

Le diabète de type 2 peut potentiellement être inversé jusqu’à 90 % grâce à l’élimination de certains aliments de votre régime alimentaire. Comprendre l’impact de notre alimentation sur cette maladie courante mais grave peut faire toute la différence dans la gestion de votre santé. Des modifications simples mais efficaces dans vos choix alimentaires peuvent transformer votre bien-être et avoir un impact significatif sur votre vie quotidienne.

Les collations emballées et crackers

Privilégiez plutôt quelques légumes à faible teneur en glucides avec quelques amandes lorsque vous avez faim entre les repas. L’idéal reste cependant d’arrêter complètement les collations.

Les boissons sucrées

Les boissons sucrées doivent être absolument évitées par les personnes atteintes de diabète. Une canette de 340 g de cola contient 40 g de glucides, ce qui représente une quantité énorme sachant que la plupart des diabétiques se limitent à 30 à 50 g de glucides par repas selon leur sexe et leur niveau d’activité.

Le thé glacé et la limonade contiennent environ 45 g de glucides par tasse, tandis qu’un verre de soda ou de jus de pomme en contient 25 g. Ces boissons sont chargées de sirop de fructose, lié à la résistance à l’insuline et au diabète. Les études suggèrent que leur consommation augmente le risque de diabète et de stéatose hépatique.

Un régime comprenant 25 % de calories provenant de boissons riches en fructose augmente la résistance à l’insuline et la graisse abdominale, abaisse le taux métabolique et mène finalement à l’obésité. Optez pour de l’eau avec une tranche de citron, qui ne contient qu’1 g de glucide.

Les graisses trans

Les graisses trans sont synthétiquement fabriquées et extrêmement nocives. Produites en stabilisant des graisses insaturées avec de l’hydrogène, on les trouve dans la margarine, les pâtes à tartiner au beurre de cacahuète, les crèmes et les plats surgelés. Les fabricants de produits de boulangerie les ajoutent généralement comme conservateurs pour augmenter la durée de conservation.

Bien qu’elles n’augmentent pas directement vos niveaux de sucre dans le sang, elles sont associées à une inflammation accrue, à la résistance à l’insuline, à la graisse abdominale, à des niveaux de cholestérol HDL plus faibles et à un risque cardiovasculaire accru. Pour les identifier, vérifiez si l’étiquette indique « partiellement hydrogéné » dans la liste des ingrédients.

Les aliments blancs raffinés

Les pâtes blanches, le riz blanc et le pain blanc ont un indice glycémique élevé. Les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 devraient éviter ces produits à base de farine raffinée si leur taux de sucre dans le sang est déjà élevé. Même les pâtes sans gluten peuvent augmenter vos niveaux de glycémie.

Une étude a indiqué que les personnes atteintes de diabète de type 2 avaient une fonction cérébrale inférieure après avoir consommé des aliments riches en glucides. La teneur en fibres de ces aliments est extrêmement faible, alors que les fibres réduisent le risque de pics de sucre dans le sang. Remplacer ces aliments par des options riches en fibres réduira vos niveaux de sucre, abaissera votre cholestérol et améliorera votre flore intestinale.

Les céréales du petit-déjeuner

Commencer votre journée avec des céréales est l’une des pires choses que vous puissiez faire si vous avez le diabète. La plupart des céréales sont chargées de sucre et de glucides tout en fournissant très peu de protéines, qui vous aident à vous sentir rassasié et à maintenir des niveaux de glycémie stables.

Même les céréales dites « saines » ne sont pas optimales. Le granola contient 44 g de glucides dans une portion de demi-tasse et pas plus de 7 g de protéines. Optez plutôt pour des petits-déjeuners à base de protéines et faibles en glucides pour mieux gérer votre taux de sucre dans le sang.

Les fruits secs

Bien que les fruits frais et les baies soient acceptables, les fruits secs posent problème. La concentration de sucre augmente drastiquement lors du séchage. Par exemple, les raisins frais contiennent 7 g de glucides par tasse avec des fibres, mais une tasse de raisins secs en contient 140 g.

Cette différence drastique nécessite une surveillance stricte des portions. Si vous ne pouvez pas contrôler vos portions, il vaut mieux les éviter complètement. Privilégiez les fruits frais comme les baies, les poires et les oranges avec une teneur minimale en sucre.

Les boissons aromatisées à base de café

Les boissons à base de café avec des arômes doivent être considérées comme des desserts liquides plutôt que des boissons nutritives. Un macchiato caramel de 450 g contient environ 60 g de glucides, tandis qu’un latte blond à la vanille en contient environ 30 g pour la même portion.

Choisissez du café ordinaire avec une cuillère d’huile de coco pour maintenir votre taux de sucre sous contrôle. Notez que la caféine peut causer une légère augmentation de la glycémie en raison de l’augmentation d’adrénaline, surtout le matin.

Les frites et pommes de terre

Les pommes de terre ont une teneur élevée en glucides et un pomme de terre moyenne contient jusqu’à 35 g de glucides avec seulement 2,5 g de fibres. La friture crée des substances dangereuses comme les produits de glycation avancés et les aldéhydes, qui causent une inflammation et augmentent le risque de maladie.

Les patates douces représentent un meilleur choix si vous les cuisez à la vapeur. Une option encore meilleure est les panais, qui ressemblent aux pommes de terre en purée mais contiennent moins de glucides.

Les yaourts aromatisés

Bien que les personnes atteintes de diabète puissent bénéficier du yaourt, les variations aromatisées aux fruits posent problème. Ces yaourts sont fabriqués avec du lait écrémé et contiennent des quantités significatives de glucides et de sucre. Environ 60 % des calories d’une tasse de yaourt aromatisé aux fruits proviennent du sucre.

Optez plutôt pour du yaourt grec nature riche en matières grasses. Le yaourt glacé, souvent considéré comme plus sain que la crème glacée, peut contenir autant ou plus de sucre. Privilégiez le yaourt nature au lait entier.

Les édulcorants artificiels

Les édulcorants artificiels, controversés depuis leur introduction dans les années 1950, sont associés à de nombreux effets secondaires dangereux. Bien qu’introduits pour satisfaire les envies sucrées sans calories, ils peuvent entraîner une dangereuse dépendance aux aliments trop sucrés.

Ces substances reprogramment les papilles gustatives pour avoir besoin d’aliments de plus en plus sucrés, conduisant à une incidence plus grande d’obésité et de diabète de type 2. Une étude révèle que la consommation quotidienne de boissons contenant des édulcorants artificiels entraîne un risque 35 % plus élevé de syndrome métabolique et 67 % plus élevé de diabète de type 2.

Évitez tous les aliments emballés contenant ces édulcorants artificiels (aspartame, saccharine, Splenda, sorbitol, sucralose) et consommez plutôt le sucre naturel provenant des fruits.