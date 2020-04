Le Coronavirus expliqué & Ce que vous devez faire

En décembre 2019, les autorités chinoises ont informé le monde entier qu’un virus se propageait dans leurs communautés. Dans les mois qui ont suivi, il s’est propagé à d’autres pays, les cas ayant doublés en quelques jours. Ce virus est le « Coronavirus 2 lié au syndrome respiratoire aigu sévère », qui provoque la maladie appelée COVID19, et que tout le monde appelle plus simplement Coronavirus. Que se passe-t-il réellement lorsqu’il infecte un être humain et que devrions-nous tous faire ?

Pour les sous-titres en français, cliquez sur lecture puis sur le bouton des sous-titres.

Transcription de la vidéo:

En décembre 2019, les autorités chinoises ont informé le monde qu’un virus était en train de se répandre dans leur population. Au cours des mois suivants, il s’est répandu dans d’autres pays avec des cas qui ont doublé en quelques jours. Ce virus est le « Syndrome Respiratoire Aigu Sévère- Lié au Coronavirus 2 », appelé « COVID-19 » ou « Coronavirus ». Mais que se passe-t-il vraiment quand il infecte un humain et que devons nous faire ?

Un virus n’est qu’une coque autour du matériel génétique et de quelques protéines et il ne peut être qualifié d’être vivant. Il ne peut se reproduire qu’en pénétrant à l’intérieur d’une cellule vivante. Le coronavirus peut se répandre sur différentes surfaces mais sa durée de vie sur les matériaux reste discutable.

Son principal vecteur d’infection semble être des gouttelettes contaminées lorsque les gens toussent ou lorsque vous touchez quelqu’un de malade puis votre visage et frottez vos yeux ou votre nez. Le virus commence son voyage ici. Puis il emprunte clandestinement un chemin plus profondément dans le corps. Sa destination sont les intestins, la rate ou les poumons, où il aura les effets les plus dramatiques. Même un petit nombre de coronavirus peut provoquer une situation grave. Les poumons sont parsemés de milliards de cellules épithéliales. Ce sont les cellules-frontières de votre corps qui protègent vos organes et muqueuses et attendant de se faire infecter. Le coronavirus se connecte à un récepteur spécifique de la membrane de sa victime dans le but d´y injecter son matériel génétique. La cellule, ignorant ce qu’il se passe, exécute la nouvelle instruction/commande qui est plutôt simple : copier le matériel génétique reçu et le réassembler. Ainsi elle se remplit de plus en plus de copies du virus original (sans s´en rendre compte) jusqu’à ce qu’elle atteigne un point de rupture et qu´elle finisse par recevoir un ordre final : l’auto-destruction. En se désagrégeant, la cellule infectée libère de nouvelles particules du coronavirus prêtes à attaquer de nouvelles cellules. Le nombre de cellules infectées augmente alors exponentiellement. Après environ dix jours, des millions de cellules du corps sont infectées et des milliards de virus envahissent les poumons.

Le coronavirus ne cause pas encore trop de dégâts à ce moment, mais il s’apprête à déclencher la réaction d’une réelle menace sur vous : votre propre système immunitaire. Le système immunitaire qui vous protège peut également devenir dangereux pour vous-même et il requiert une régulation des plus stricte. Pendant que les cellules immunitaires arrivent aux poumons pour combattre le coronavirus, ce dernier commence également à les infecter et il créé ainsi une confusion générale. Les cellules n’ont ni d’yeux ni d’oreilles. Elles communiquent principalement via de petites protéines appelées les Cytokines. Presque toutes les réponses immunitaires importantes sont contrôlées par elles. Le coronavirus amène les cellules immunitaires infectées à sur-réagir et à devenir hors-contrôle. Dans un sens, le coronavirus déclenche chez le le système immunitaire une folie meurtrière qui envoie bien trop de soldats qu’il ne devrait, gaspillant ainsi ses ressources et causant des dégâts.

Deux sortes des cellules particulières causent des ravages. Premièrement, les Neutrophiles, qui sont efficaces pour détruire différentes choses, notamment nos cellules. En arrivant par milliers, ils commencent à relâcher des enzymes qui détruisent autant d’amis que d’ennemis. Le second type de cellule qui perd le contrôlesont les Lymphocytes NKT (Tueur naturel T), qui ordonnent habituellement aux cellules infectées de commettre un suicide contrôlé. Dans leur confusion, elles commencent également à ordonner aux cellules saines de se détruire. Plus les cellules immunitaires arrivent, plus elles provoquent de dégats en altérant les tissus des poumons. Cela peut devenir si grave que des dégâts permanents et irréversibles peuvent être causés, créant des altérations à vie.

