Guide nutritionnel du Dr. Sebi : régime alcalin pour réduire le mucus

L’herboriste Dr. Sebi a formulé ce guide nutritionnel dans l’intention spécifique de rajeunir le corps au niveau intra-cellulaire. Ce régime alcalin, visant à réduire la production de mucus, se compose d’aliments végétaux non hybrides et alcalinisants par nature.

En incorporant ces aliments alcalins, l’équilibre acide du corps est régulé, offrant une protection contre l’accumulation de mucus nocif qui peut altérer les organes et contribuer à l’apparition de maladies.

Adopter le guide nutritionnel du Dr. Sebi a produit des résultats remarquables pour moi, ce qui est surprenant car je n’aurais jamais pensé adhérer à un régime végétalien ou à un régime basé sur les plantes axé sur la santé.

Au cours des quatre années qui ont suivi l’adoption de ce régime alcalin végétalien et l’intégration de suppléments à base de plantes, je n’ai pas connu de maladie. (Fait remarquable, cette série de bonne santé s’est prolongée jusqu’à une décennie sans tomber malade.)

Ma transition vers un régime à base de plantes alcalines a été progressive. J’ai d’abord éliminé la viande et limité ma consommation à du poisson, avec une petite quantité de produits laitiers. Ce n’est que plus tard que j’ai pleinement adopté le régime à base de plantes alcalines.

En éliminant seulement la viande de mon alimentation, j’ai constaté une amélioration notable de mon bien-être et de mes niveaux d’énergie. En raison de cette amélioration, je n’étais pas totalement motivé à changer de régime. J’avais également des doutes sur les avantages potentiels, et je pensais aussi que l’élimination du poisson, en plus de la viande, serait difficile.

Adopter un régime basé sur le guide nutritionnel du Dr. Sebi

Heureusement, je suis tombé sur des informations concernant le célèbre herboriste Dr. Sebi, qui prônait le bien-être et la vitalité grâce à son approche novatrice « African Bio Mineral Balance ». Au cœur de sa méthodologie, il y avait la consommation exclusive d’aliments à base de plantes tels qu’indiqués dans le guide nutritionnel du Dr. Sebi, associée à l’utilisation stratégique d’herbes dans sa méthodologie herboriste. Cet effort combiné visait à restaurer l’équilibre alcalin du corps et à rétablir un état d’homéostasie.

Le guide nutritionnel du Dr. Sebi englobe une sélection de légumes, fruits, noix, grains et légumineuses naturels et alcalins qui permettent d’alcaliniser le corps et d’éliminer l’accumulation de mucus. Une compréhension approfondie de cette philosophie diététique et de ce mode de vie peut être acquise en lisant mon livre, « Alkaline Plant Based Diet« .

De plus, Dr. Sebi utilisait des herbes alcalines naturelles pour purifier les cellules du corps à la fois au niveau cellulaire et intra-cellulaire. Plongez plus profondément dans cette approche diététique et ce mode de vie en explorant mon livre, « Alkaline Herbal Medicine ».

L’alcalinité sanguine

Le corps travaille à maintenir un environnement légèrement alcalin avec un pH de 7,4 dans le sang. Cela forme la base du régime alcalin et du principe de l' »African Bio Mineral Balance », basé sur le postulat que la maladie se développe dans un environnement acide. Examinons les conséquences de la consommation d’un régime acide.

Le sang sert de point d’équilibre pour l’homéostasie corporelle et l’équilibre. Lorsque le sang reçoit les nutriments appropriés dans les bonnes proportions, les organes fonctionnent de manière optimale. Inversement, lorsque le sang est alimenté en nutriments inappropriés, l’efficacité des organes est compromise.

Consommer constamment des aliments acides perturbe le système tampon naturel du corps responsable du maintien de niveaux de pH sanguin stables.

Dans de telles circonstances, le corps doit extraire des minéraux et composés alcalins des os, des liquides et des organes pour stabiliser le pH du sang. Cependant, cela impacte négativement le fonctionnement efficace de divers organes et processus corporels.

