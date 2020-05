Les médecins prescrivent maintenant des plantes d’intérieur pour l’anxiété et la dépression

Une nouvelle prescription innovante des médecins britanniques : un voyage au magasin de jardinage.

Grâce à la science, nous savons maintenant que la nature est quasiment une drogue miracle. Passer du temps à l’extérieur aide les patients hospitalisés à se rétablir plus rapidement, soulage la dépression et l’anxiété, renforce le système immunitaire, réduit la pression sanguine et augmente même le bonheur. Le seul problème avec les arbres, c’est qu’il est impossible de les prescrire sous forme de pilules.

Mais s’il est impossible de réduire un arbre à la taille d’un flacon de médicaments, il est possible de miniaturiser la nature sous forme de plantes en pot. Et pour certains patients, les médecins britanniques estiment que c’est un excellent point de départ. Certains prescrivent en effet des plantes d’intérieur à ceux qui souffrent d’anxiété et de dépression pour les aider à atténuer leurs symptômes.

Prescription: Prenez quelques plantes d’intérieur et appelez-moi le matin.

Un cabinet de médecine familiale dans la zone urbaine de Manchester « prescrit des plantes pour aider les personnes souffrant d’anxiété, de dépression et de solitude », explique Laura Abernethy du journal Metro. « L’idée est que les patients reçoivent des herbes, des légumes et des plantes en pot à soigner et qu’ils les ramènent ensuite au cabinet pour les transférer dans le jardin commun ».

« Le nouveau système – que l’on croit être une première dans le pays – donne aux patients la possibilité de participer à d’autres activités de jardinage et activités sociales. Il est basé sur l’idée que passer du temps dans des espaces verts peut aider à améliorer l’humeur », poursuit-elle.

Soutenue par les commissaires à la santé de la ville, l’idée est ancrée dans une science solide. Comme les êtres humains ont évolué pendant des millions d’années en plein air, il est logique que notre corps et notre esprit soient optimisés pour les environnements naturels. Et c’est exactement ce que les études successives ont permis de découvrir. Sortir dans la nature permet au corps humain de fonctionner un peu mieux.

Et heureusement pour les citadins pressés par le temps, vous n’avez pas besoin de marcher toute la journée pour en constater les bienfaits. Une expérience a montré que le simple fait de regarder un toit vert pendant 40 secondes augmentait sensiblement la productivité des employés de bureau. Une autre étude britannique récente a montré que les gens voyaient des avantages importants pour leur santé à partir de seulement deux heures par semaine à l’extérieur. Ces preuves montrent que même quelques plantes en pot autour de votre maison ou de votre bureau peuvent avoir un effet réel sur votre bien-être.

Il y a également d’autres raisons de penser que l’arrangement particulier de ce programme pourrait être particulièrement bénéfique pour la santé des patients. En associant les soins des plantes à un projet de jardinage communautaire, l’initiative contribue également à rassembler les gens et à lutter contre le fléau moderne de la solitude, dont les recherches ont montré qu’il peut être tout aussi mauvais pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour (oui, vraiment).

Une idée pas si folle que ça

Si vous pensez toujours que cela ressemble à de la folie hippie, vous devez probablement savoir que le cabinet de ce médecin n’est pas la seule équipe médicale à expérimenter des prescriptions non conventionnelles. Depuis un certain temps déjà, d’autres cabinets en Écosse et au Canada envoient leurs patients dans la nature et même dans des musées d’art pour améliorer leur bien-être.

Même la société Amazon, qui est motivée par les chiffres, a investi dans un dôme rempli de 40 000 plantes pour son siège de Seattle. Ce mastodonte du commerce de détail connaît la science et pense que l’exposition à la nature a un impact mesurable sur la santé mentale et physique des employés, et donc sur leurs performances.

Alors si vous vous sentez un peu anxieux ou déprimé, n’hésitez pas à rédiger votre propre ordonnance pour une visite au magasin de jardinage. Il s’agit d’un changement minime dans votre environnement qui, selon la science médicale, peut faire une grande différence dans votre vie.

Source: www.inc.com