7 postures apaisantes de yin yoga pour soulager l’anxiété

Relaxez-vous avec cette routine de yin yoga intensément apaisante.

Lorsque vous êtes submergé par le stress, il est temps de vous allonger sur votre tapis et de vous engager dans des postures de yin yoga profondément calmantes. Le yin est un type de yoga qui cible les tissus musculaires profonds du corps, appelés fascia, où des points de tension (ou nœuds) peuvent se former en période de stress. Les étirements profonds du yin visent à libérer la douleur et la tension dans le fascia en maintenant des postures passives pendant une longue période, permettant ainsi au fascia de se détendre et de se libérer.

Tout comme un massage, les effets de relaxation physique du yin yoga ont un impact positif sur notre état mental, nous aidant à nous sentir plus détendus et heureux. Les postures de yin yoga peuvent également être méditatives, vous aidant à vous concentrer sur le moment présent et à ramener votre système nerveux à un état de repos et de digestion, ce qui permet au stress et à l’anxiété de disparaître.

Utilisez ces postures de yin yoga une à deux fois par jour pour vous détendre et apaiser votre stress chronique.

Points à retenir :

Les postures de yin peuvent être intenses car elles travaillent en profondeur dans les muscles, mais cette intensité devrait ressembler à celle d’un massage profond. Respirez à travers cette sensation.

Si vous ressentez une douleur vive, sortez immédiatement de la posture.

Pour des bénéfices maximaux, pratiquez vos postures de yin dans un environnement calme et silencieux.

Les premières fois que vous pratiquez le yin yoga, vous pourriez ressentir une certaine agitation. Revenez simplement à votre respiration et concentrez-vous sur l’instant présent.

À mesure que vous devenez plus expérimenté, vous pouvez allonger la durée des postures.

7 postures apaisantes de yin yoga pour calmer l’anxiété

Papillon | 2 minutes

Cette flexion vers l’avant, qui ouvre les hanches et libère le bas du dos, calmera votre système nerveux et apportera un sentiment de paix et de sérénité.

Asseyez-vous sur votre tapis et rapprochez la plante de vos pieds l’une de l’autre, laissant vos genoux s’ouvrir comme un papillon. Plus vos talons sont près de votre corps, plus l’étirement sera profond. Inspirez en allongeant votre colonne vertébrale, puis expirez en avançant vos mains aussi loin que cela vous est confortable. Relâchez votre menton vers votre poitrine et détendez vos bras et vos épaules. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour libérer la tension. Ensuite, trouvez une respiration naturelle et maintenez la posture pendant au moins deux minutes.

Cœur fondant | 2 minutes

Cette posture permet de libérer le stress en ouvrant la poitrine, les muscles latéraux et les épaules.

Commencez à quatre pattes en position de table. Gardez les hanches alignées au-dessus des genoux, rampez vos mains vers le haut du tapis et abaissez votre front au sol. Allongez les bras et laissez votre poitrine fondre vers le sol. Prenez quelques respirations profondes pour relâcher le stress. Puis, fermez les yeux et trouvez une respiration naturelle tout en maintenant la posture pendant deux minutes.

Libellule | 2 minutes

Cette ouverture des ischio-jambiers et des hanches aide à libérer la tension accumulée dans les hanches.

Asseyez-vous sur votre tapis et écartez vos jambes de chaque côté. Plus vous écartez les jambes, plus l’étirement sera intense. Fléchissez vos orteils vers le ciel. Inspirez pour vous redresser et allonger la colonne vertébrale, puis expirez en avançant les mains aussi loin que possible. Penchez-vous en gardant la colonne allongée, en amenant votre front vers l’avant. Vous pouvez rester sur vos paumes ou descendre sur vos avant-bras. Relâchez la tête et les épaules. Prenez quelques respirations profondes, puis trouvez une respiration naturelle en vous détendant dans la posture pendant deux minutes.

Cygne endormi | 2 minutes par côté

Cette posture soulage la tension des hanches, des quadriceps et du bas du dos, apportant à votre corps et à votre esprit un état de paix et de relaxation.

Commencez à quatre pattes en position de table. Soulevez votre jambe droite et ramenez le tibia vers l’avant, en plaçant votre genou derrière votre poignet droit. Fléchissez les orteils vers l’arrière. Allongez votre jambe gauche derrière vous et pointez les orteils. Alignez vos hanches vers l’avant du tapis. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale, puis expirez en avançant les mains vers l’avant du tapis. Abaissez-vous sur vos avant-bras ou jusqu’au front. Trouvez une respiration naturelle et fermez les yeux pour vous détendre pendant deux minutes. Changez de côté.

Queue de chat | 1-2 minutes par côté

Cette torsion relaxante éliminera tout votre stress.

Allongez-vous sur le dos. Ramenez votre genou droit vers votre poitrine et allongez la jambe gauche sur le tapis. Inspirez, puis expirez en utilisant votre main gauche pour croiser votre cuisse droite sur votre corps afin d’entrer dans une torsion. Vous pouvez rester ici ou, pour aller plus loin, pliez votre jambe gauche et attrapez votre pied gauche avec votre main droite pour un étirement du quadriceps. Essayez de garder votre épaule droite proche du sol. Gardez votre tête tournée vers le haut ou regardez par-dessus votre épaule droite. Fermez les yeux et maintenez la posture pendant une à deux minutes. Changez de côté.

Étrier | 2 minutes

Cette posture détend l’esprit et le corps tout en ouvrant les hanches et le bas du dos.

Allongez-vous sur le dos. Soulevez vos pieds du sol et ramenez vos genoux vers votre poitrine. Placez vos bras à l’intérieur de vos cuisses. Gardez le bas du dos plat sur le sol et attrapez les bords extérieurs de vos pieds. Si le bas de votre dos commence à se soulever, attrapez plutôt vos chevilles, mollets ou cuisses. Fermez les yeux et trouvez une respiration naturelle en maintenant la posture pendant deux minutes.

Savasana | 5 minutes

Aussi appelée « posture du cadavre », cette posture de relaxation est l’ultime anti-stress.