Guide nutritionnel Dr. Sebi – Approche de la maladie

L’approche du Dr. Sebi envers la maladie est la suivante :

« La maladie trouve son origine lorsque et là où la membrane muqueuse a été compromise. Par exemple, s’il y a un excès de mucus dans les bronches, la maladie est la bronchite ; s’il est dans les poumons, la maladie est la pneumonie ; dans le canal pancréatique, c’est le diabète ; dans les articulations, c’est l’arthrite. »

Les aliments figurant dans le guide nutritionnel du Dr. Sebi, ainsi que les herbes intégrales à la méthodologie de Dr. Sebi, ont jeté les bases de nombreux praticiens holistiques et herboristes.

Par exemple, Dr. Sebi utilisait habilement des herbes médicinales traditionnelles dans des mélanges spécifiques, tels que la racine de bardane, le salsepareille, et le pissenlit, réputés pour leurs propriétés purificatrices du sang et nettoyantes pour le foie. Actuellement, ces mêmes combinaisons d’herbes sont largement adoptées par la communauté de la santé holistique.

L’utilisation par le Dr. Sebi de la méthodologie « African Bio Mineral Balance » remonte au début des années 1960, le positionnant en tant que pionnier dans le mouvement des régimes alcalins.

Commencer mon parcours alcalin

Après avoir mené des recherches approfondies, j’ai pris la décision consciente d’adopter le guide nutritionnel Dr. Sebi comme moyen d’améliorer ma santé.

J’ai élaboré une liste d’aliments et d’herbes que j’utiliserais à partir de la liste alimentaire Dr. Sebi et de sa méthodologie. (Dr. Sebi suggérait de ne pas consommer quoi que ce soit qui ne figure pas sur le guide nutritionnel Dr. Sebi.)

Ce parcours a été rien de moins qu’une série de bénédictions, et je continue à le parcourir avec une détermination inébranlable. Les effets du régime à base de plantes alcalines sur mon bien-être sont vraiment remarquables. Mes niveaux d’énergie ont grimpé, et la fatigue appartient désormais au passé, même lors de journées exigeantes.

M’abstenir de manger du poisson ne pose plus de défi, et l’idée d’en consommer ne me traverse plus l’esprit. Mon parcours de perte de poids a donné des résultats positifs, et je ne me sens plus accablé par l’excès de poids. Le sommeil vient facilement, et j’ai remarqué une réduction de la quantité de sommeil dont j’ai besoin. Les matins me saluent avec facilité, et je reste alerte et actif tout au long de chaque journée.

Approche du Dr. Sebi pour l’alimentation et la nutrition

(Note : Je ne suis pas médecin et je ne peux vous dire que ce qui fonctionne pour moi. Ce guide fonctionne pour moi !)

Eau de source !

En plus de ne manger que des aliments figurant dans le guide nutritionnel Dr. Sebi, boire beaucoup d’eau de source quotidiennement est essentiel pour que ce régime à base de plantes alcalines fonctionne. Dr. Sebi suggère de boire un gallon (3,78 litres) d’eau de source par jour, et les organisations de santé recommandent à peu près la même quantité.

Le corps adulte est composé d’environ 70 % d’eau, et maintenir une quantité d’eau adéquate est crucial pour le bon fonctionnement des processus métaboliques du corps. L’eau joue un rôle central dans l’élimination des déchets, protège les articulations et les organes, et facilite l’absorption des nutriments essentiels.

Beaucoup des herbes utilisées par Dr. Sebi possèdent des propriétés diurétiques, favorisant une augmentation de la miction pour expulser les toxines du corps. Par conséquent, il devient impératif de remplacer les liquides perdus pour soutenir le fonctionnement efficace du corps.

L’eau de source, étant une source naturelle, s’aligne avec les besoins d’hydratation du corps et préserve l’équilibre naturel des électrolytes.

Dr. Sebi ne recommande pas l’utilisation du micro-ondes pour chauffer les aliments

La question de savoir si l’utilisation du micro-ondes affecte la valeur nutritionnelle des aliments est controversée, avec des arguments des deux côtés. Cependant, j’ai choisi de ne pas utiliser le micro-ondes pour chauffer mes aliments parce que je crois que c’est nocif.

