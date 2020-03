Pendant des siècles et même des millénaires, différentes régions et cultures ont compté sur le pouvoir des plantes médicinales et des super-aliments pour traiter toutes sortes de maladies et d’affections.

Cependant, avec l’essor de la science, la médecine occidentale conventionnelle s’est tournée vers les médicaments artificiels de laboratoire. Heureusement, ces derniers temps et de plus en plus, nous redécouvrons le pouvoir de la médecine naturelle.

Nous vous invitons à l’intégrer dans votre vie également par le biais des remèdes naturels suivants, qui seront un grand allié pour traiter naturellement les virus, bactéries et champignons qui menacent notre santé.

Pourquoi prendre des antiviraux naturels ?

En utilisant des remèdes naturels pour traiter certaines maladies courantes, nous évitons de devoir constamment recourir à des médicaments artificiels contenant des produits chimiques aux effets secondaires désagréables pour notre organisme.

Les ingrédients naturels sont préférables aux traitements chimiques car ils présentent généralement peu de contre-indications. Cependant, n’oubliez pas de consulter un naturopathe si êtes malades car ils connaissent les meilleurs remèdes pour chaque maladie.

8 antiviraux et antibiotiques naturels super-efficaces

1. Citron

Célèbre pour sa teneur en vitamine C, le citron active les globules blancs, qui jouent un rôle fondamental dans le système immunitaire. Le citron est également dépuratif, aide à libérer des toxines et fournit de nombreux antioxydants.

Comment le prendre : nous vous recommandons de presser le jus d’un demi-citron dans un verre d’eau chaude et de le boire dès le lever pour stimuler le système immunitaire et purifier le foie. Vous pouvez également le boire avec des infusions et l’incorporer dans vos repas et vos salades. Lorsque nous sommes malades, l’idéal est de s’hydrater autant que possible. Une bonne idée est de mélanger le jus d’un citron dans une bouteille d’eau en verre à boire pendant la journée. Ainsi, vous absorberez un supplément de vitamine C et donnerez un goût à l’eau.

2. Miel

En plus d’être un bon antibiotique utilisé comme tel depuis des siècles, le miel a un effet expectorant qui aide à éliminer les sécrétions des voies respiratoires. C’est donc un excellent choix pour traiter la toux et les maux de gorge. Il est une source naturelle d’antioxydants et favorise la digestion. Il a également été traditionnellement utilisée, avec d’autres herbes, pour soigner les blessures et les brûlures.

Comment le consommer : ajoutez une cuillère à café de miel à votre thé ou à votre infusion, en plus d’être bénéfique pour votre santé, il en rehaussera sûrement le goût. Il est recommandé d’ajouter le miel lorsque la boisson est tiède et non chaude afin de ne pas détruire ses propriétés. Pour l’appliquer sur la peau, vous pouvez la mélanger avec de l’aloe vera.

3. Gingembre

Cette racine au goût épicé a acquis une très bonne réputation, et non sans raison. C’est un anti-inflammatoire puissant, efficace pour lutter contre les allergies et les champignons. Elle permet également de traiter la grippe et la toux. Le gingembre améliore la circulation, augmente la température du corps, accélère le métabolisme et est utilisé depuis des siècles pour augmenter la libido. Enfin, il est couramment utilisé pendant la grossesse pour lutter contre les nausées.

Comment le prendre : la façon la plus courante est de le prendre en infusion, en ajoutant des morceaux de gingembre à l’eau et en le laissant infuser. Il peut également être ajouté aux smoothies ou utilisé sous forme de poudre. Il se marie bien avec les aliments chauds comme les ragoûts.

4. Ail

L’ail a un puissant effet antibiotique et antiviral grâce à ses composés soufrés. En plus d’améliorer la circulation, c’est un puissant décongestionnant. Il est bon pour le foie et est souvent utilisé pour combattre les gastro-entérites. L’ail est un remède domestique efficace contre la fièvre.

Comment le prendre : il est préférable de le consommer cru afin qu’aucune de ses propriétés ne soit altérée. Pour la fièvre, il est recommandé de le couper en petits morceaux et de le consommer avec une cuillère à café de miel.

5. Vinaigre de cidre

Il est obtenu à partir de la fermentation du sucre de la pomme ou du cidre et est donc un probiotique qui renforce la flore intestinale. Il soulage les spasmes intestinaux, ce qui le rend idéal pour traiter les gaz et les ballonnements. Il a un pouvoir détoxiquant et alcalinise le PH de l’organisme, tout en aidant le système immunitaire.

Comment le prendre : On a souvent dit que boire un verre d’eau chaude avec deux cuillères de vinaigre après le lever et même pendant le jeûne est une habitude très saine pour détoxifier le corps. Bien sûr, il peut toujours être ajouté aux salades pour en rehausser la saveur et leur donner une touche encore plus saine.

6. Mélisse

La mélisse est une plante médicinale utilisée depuis des siècles en infusion pour ses propriétés sur le système nerveux et digestif. Elle agit comme un sédatif léger et est donc utile pour traiter les cas de stress, d’anxiété et d’insomnie, ainsi que pour faciliter la digestion. De plus, elle a des propriétés antivirales qui aident à traiter les boutons de fièvre.

Comment la prendre : en infusion, elle est idéal pour traiter les problèmes nerveux et digestifs. Pour les cas d’herpès, il est recommandé d’appliquer une crème ou un baume à l’extrait de mélisse.

7. Aloe Vera

L’aloe vera est largement reconnu comme une plante aux grandes propriétés curatives et apaisantes. Il est utilisé pour soigner les blessures de la peau, comme les brûlures, et pour améliorer son état général (par exemple en prévenant l’apparition de rides). En tant qu’antiviral, il peut être utilisé pour combattre l’herpès génital et les boutons de fièvre.

Mode d’emploi : en plus d’appliquer le gel obtenu directement sur la peau, vous pouvez également le mélanger avec de l’eau et l’incorporer dans un mélange crémeux. Une autre façon de l’appliquer, qui est particulièrement bonne pour traiter les boutons de fièvre, est de mélanger l’aloe vera avec des tomates. Appliquez ce mélange deux fois par jour jusqu’à ce qu’il soit guéri.

8. Curcuma

Cette épice est l’un des remèdes préférés de la médecine ayurvédique pour ses grandes propriétés, notamment anti-inflammatoire, antibiotique, antivirale, neuroprotectrice et antioxydante. Cependant, il est recommandé de réduire sa consommation chez les femmes enceintes et celles qui viennent de subir une intervention chirurgicale en raison de son effet anticoagulant.

Comment fabriquer un antibiotique naturel avec du curcuma : le « lait doré » est une boisson ayurvédique à fort pouvoir antibiotique et aux nombreux autres avantages, que vous pouvez facilement préparer chez vous. Pour ce faire, mélangez ¼ tasse de curcuma en poudre, ½ cuillère à café de poivre noir et ½ tasse d’eau, du miel et du lait végétal.