L’odeur de la pluie réduit le stress et 7 autres avantages de marcher sous la pluie

La plupart des gens peuvent prédire un orage sans regarder le ciel. Il leur suffit de renifler l’air. Mais l’odeur qu’ils sentent n’est pas vraiment celle de la pluie, qui est inodore. Ils sentent le pétrichor, une combinaison de composés chimiques qui est libérée lorsque les gouttes de pluie touchent le sol pour la première fois. Le vent les transporte vers les zones voisines et avertit les nez de l’arrivée de la pluie. (1, 2)

Certaines personnes décrivent l’odeur de la pluie comme un anti-stress. Cela peut être dû au fait que l’odeur est directement liée à l’hippocampe et à l’amygdale. Ces deux parties du cerveau sont impliquées dans les émotions et la mémoire. L’odeur de pétrichor peut faire remonter des souvenirs agréables comme patauger dans les flaques d’eau dans l’enfance. Ce sentiment de nostalgie peut soulager le stress. (1, 3)

Outre la réduction du stress que peut entraîner l’odeur de la pluie, la présence de la pluie comporte de nombreux avantages. En voici sept dont vous pourrez profiter la prochaine fois que vous serez sous une pluie battante.

7 Avantages de la pluie

1. Le bruit de la pluie est relaxant

Le bruit de la pluie et du clapotis des vagues n’est pas menaçant. Cela les rend relaxantes et explique pourquoi elles calment les gens. (4)

Certaines personnes écoutent même des sons de pluie sur support audio pour les aider à s’endormir. La pluie produit un bruit constant qui monte et descend progressivement en volume. Elle berce les auditeurs dans leur sommeil et n’interrompt pas leur cycle de sommeil. Elle peut également faire fonction de bruit blanc qui noie les autres sons susceptibles de vous réveiller. (4)

2. Elle réduit la pollution de l’air

Lorsqu’une goutte de pluie tombe, elle recueille les particules présentes dans l’air. Les gouttes de pluie attirent la suie et la pollution vers le sol. (5)

Avoir de l’air plus pur à respirer est un avantage pour tout le monde. Mais c’est particulièrement utile pour ceux qui sont plus sensibles à la pollution de l’air. Il s’agit notamment des personnes qui souffrent d’asthme ou qui sont jeunes, malades, âgées ou enceintes. Lorsque l’indice de qualité de l’air devient trop élevé, il leur est conseillé de rester à l’intérieur. Un bon orage leur permet de sortir à nouveau à l’extérieur en toute sécurité. (5)

3. Vous trouverez probablement la solitude en plein air

En cas de pluie ou de neige, les gens sont moins enclins à sortir et à faire de l’exercice. Une étude canadienne a montré que 4 mm de pluie diminuaient de 5,2 % les pas quotidiens des adultes. Avec 14 mm de pluie, leurs pas ont diminué de 8,3 %. (6)

Si vous aimez faire de l’exercice sans la présence d’autres personnes, cela peut être un avantage pour vous. Parfois, il est agréable de courir sans public. Et si vous aimez vous promener dans un parc habituellement bondé, le fait d’avoir le chemin à vous pour vous rendre à votre lieu de résidence peut être un changement bienvenu.

4. Ancrage pour les patients souffrant de stress post-traumatique

Pour les patients souffrant de stress post-traumatique, marcher sous la pluie peut contribuer à s’ancrer. Il s’agit d’une technique qui utilise les cinq sens pour aider les personnes à faire face aux flashbacks et à la dissociation. (7) Le marcheur peut sentir le pétrichor et ressentir la sensation de pluie sur sa peau. Il peut entendre la pluie qui tombe sur la terre et regarder les gouttes tomber du ciel. Il peut même utiliser le sens du goût en recueillant quelques gouttes de pluie sur sa langue. (7)

5. Vous pouvez faire de l’exercice plus longtemps et plus vite

L’exercice physique fait que vos muscles produisent de la chaleur. Pour vous rafraîchir, votre corps doit rediriger le flux sanguin pour produire de la sueur, ce qui diminue vos performances. L’eau de pluie vous refroidit et vous permet d’utiliser l’énergie plus efficacement. Lorsque vous faites de l’exercice sous la pluie, vous pouvez vous entraîner plus longtemps et aller plus vite. (8)

6. Faire de l’exercice sous la pluie augmente votre métabolisme

Une étude japonaise a fait courir des hommes en bonne santé sur un tapis roulant pendant 30 minutes dans une chambre qui simulait des conditions de pluie. Ils ont découvert que la demande énergétique augmente lorsqu’on court dans des conditions froides et pluvieuses, ce qui augmente le métabolisme. (9)

7. Votre corps apprend à s’adapter

Faire ses exercices habituels sous la pluie apprend à son corps à réagir à différentes conditions. Votre corps devra s’adapter à la marche ou à la course sur un trottoir glissant. Cela ajoute un élément de défi et améliore votre capacité d’entraînement. (8)

Remerciez la pluie

Que vous fassiez de l’exercice ou que vous recherchiez une bonne nuit de sommeil, la pluie est pleine de bienfaits. La prochaine fois que vous serez sous la pluie, prenez un moment pour apprécier toutes les bonnes choses qu’elle apporte.