À la place, je préfère chauffer mes aliments sur la cuisinière ou dans le four, bien qu’une grande partie de mon régime consiste en des aliments crus ou cuits à la vapeur. Je préfère éviter les températures élevées, reconnaissant que cela pourrait potentiellement affecter les composés organiques des aliments, bien que les minéraux restent généralement intacts.

Dr. Sebi recommande d’éviter les aliments hautement hybridés

Dr. Sebi préconise fortement la consommation d’aliments dans leur état le plus primitif et non altéré. Cette philosophie implique de se tenir à l’écart des aliments hautement hybridés et de ceux qui ont subi une hybridation forcée. Pour faciliter cette approche, Dr. Sebi a créé le guide nutritionnel du Dr. Sebi, qui exclut intentionnellement plusieurs aliments végétaux couramment consommés dans le grand public.

Les plantes hybridées sont créées par la pollinisation croisée de deux ou plusieurs plantes, ce qui donne des plantes moins bien reconnues par le système digestif du corps. Cela change la structure génétique, la composition électrique et l’équilibre du pH, et l’hybridation élevée des plantes compromet souvent leur force.

Un exemple notable d’un tel aliment est l’ail, un élément alimentaire familier qui peut ne pas correspondre de manière optimale à nos meilleurs choix alimentaires.

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : liste des aliments

Remarque importante : La liste des aliments du Dr. Sebi a connu des ajustements au fil du temps, incluant à la fois des ajouts (+ajouté) et des suppressions (– supprimé), qui sont indiqués ici. Le guide nutritionnel du Dr. Sebi bénéficie d’une histoire substantielle s’étendant sur plusieurs décennies. Pendant cette période, Dr. Sebi a mené des recherches continues, aboutissant à l’inclusion et à l’exclusion de certains aliments. Les cas de suppression d’aliments sont dus à des préoccupations concernant les effets néfastes de certaines pratiques de transformation commerciale sur l’intégrité nutritionnelle des aliments. À l’inverse, les occasions où de meilleures alternatives ont été découvertes ont également incité à des modifications de la liste.

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Légumes

Amarante – similaire au Callaloo, une variété d’épinards

Roquette sauvage (+ajoutée)

Avocat

Asperges – (– supprimées)

Poivrons

Chayote (courge mexicaine)

Concombre

Feuilles de pissenlit

Pois chiches (garbanzo)

Bananes vertes – (– supprimées)

Izote – fleur de cactus/feuille de cactus – pousse naturellement en Californie

Jicama – (– supprimé)

Kale

Laitue (toutes, sauf Iceberg)

Champignons (tous, sauf shiitake)

Feuilles de moutarde (– supprimées)

Nopal – cactus mexicain

Okra (+réintroduit après avoir été supprimé)

Olives (et huile d’olive)

Oignons

Persil (– supprimé)

Pourpier (Verdolaga) – (+ajouté)

Poke salad – feuilles (– supprimées)

Légumes de mer (wakame/dulse/arame/hijiki/nori)

Courge

Épinards – (– supprimés)

Haricots verts – (– supprimés)

Tomate – uniquement cerise et prune

Tomatillo

Feuilles de navet

Cresson – (+ajouté)

Courgette

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Fruits

(Aucun fruit en conserve ni fruit sans pépins)

Pommes

Bananes – les plus petites ou la Burro/moyenne (banane originale)

Baies – toutes variétés – Baies de sureau sous toute forme – pas de canneberges

Cerises

Groseilles

Dattes

Figues

Raisins – avec pépins

Limes (de préférence Key Limes avec pépins)

Mangues

Melons – avec pépins

Oranges (de préférence Seville ou amères, difficiles à trouver)

Papayes

Pêches

Poires

Prunes

Figues de Barbarie (fruit de cactus) – (+ajoutée)

Pruneaux

Noix de coco tendres (et huile de noix de coco)

Corossol (Latin ou marchés antillais)

Pommes cannelle (cherimoya) – (– supprimées)

Tamarins – (+ajoutés)

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Noix et graines

(Inclut les beurres de noix et de graines)

Noix du Brésil – (+ajoutées)

Graines de chanvre (+ajoutées)

Noisettes – (– supprimées)

Pignons – (– supprimés)

Amandes et beurre d’amandes – (– supprimés)

Graines de sésame crues

Beurre de sésame « Tahini »

Noix

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Huiles

(Nouvelle section ajoutée par Dr. Sebi) Minimisez l’utilisation des huiles.

