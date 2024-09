Les aliments qui combattent l’inflammation recommandés par un médecin de Harvard

Les médecins découvrent que l’un des moyens les plus efficaces pour réduire l’inflammation ne se trouve pas dans une armoire à pharmacie, mais dans le réfrigérateur. En suivant un régime anti-inflammatoire, il est possible de lutter contre l’inflammation de manière durable.

Qu’est-ce qu’un régime anti-inflammatoire ?

Le système immunitaire s’active lorsque le corps reconnaît un élément étranger, comme un microbe, du pollen ou un produit chimique. Cette réaction déclenche souvent un processus appelé inflammation. Des épisodes intermittents d’inflammation, dirigés contre des envahisseurs réellement menaçants, protègent la santé.

Cependant, l’inflammation peut parfois persister, même en l’absence de menace étrangère. C’est à ce moment-là qu’elle peut devenir nocive. De nombreuses maladies graves telles que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, l’arthrite, la dépression et la maladie d’Alzheimer sont liées à une inflammation chronique.

Un des outils les plus puissants pour combattre l’inflammation ne vient pas de la pharmacie, mais de l’épicerie. « De nombreuses études expérimentales ont montré que certains composés des aliments ou des boissons peuvent avoir des effets anti-inflammatoires », explique le Dr Frank Hu, professeur de nutrition et d’épidémiologie à la Harvard School of Public Health.

En choisissant les bons aliments anti-inflammatoires, il est possible de réduire le risque de maladies. À l’inverse, en consommant régulièrement les mauvais aliments, on pourrait accélérer le processus inflammatoire.

Les aliments qui provoquent l’inflammation

Il est conseillé d’éviter ou de limiter autant que possible les aliments suivants :

les glucides raffinés, comme le pain blanc et les pâtisseries

les frites et autres aliments frits

les sodas et autres boissons sucrées

la viande rouge (hamburgers, steaks) et les viandes transformées (hot-dogs, saucisses)

la margarine, la Végétaline et le saindoux

Les risques pour la santé liés aux aliments inflammatoires

Sans surprise, les mêmes aliments impliqués dans un régime pro-inflammatoire sont également considérés comme mauvais pour la santé, notamment les sodas, les glucides raffinés, la viande rouge et les viandes transformées.

« Certains aliments associés à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques sont aussi liés à un excès d’inflammation », précise le Dr Hu. « Ce n’est pas surprenant, car l’inflammation est un mécanisme sous-jacent important dans le développement de ces maladies. »

Les aliments malsains contribuent également à la prise de poids, un facteur de risque d’inflammation. Cependant, plusieurs études ont montré que même en prenant en compte l’obésité, le lien entre les aliments et l’inflammation persiste, suggérant que le gain de poids n’est pas le seul facteur en cause. « Certains composants alimentaires ou ingrédients peuvent avoir des effets indépendants sur l’inflammation, au-delà de l’apport calorique accru », ajoute le Dr Hu.

Les aliments anti-inflammatoires

Un régime anti-inflammatoire doit inclure les aliments suivants :

tomates

huile d’olive

légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé et les choux verts

noix comme les amandes et les noix

poissons gras comme le saumon, le maquereau, le thon et les sardines

fruits tels que les fraises, les myrtilles, les cerises et les oranges

Les bienfaits des aliments anti-inflammatoires

D’un autre côté, certaines boissons et certains aliments réduisent l’inflammation et, par conséquent, les maladies chroniques, selon le Dr Hu. Il cite en particulier les fruits et légumes comme les myrtilles, les pommes et les légumes verts à feuilles riches en antioxydants naturels et en polyphénols, des composés protecteurs présents dans les plantes.

Des études ont également associé la consommation de noix à une réduction des marqueurs de l’inflammation et à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et de diabète. Le café, qui contient des polyphénols et d’autres composés anti-inflammatoires, pourrait aussi protéger contre l’inflammation.

Régime anti-inflammatoire

Pour réduire les niveaux d’inflammation, il est recommandé d’adopter une alimentation globale saine. Si vous cherchez un plan alimentaire qui suit de près les principes de l’alimentation anti-inflammatoire, envisagez le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, noix, grains entiers, poissons et huiles saines.

En plus de réduire l’inflammation, un régime plus naturel et moins transformé peut avoir des effets notables sur la santé physique et émotionnelle. « Une alimentation saine est bénéfique non seulement pour réduire le risque de maladies chroniques, mais aussi pour améliorer l’humeur et la qualité de vie globale », conclut le Dr Hu.

Source: health.harvard.edu