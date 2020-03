Les pédiatres disent que les enfants ont besoin de jouets ordinaires, pas d’iPads et d’appareils électroniques

Les jouets ordinaires sont ceux qui profitent le plus aux enfants

L’Académie américaine de pédiatrie (AAP) a publié un rapport en décembre 2018 indiquant que les jouets ordinaires sont ceux qui présentent le plus d’avantages pour les enfants. Elle met en garde les parents contre le fait de remplir leur boîte à jouets avec des lumières clignotantes et des gadgets. (1)

Le rapport s’intitule « Sélection de jouets appropriés pour les jeunes enfants à l’ère numérique ». Il offre aux parents des conseils sur les jouets qui profiteront le plus au développement de leurs enfants. Le rapport se concentre sur les enfants de la naissance à l’âge scolaire. (1)

Lorsqu’on se promène dans l’allée des jouets d’un grand magasin, il peut être difficile de voir tous les jouets et jeux électroniques et numériques disponibles. Bien que ces jouets puissent être attrayants pour les parents et les enfants, l’AAP recommande d’acheter des jouets plus ordinaires. (1)

Les jouets ont évolué au fil des ans, et les publicités peuvent donner aux parents l’impression que les jouets dotés d’une plateforme « virtuelle » ou numérique sont plus éducatifs », a déclaré Aleeya Healey, docteur, pédiatre, dans un communiqué de presse de l’AAP. Mme Healey est l’un des principaux auteurs du rapport. « Les recherches nous montrent que les meilleurs jouets n’ont pas besoin d’être tape-à-l’œil ou coûteux, ni d’être accompagnés d’une application. L’ordinaire, dans ce cas, c’est vraiment mieux ». (1)

Interaction et imagination

L’étude souligne l’importance du jeu pour le développement de l’enfant. « Le jeu est essentiel au développement optimal de l’enfant car il contribue au bien-être cognitif, physique, social et émotionnel des enfants et des jeunes », affirme-t-elle. (2)

Les auteurs de l’étude affirment également que l’engagement des enfants auprès de leurs parents ou tuteurs est extrêmement important. Ils affirment que les jouets peuvent faciliter cette interaction. (2)

« Les meilleurs jouets sont ceux qui aident les parents et les enfants à jouer, à faire semblant et à interagir ensemble », a déclaré Alan Mendelsohn, docteur, pédiatre, dans le communiqué de presse de l’AAP. Mendelsohn est co-auteur du rapport et professeur associé dans les départements de pédiatrie et de santé de la population à l’université de New York Langone Health. (1)

Selon Mendelsohn, les jouets numériques n’offrent pas les mêmes avantages. Bien que les jouets basés sur les médias, comme les vidéos, les programmes informatiques et les livres enregistrables, prétendent être interactifs et bénéfiques sur le plan éducatif, l’AAP affirme que ces affirmations sont sans fondement. (1)

Mendelsohn a déclaré : « On ne récolte pas les mêmes fruits avec une tablette ou un écran. Et lorsque les enfants jouent avec leurs parents, la vraie magie se produit, qu’ils fassent semblant avec des figurines ou qu’ils fassent des jeux de construction ou des puzzles ensemble ». (1)

Recommandations pour les jouets ordinaires

Selon le rapport de l’AAP, les parents ou tuteurs devraient rechercher des jouets qui facilitent « le développement cognitif, les interactions linguistiques, les jeux symboliques et de simulation, les interactions sociales et l’activité physique ». Les enfants peuvent s’amuser à jouer avec des figurines, comme des poupées, des animaux et autres figurines. Ils peuvent également faire semblant avec des objets-jouets, comme de la nourriture, des véhicules, des ustensiles et des bâtiments. Le jeu de simulation peut aider les enfants à apprendre à utiliser des mots « pour imiter, décrire et faire face à des circonstances et des sentiments réels ». (2)

La résolution des problèmes est un autre aspect du développement de l’enfant que les jouets peuvent faciliter. Les enfants peuvent jouer avec des legos et des puzzles pour développer leur motricité fine, leur développement linguistique et cognitif, leur conscience spatiale et leurs premières aptitudes en mathématiques. (2)

Il ne s’agit là que de quelques exemples de la manière dont des jouets ordinaires peuvent contribuer au développement des enfants et il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Le PAA insiste surtout sur le fait que les enfants développent mieux leurs compétences lorsqu’ils jouent avec leurs parents et les autres personnes qui s’occupent d’eux. Alors, relevez vos manches et prenez des aliments-jouets. Préparez-vous à faire appel à votre propre imagination pour aider votre enfant à développer les siennes ! (2)

Sources:

1. www.aap.org

2. pediatrics.aappublications.org

www.healthy-holistic-living.com