Huile d’olive (ne pas cuire)

Huile de coco (ne pas cuire)

Huile de pépins de raisin (+ajoutée)

Huile de sésame (+ajoutée)

Huile de chanvre (+ajoutée)

Huile d’avocat (+ajoutée)

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Épices – Assaisonnements

Achiote

Piment de la Jamaïque (– supprimé)

Basilic

Feuille de laurier

Piment de Cayenne / Poivre d’oiseau africain

Coriandre (– supprimée)

Clous de girofle

Cumin (– supprimé)

Aneth

Habanero (+ajouté)

Marjolaine (– supprimée)

Poudre d’oignon

Origan

Persil (– supprimé)

Algues en poudre granulée (Kelp/Dulce/Nori – a un goût « marin »)

Sel de mer pur

Sauge

Sarriette (+ajoutée)

Basilic doux (+ajouté)

Estragon

Thym

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Sucres

Sirop d’agave pur à 100 % – (du cactus)

Sucre de dattes – (à partir de dattes séchées)

Sirop d’érable pur à 100 % – Grade B recommandé – (– supprimé)

Sucre d’érable (à partir de sirop d’érable séché) – (– supprimé)

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Grains alcalins

Amarante

Riz noir – (– supprimé)

Fonio – (+ajouté)

Kamut

Quinoa

Seigle

Épeautre

Tef

Riz sauvage

Guide nutritionnel du Dr. Sebi : Tisanes naturelles

Alvaca (– supprimée)

Anis (– supprimé)

Bardane (+ajoutée)

Camomille

Baies de sureau

Fenouil

Gingembre

Citronnelle (– supprimée)

Framboise rouge

Cuachalalate (+ajoutée après la mort du Dr. Sebi)

Flor de Manita (+ajoutée après la mort du Dr. Sebi)

Gordo Lobo (+ajoutée après la mort du Dr. Sebi)

Muicle (+ajoutée après la mort du Dr. Sebi)

(Je tiens un registre des modifications apportées au guide nutritionnel Dr. Sebi à des fins historiques. Il y a une inquiétude que Dr. Sebi ne soutienne pas les changements futurs apportés au guide nutritionnel Dr. Sebi après sa mort. Je ne publierai donc que le dernier guide nutritionnel fourni par le bureau de L.A. peu après la mort du Dr. Sebi.)

Herbes pour le nettoyage des organes

J’ai entrepris une première cure de nettoyage à base de plantes de trois mois, en utilisant des herbes alignées avec la méthodologie du Dr. Sebi, et en adhérant au guide nutritionnel du Dr. Sebi. Voici une sélection des herbes qui ont fait partie de mon parcours de nettoyage à base de plantes. Pour une compréhension approfondie des herbes intégrales à l’approche du Dr. Sebi et de leur utilisation correcte, je vous invite à explorer mon guide herboriste complet intitulé « Alkaline Herbal Medicine ».

Racine de bardane : Purificateur du sang et nettoyant pour le foie, diurétique.

Purificateur du sang et nettoyant pour le foie, diurétique. Fucus vésiculeux (algue) : Supplément en vitamines et minéraux, diurétique.

Supplément en vitamines et minéraux, diurétique. Pissenlit : Purificateur du sang et nettoyant pour le foie, diurétique.

Purificateur du sang et nettoyant pour le foie, diurétique. Baies de sureau (Sambucus Nigra) : Combat l’accumulation de mucus, les rhumes, le VIH.

Combat l’accumulation de mucus, les rhumes, le VIH. Mousse irlandaise – mousse d’Irlande (algue) : Supplément en vitamines et minéraux.

Supplément en vitamines et minéraux. Salsepareille : Purificateur du sang, diurétique, antibactérien, anti-inflammatoire.

Aqiyl Aniys

Source: naturallifeenergy.com