Dans la plupart des cas, le système immunitaire regagne progressivement le contrôle. Il tue les cellules infectées, intercepte le virus essayant d’en infecter de nouvelles et nettoie le champ de bataille. La guérison commence. La majorité des personnes infectées par le coronavirus s’en sortiront avec des symptômes mineurs. Mais plusieurs cas deviennent sévères, voire critiques. Nous ne connaissons pas les pourcentages car tous les cas n’ont pas été identifiés mais il est sûr de dire qu’il y en beaucoup plus qu’avec la grippe. Dans les cas les plus sévères, des milliards de cellules épithéliales sont détruites, et avec elles, la ligne de protection des poumons. Cela veut dire que les alvéoles, une grappe de petit sacs d’air permettant la respiration, peuvent être infectés par des bactéries qui ne sont pas habituellement un gros problème. Les patients sont atteint de pneumonies. La respiration devient difficile ou bien s’interrompt, et les patients nécessitent des appareils de ventilation pour survivre. Le système immunitaire a combattu à pleine puissance pendant plusieurs semaines et a produit des millions d’antivirus et est débordé par la multiplication rapide de milliers de bactéries. Les bactéries entrent dans le sang et envahissent le corps, entraînant très souvent la mort.

Le Coronavirus est souvent comparé à la grippe, mais il est en réalité beaucoup plus dangereux. Bien que le taux de mortalité exact soit difficile à déterminer lors d’une pandémie, nous savons avec certitude qu’il est beaucoup plus contagieux et qu´il se propage plus rapidement que la grippe. Il y a deux futurs pour une pandémie comme celle du coronavirus: rapide et lent. Le futur que nous verrons dépendra de la façon dont nous y réagirons tous au début de l’épidémie. Une pandémie rapide sera horrible et coûtera de nombreuses vies; une pandémie lente ne sera pas mentionnée dans les livres d’histoire. Le pire des cas pour une pandémie rapide commence avec un taux très rapide d’infections car il n’y a pas de contre-mesures en place pour la ralentir. Pourquoi est-ce si grave ? Dans une pandémie rapide, beaucoup de personnes tombent malades en même temps. Si les cas deviennent trop importants, les systèmes de santé deviennent incapables de les gérer. Il n’y a pas assez de ressources, comme du personnel médical ou du matériel comme des respirateurs artificiels, pour aider tout le monde. Les gens mourront sans être traités. Et comme de plus en plus de personnel médical tombent eux-mêmes malades, la capacité des systèmes de santé diminue encore plus. Si cela devient le cas, alors des décisions horribles devront être prises pour savoir qui peut vivre et qui ne le peut pas. Le nombre de décès augmente considérablement dans un tel scénario.

Pour évider cela, le monde – c’est-à-dire chacun d’entre nous – doit faire ce qu’il peut pour transformer cela en une pandémie lente. Une pandémie est ralentie par les bonnes réponses. Surtout au début, pour que tous ceux qui tombent malades puissent se faire soigner et qu’il n’y ait pas de point critique avec les hôpitaux débordés. Comme nous n’avons pas de vaccin contre le coronavirus, nous devons concevoir socialement notre comportement, pour qu’il agisse comme un vaccin social.

Cela signifie deux choses simples :

Ne pas se faire infecter Ne pas infecter les autres

Bien que cela semble banal, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous laver les mains. Le savon est en fait un outil puissant. Le Coronavirus est enfermé dans ce qui est essentiellement une couche de graisse; le savon brise cette graisse et le rend incapable de vous infecter. Cela rend également vos mains glissantes et avec les mouvements mécaniques du lavage, les virus sont détachés. Pour le faire correctement, lavez-vous les mains comme si vous veniez de couper des piments jalapeños et que vous souhaitiez mettre vos lentilles de contact ensuite.

L’autre chose est la distance sociale, ce qui n’est pas une bonne expérience, mais une bonne chose à faire. Cela signifie : pas de câlins, pas de poignées de mains. Si vous pouvez rester à la maison, restez à la maison pour protéger ceux qui ont besoin de sortir pour que la société fonctionne : des médecins aux caissiers ou aux policiers. Vous dépendez de chacun d’eux; ils dépendent tous de vous pour ne pas tomber malade. A un niveau plus large, il existe des quarantaines, qui peuvent signifier différentes choses, des restrictions de voyage ou des ordres de rester à la maison. Les quarantaines ne sont pas agréables à vivre et certainement pas très populaires. Mais elles nous font gagner – et surtout aux chercheurs travaillant sur les médicaments et les vaccins – un temps crucial. Donc, si vous êtes mis en quarantaine, vous devez comprendre pourquoi et la respecter. Rien de tout cela n’est amusant. Mais en regardant la situation dans son ensemble, c’est un très petit prix à payer.

La question de savoir comment les pandémies prennent fin dépend de la façon dont elles commencent; si elles commencent vite avec une pente raide, elles se finissent mal. Si elles commencent lentement, avec une pente moins raide, elles se finissent plutôt bien. Et, de nos jours, cela tient entre nos mains. Au sens littéral et au sens figuré.

Un grand merci aux experts qui nous ont aidés avec cette vidéo malgré le court délai imposé, particulièrement Our World In Data, la publication en ligne pour la recherche et les données sur les plus grands problèmes du monde et comment progresser pour les résoudre. Consultez leur site Internet. Il comprend également un page constamment mise à jour sur la pandémie du coronavirus.

Source: Kurzgesagt – In a Nutshell